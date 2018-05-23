Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов

«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов

Редакция «Мотора»
25 мая

На прошедшем Пекинском автосалоне компания Daimler дала понять, что под брендом Mercedes-Maybach может появиться суперроскошный кроссовер, в котором будет минибар для шампанского, лучшие материалы отделки, а также отдельный багажник, ведь Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury по своей сути является внедорожным седаном. Идея нестандартная, но Daimler уже опередили: итальянская студия Aznom создала на базе полноразмерного американского пикапа RAM 1500 свой огромный суперседан, который по уровню роскоши призван соперничать с немецким коллегой.

На фоне BMW X6 идея внедорожника-седана выглядит не такой уж абсурдной. Подобные эксперименты с кузовами были и раньше – можно вспомнить концепт Nissan XIX, отечественный Москвич-410Н или эксцентричные машины компании Dartz. Правда, речь не шла о роскошных мобильных офисах, ориентированных на комфорт задних седоков. Казалось бы, пионерами жанра станут немцы из «Даймлера», но пальму первенства перехватила итальянская компания, известная по тюнинг-проектам (а больше по сумкам, ремням и прочим аксессуарам с применением углеволокна). Их творение на базе RAM 1500 Crew Cab именуется Aznom Atulux.

Проект вызывает немало вопросов. Например, зачем вообще нужен огромный, непропорциональный седан с большим дорожным просветом и премиальным салоном – вывозить кого-то по старинке «на экскурсию» в карьер? И много ли найдется желающих отдать за тюнингованный пикап Dodge 300 тысяч долларов? Так или иначе, Atulux получился одним из самых необычных внедорожников в мире.

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Не самое благозвучное название Atulux происходит от сочетания слов All Terrain Utility Luxury (что-то вроде вседорожной практичной роскоши). Двигатель менять не стали – под капотом 5,7-литровый V8 HEMI мощностью 408 л.с. Не считая усиленной тормозной системы (спереди установлены 420-миллиметровые диски с 8-поршневыми суппортами, сзади – 380-миллиметровые) и пневматической подвески с регулировкой дорожного просвета, техническая часть осталась без изменений – основные силы были брошены на доработку кузова, точнее – его задней части.

Главные изменения начинаются за задними стойками бывшего пикапа: салон нарастили, добавив пару боковых окон. Линии напоминают не столько седан, сколько универсал Dodge Magnum. Сделать полноценную Г-образную крышку багажника у Aznom не получилось – оставили откидывающийся борт, как на исходном пикапе. На месте и стандартный задний бампер с подножкой. Зато кузов пикапа получил дополнительную проварку швов, а также несколько новых точек крепления к раме, что увеличило общую жесткость конструкции. Но больше всего усилий приложили к доводке интерьера.

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Внутри царство нубука с волнистой отстрочкой. Нашлось место и для кремовой алькантары, а деревянные панели выполнены из дуба. Шумоизоляцию, разумеется, улучшили. Поскольку объем салона значительно увеличился по сравнению со стандартным пикапом, для заднего ряда предусмотрели отдельную климатическую установку. Но и это – лишь малая часть того, чем примечателен Aznom Atulux.

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Два задних сиденья с полным набором электрорегулировок разделены массивным тоннелем, внутри которого спрятан 15-литровый холодильник, способный вместить несколько бутылок шампанского. Есть и отсек для бутылки виски и правильных стаканов, неохлаждаемый (знают толк!). Места хватило и кофемашине Nespresso, а еще игровой приставке Xbox One.

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Вишенка на этом торте роскоши – два откидных 17-дюймовых LCD-монитора, на которых можно, например, рубиться в Forza Horizon. За качественный звук отвечает премиальная аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером. Суммарная мощность установки составляет 1,2 кВт.

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Первый экземпляр Aznom Atulux демонстрируем возможности студии, а любой последующий будет создан таким, как пожелают заказчики. Если, конечно, повезет и слово «заказчик» итальянцы будут писать во множественном числе. \m

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