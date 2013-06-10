Назло рекордам!Самые медленные машины за последние 60 лет
Читали наш материал про рекорды скорости на суше? В полном соответствии с законом сохранения автомобильной энергии, мы решили компенсировать его подборкой машин -- медленных настолько, что их создателям было бы неплохо сразу после дебюта сгореть от стыда. Мы не включили сюда первый паровой экипаж Николя-Жозефа Кюньо образца 1776 года и модели, выпускавшиеся на заре автомобилестроения, а также продукцию отечественного автопрома. Наш список не претендует на абсолютную объективность -- мы просто выбрали десять очень медленных и унылых машин.
Читали наш материал про рекорды скорости на суше? В полном соответствии с законом сохранения автомобильной энергии, мы решили компенсировать его подборкой машин – медленных настолько, что их создателям было бы неплохо сразу после дебюта сгореть от стыда. Мы не включили сюда первый паровой экипаж Николя-Жозефа Кюньо образца 1776 года и модели, выпускавшиеся на заре автомобилестроения, а также продукцию отечественного автопрома. Наш список не претендует на абсолютную объективность – мы просто выбрали десять очень медленных и унылых машин за последние 60 лет.
[center]~ Peugeot 106 ~[/center]
Хот-хэтч Peugeot 205 GTI был настолько великолепен, что после него (и уж тем более рядом с ним) французы просто не имели права делать плохие машины. Но не тут-то было: во-первых, примерно в это же время они выпускали мягко говоря страшненький 305, а во-вторых, вместе с «двести пятым» дилеры Peugeot продавали особенно неудобоваримый хэтч 106. И не тот, что Rallye, а тот, что с 1,4-литровым дизельным мотором.
Экономичность – это хорошо и понятно. Но если на разгон с места до 100 километров в час уходит 21 секунда, то о расходе топлива можно просто забыть. И не потому, что он великолепно мал, а потому, что на старте со светофора от 106-го уедет даже лыжник. По асфальту. В горку. Летом.
Если же говорить о максимальной скорости, то она, в общем-то, для городской малолитражки вполне приличная. Ведь на 140 километрах в час можно заработать очень немаленький штраф. Но говорят, что все, кто развивал на Peugeot 106 «максималку», поседели. Но не от страха – от старости.
[center]~ SEAT Ibiza ~[/center]
Годы выпуска: 1993 – 1996
Разгон 0-100 км/ч: 22,3 секунды
Максимальная скорость: около 140 километров в час
В начале второго десятилетия двадцать первого века марка Seat изо всех сил старается убедить своих постоянных и потенциальных клиентов в том, что испанская страсть живет в каждой ее модели. Тому, кстати, есть несколько вполне весомых аргументов. Например, модели Leon или Ibiza с приставкой Cupra в названии действительно горячи. Да что уж там – даже от обычных версий не так-то просто удрать на извилистых дорожках.
Спасение утопающих
Кстати, сменив три поколения, Ibiza заметно быстрее не стала. Из доступных в Европе вариантов модели самый унылый оснащается 60-сильным агрегатом 1.2, с которым трехдверка способна набирать первую сотню за 15,9 секунды после старта -- всего на 6,4 секунды быстрее своего древнего предка. «Максималка» оптимизма не добавляет -- 150 километров в час. То ли дело Cupra! До сотни -- 6,9 секунды, максимальная скорость -- 228 километров в час.
В начале последнего десятилетия прошлого века ситуация была полярно противоположной. Модели Seat напоминали не корриду и страстный фламенко, а заунывную сарабанду во время сиесты в жаркий полдень. Яркий тому пример – трехдверный хэтчбек Ibiza первого поколения с литровым четырехцилиндровым мотором.
Динамика этой «Ибицы» подойдет разве что для того, чтобы заниматься гонками с бетоноукладчиками – на разгон до «сотни» у нее уйдет 22,3 секунды! Максимальная скорость также не будоражит воображение и составляет всего около 140 километров в час. С таким "запасом" фуру по «встречке» обгонять не захочется.
[center]~ Fiat Panda ~[/center]
Годы выпуска: 1981
Разгон 0-100 км/ч: 23,2 секунды
Максимальная скорость: около 125 километров в час
Наверное, никому в голову не придет мысль оспаривать факт, что Fiat Panda не годится на роль спортсмена. Даже самая мощная «Панда» нынешнего поколения тратит на разгон с места до ста километров в час печальные 11,2 секунды. А в начале 1980-х наиболее корректным слоганом для хэтчбека была бы фраза из рекламы йогурта – «И пусть весь мир подождет!».
