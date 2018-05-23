«Майбах» из пикапа

На прошедшем Пекинском автосалоне компания Daimler дала понять, что под брендом Mercedes-Maybach может появиться суперроскошный кроссовер, в котором будет минибар для шампанского, лучшие материалы отделки, а также отдельный багажник, ведь Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury по своей сути является внедорожным седаном. Идея нестандартная, но Daimler уже опередили: итальянская студия Aznom создала на базе полноразмерного американского пикапа RAM 1500 свой огромный суперседан, который по уровню роскоши призван соперничать с немецким коллегой.

На фоне BMW X6 идея внедорожника-седана выглядит не такой уж абсурдной. Подобные эксперименты с кузовами были и раньше – можно вспомнить концепт Nissan XIX, отечественный Москвич-410Н или эксцентричные машины компании Dartz. Правда, речь не шла о роскошных мобильных офисах, ориентированных на комфорт задних седоков. Казалось бы, пионерами жанра станут немцы из «Даймлера», но пальму первенства перехватила итальянская компания, известная по тюнинг-проектам (а больше по сумкам, ремням и прочим аксессуарам с применением углеволокна). Их творение на базе RAM 1500 Crew Cab именуется Aznom Atulux.

Проект вызывает немало вопросов. Например, зачем вообще нужен огромный, непропорциональный седан с большим дорожным просветом и премиальным салоном – вывозить кого-то по старинке «на экскурсию» в карьер? И много ли найдется желающих отдать за тюнингованный пикап Dodge 300 тысяч долларов? Так или иначе, Atulux получился одним из самых необычных внедорожников в мире.

Не самое благозвучное название Atulux происходит от сочетания слов All Terrain Utility Luxury (что-то вроде вседорожной практичной роскоши). Двигатель менять не стали – под капотом 5,7-литровый V8 HEMI мощностью 408 л.с. Не считая усиленной тормозной системы (спереди установлены 420-миллиметровые диски с 8-поршневыми суппортами, сзади – 380-миллиметровые) и пневматической подвески с регулировкой дорожного просвета, техническая часть осталась без изменений – основные силы были брошены на доработку кузова, точнее – его задней части.

Главные изменения начинаются за задними стойками бывшего пикапа: салон нарастили, добавив пару боковых окон. Линии напоминают не столько седан, сколько универсал Dodge Magnum. Сделать полноценную Г-образную крышку багажника у Aznom не получилось – оставили откидывающийся борт, как на исходном пикапе. На месте и стандартный задний бампер с подножкой. Зато кузов пикапа получил дополнительную проварку швов, а также несколько новых точек крепления к раме, что увеличило общую жесткость конструкции. Но больше всего усилий приложили к доводке интерьера.

Внутри царство нубука с волнистой отстрочкой. Нашлось место и для кремовой алькантары, а деревянные панели выполнены из дуба. Шумоизоляцию, разумеется, улучшили. Поскольку объем салона значительно увеличился по сравнению со стандартным пикапом, для заднего ряда предусмотрели отдельную климатическую установку. Но и это – лишь малая часть того, чем примечателен Aznom Atulux.

Два задних сиденья с полным набором электрорегулировок разделены массивным тоннелем, внутри которого спрятан 15-литровый холодильник, способный вместить несколько бутылок шампанского. Есть и отсек для бутылки виски и правильных стаканов, неохлаждаемый (знают толк!). Места хватило и кофемашине Nespresso, а еще игровой приставке Xbox One.

Вишенка на этом торте роскоши – два откидных 17-дюймовых LCD-монитора, на которых можно, например, рубиться в Forza Horizon. За качественный звук отвечает премиальная аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером. Суммарная мощность установки составляет 1,2 кВт.

Первый экземпляр Aznom Atulux демонстрируем возможности студии, а любой последующий будет создан таким, как пожелают заказчики. Если, конечно, повезет и слово «заказчик» итальянцы будут писать во множественном числе. \m

Жутко роскошные внедорожники 9 беспрецедентно пафосных покорителей бездорожья

Иллюстрации: Из открытых источников