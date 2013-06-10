Самые медленные машины за последние 60 лет

Экономичность – это хорошо и понятно. Но если на разгон с места до 100 километров в час уходит 21 секунда, то о расходе топлива можно просто забыть. И не потому, что он великолепно мал, а потому, что на старте со светофора от 106-го уедет даже лыжник. По асфальту. В горку. Летом.

Если же говорить о максимальной скорости, то она, в общем-то, для городской малолитражки вполне приличная. Ведь на 140 километрах в час можно заработать очень немаленький штраф. Но говорят, что все, кто развивал на Peugeot 106 «максималку», поседели. Но не от страха – от старости.

[center]~ SEAT Ibiza ~[/center]

Годы выпуска: 1993 – 1996

Разгон 0-100 км/ч: 22,3 секунды

Максимальная скорость: около 140 километров в час

В начале второго десятилетия двадцать первого века марка Seat изо всех сил старается убедить своих постоянных и потенциальных клиентов в том, что испанская страсть живет в каждой ее модели. Тому, кстати, есть несколько вполне весомых аргументов. Например, модели Leon или Ibiza с приставкой Cupra в названии действительно горячи. Да что уж там – даже от обычных версий не так-то просто удрать на извилистых дорожках.