Оснащенная 0,8-литровым мотором мощностью 34 лошадиных силы «Панда» преодолевала отметку в 100 километров в час за невыносимые 23,2 секунды, а потом тут же упиралась в свой предел на 125 километрах в час. Говорят, что за такую скорость на итальянских автомагистралях даже не штрафуют – отправка квитанции обойдется дороже самой суммы наказания.
Впрочем, в этом есть и плюсы. Например, вы можете забыть о дорожной полиции: она едва ли остановит вас за превышение скорости. Кроме того, рассказывают, что одного из лидеров итальянской мафии в свое время долго не могли раскрыть, потому что он ездил на простенькой «Панде».
[center]~ Fiat 850 Idromatic ~[/center]
Год выпуска: 1968
Разгон 0-100 км/ч: 25,5 секунды
Максимальная скорость: около 135 километров в час
Еще один древний Fiat в нашем списке – 850 Idromatic 1968 года выпуска. Мало того, что он до скрежета в зубах напоминает «ЗАЗ 965», так он еще и едет соответственно! На преодоление первой и единственной «сотни» у «Идроматика» уходило двадцать пять с половиной секунд. До предела в 135 километров в час он ускорялся (если это слово здесь вообще применимо) еще, наверное, минут пять.
Понятно, что от 0,9-литрового двигателя требовать большего было бы глупо. Спасибо хотя бы за те 48 лошадиных сил, которые итальянские инженеры умудрились с него снять. Это, кстати, аж на 14 сил больше, чем у описанной выше «Панды», хотя разница между датами выпуска этих моделей составляет ни много ни мало 13 лет. В пользу "Панды". Выходит, в «Фиате» теряли по одной лошади в год?
Кстати, у 850-го была «спортивная» версия с откидным верхом, которая носила гордое имя Spider. Но от модной приставки модель не становилась быстрее: мощность двигателя была увеличена на одну лошадиную силу, а максималка выросла до «умопомрачительных» 145 километров в час. Вот это успех!
Дизайн спайдера придумывала студия Bertone. Жаль, мотор настраивали не в "Феррари".
[center]~ Tata Nano ~[/center]
Год выпуска: 2008
Разгон 0-100 км/ч: 27,4 секунды
Максимальная скорость: 105 километров в час
Индия – страна контрастов. Здесь живут либо очень богатые, либо очень бедные люди. Практически такая же ситуация с местным автопромом: индусы делают либо что-нибудь абсолютно сумасшедшее в стиле Profusion Typhoon, либо нечто совершенно несуразное. Как, например, Tata Nano.
я выбрал вместо рекламы.
Несмотря на то, что «Нано» – вполне современная модель (ее выпуск начался в 2008 году), ее динамика подобна трансу, в который впадает кобра под медленную мелодию, наигрываемую факиром на пунги. Проще говоря, на разгон с места до «сотни» у компакт-кара, по разным данным, уйдет от 27,4 до абсолютно невменяемых 30 секунд. Полминуты!
Но мало того, что на протяжении всего времени владения «Нано» ее владельцу придется терпеть ужасные муки преодоления отметки в 100 километров в час, он еще и никогда не сумеет разогнаться ощутимо быстрее: максимальная скорость ограничена на отметке 105 километров в час. Даже несмотря на ничтожные 4 литра потребляемого 38-сильным моторчиком топлива на 100 километров пробега, простить и забыть унижение, которое будут доставлять на светофорных стартах велорикши, просто невозможно.
[center]~ Fiat Cinquecento ~[/center]
Годы выпуска: 1992 – 1998
Разгон 0-100 км/ч: 29,5 секунды Максимальная скорость: 126 километров в час
Единственное, что может нравиться в Fiat Cinquecento – это название. Забавное сочетание букв переводится как «пятьсот», но речь идет не о лошадиных силах, километрах в час или хотя бы о литрах объема багажника, а о количестве лет, которые «Ченкуиченто» потратит на разгон до «сотни». Но от гипербол к конкретике: первые 100 километров в час маленький «Фиат» набирает за 29,5 секунды.
Что еще можно сделать за полминуты? Билл Гейтс, например, зарабатывает за это время 3 тысячи 330 долларов, а умелые кулинары легко очищают от кожуры зерна граната. Если же вы «счастливый» обладатель «Чинкуиченто», то, судя по приведенным выше примерам, вы просто зря теряете время.
Под то же определение – "бесполезная потеря времени" – подходит и максимальная скорость хэтчбека. Она составляет всего 126 километров в час. Конечно, можно катиться под гору, но нельзя забывать, что потом придется обратно ехать в нее – а вот там от этой «безумной» максималки не останется и следа.
[center]~ Nash Metropolitan ~[/center]
Годы выпуска: 1954 – 1961
Разгон 0-96 км/ч: около 30 секунд
Максимальная скорость: 126 километров в час
Знаете, какая была первая машина у основателя легендарной компании Apple Стива Джобса? Nash Metropolitan! И, по всей видимости, с базовым 42-сильным мотором. Потому что только этот автомобиль предоставлял ему достаточно времени для того, чтобы придумать все свои гениальные творения. Ведь на разгон до сотни Nash тратил ровно полминуты, а поездка в близлежащий супермаркет могла занять полноценный уикэнд.
На 126 километрах в час набор скорости упирался в возможности малообъемной «четверки». А дальше нужно либо ждать ближайшей горки – чтобы почувствовать себя хулиганом и получить возможность хоть чуть-чуть превысить скоростной режим, либо менять машину. Последний вариант наиболее предпочтителен.
Кстати, Стив Джобс сменил свой Nash не на что-нибудь, а на Fiat 850, который был описан чуть выше! Но не на тот, который попал в наш список, а на "заряженную" версию с мотором Abarth, который выдавал аж 61 лошадиную силу с литрового объема.
[center]~ Crosley Hot Shot ~[/center]
Год выпуска: 1952
Разгон 0-100 км/ч: около 33,4 секунд
Максимальная скорость: 126 километров в час
В октябре 1949 года Crosley Hot Shot попал на тест-драйв к редактору журнала Mechanix Illustrated Том МакКэхилу. Журналист откатал модель, так сказать, «и в хвост и в гриву», и получил следующие данные. «С нуля до 50 миль в час я разогнался за 17,6 секунды. Но разгон до 60 миль в час занял 28,1 секунды, то есть на дополнительные 10 миль в час уходит целых 10 секунд! С 0 до 40 миль в час ускорение занимает 10,7 секунды. Но у Crosley настоящий провал в разгоне с 50 до 60 миль в час», – написал МакКэхил.
я выбрал вместо рекламы.
Мы с выводами нашего британского коллеги полностью согласны, но у «Кросли» все же есть, что сказать в свою пользу. Для автомобилей 60-летней давности Hot Shot неплохо выглядит. В момент появления на рынке его стоимость составляла около тысячи долларов – сейчас за эту сумму можно лишь купить смартфон или оплатить месячное проживание в квартире на окраине Москвы. Но точно не приобрести машину. Тем более спортивную. Пусть даже такую медленную.
[center]~ Berkeley Sports SE328 ~[/center]
Годы выпуска: 1957-1958
Разгон 0-96 км/ч: 38,3 секунды
Максимальная скорость: 99 километров в час
Британцы научились делать как безумно быстрые, роскошные и захватывающие автомобили – вроде Jaguar, Aston Martin, Bentley и Rolls-Royce, так и совершенно унылые и убогие транспортные средства, которые, по каким-то неведомым нам причинам попадали в категорию «спортивных». Один из них – очень симпатичный, но безумно медленный родстер Berkeley Sports SE328 с 328-кубовым мотоциклетным мотором.
я выбрал вместо рекламы.
За счет своих 15 лошадиных сил «спорткар» разменивал отметку в 96 километров в час... через 38,3 секунды после старта. Максимальная скорость «Беркли», по разным данным, составляла от 99 до 105 километров в час. То есть, до "сотни" некоторые машины попросту не могли разогнаться.
На момент запуска в продажу Sports SE328 стоил у себя на родине 575 фунтов стерлингов, а через три года после начала выпуска – в 1960 году – родстер стал настоящим антиквариатом, так как компания Berkeley просто-напросто закрылась. Мы почему-то не удивлены.
[center]~ Peel P50 ~[/center]
Годы выпуска: 1963-1964
Разгон 0-100 км/ч: никогда
Максимальная скорость: около 61 километра в час
Жутковатый британский трехколесник – Peel P50 – просто не мог не попасть в рейтинг самых медленных машин в мире: этот недоавтомобиль вообще не был способен развить скорость в 100 километров в час. А чтобы разогнать его до заявленной "максималки" – это приблизительно до 61 километра в час – его проще всего было сбросить с обрыва.
я выбрал вместо рекламы.
На самом деле Peel P50 абсолютно бесполезен. Человек ростом чуть за метр восемьдесят заработает в нем клаустрофобию, а те, кто чуть ниже, хоть и смогут залезть внутрь с относительным комфортом, вряд ли получат удовольствие от езды: P50 шире мотоцикла, а значит проехать между рядами в пробках не получится. И даже Nissan Juke в соседнем ряду покажется водителю этого трехколесного недоразумения даже не КАМАЗом, а «Звездой смерти».
Плюс ко всему, в Peel P50 вообще нет задней передачи, а значит чтобы развернуть трехколесник, надо выйти на улицу, ухватиться за специальную ручку на корме и проделать разворот вручную. Пожалуй, единственный плюс P50 – теоретическая возможность брать его с собой в торговый центр или прямо в офис. Хотя зачем он там нужен?