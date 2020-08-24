Шестиколёсный «Гелик», грузовой BMW M3 и другие неочевидные способы возить картошку

Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6
Даже обычный G 63 AMG ставит под сомнения все достижения аэродинамики за целый век и всё равно разгоняется до «сотни» быстрее некоторых хот-хэтчей. Но делать из него шестиколёсный пикап?
Доподлинно неизвестно, как инженеры Аффальтербаха пришли к этой идее и как смогли убедить боссов Daimler, что шестиметровый 544-сильный зверь — именно то, что нужно миру. Возможно, их вдохновили работы француза Кристиана Леотара. Ещё в восьмидесятых годах он мастерил шестиколёсные «Гелики», причём как с приводом на шесть, так и на четыре колеса. И если Кристиан делал фургоны, пассажирские универсалы и пикапы, то немцы из тюнинг-ателье Schulz готовили даже кабриолеты и универсалы с высокой крышей. В основном такие поделки отправлялись покорять дюны в Арабских Эмиратвх.
В 2013 году AMG пошла ещё дальше и взяла шасси трёхосного военного G 320 CDI, «надев» на него элементы от самого свежего на тот момент G 63 AMG. Переднюю часть кузова оставили без изменений, но дальше — огромный грузовой отсек, отделанный бамбуковым деревом и усиленный хромированной дугой безопасности. Вместо неразрезных мостов установили портальные, а число блокировок дифференциалов выросло до пяти! И углепластиковые кузовные детали тут только для вида — даже с ними пикап весит 3850 кг.
Возможно, единственная причина, зачем этот G-class носит шильдик AMG — никакой другой мотор, кроме 544-сильного V8, просто не сдвинул бы машину с места. И всё равно максимальная скорость не превышает 160 км/ч. Но на прямых пикапу и не место: сотня шестиколёсных «Геликов» уже разлетелась по гаражам арабских шейхов и российских миллионеров.
Subaru Baja
«Баха» — страница в истории Subaru, которую марке наверняка хочется забыть. За четыре с половиной года производства японцы смогли продать всего 30 тысяч машин, хотя изначально рассчитывали на 24 тысячи в год.
Хотя можно понять, почему компания пошла на такой риск. С момента своего рождения в 1993 году Legacy Outback наслаждался гегемонией в отсутствие альтернатив в классе. Другие универсалы повышенной проходимости сильно опоздали: Audi A6 Allroad появился в 1999 году, Volvo XC70 Cross Country — в 2000-м. И дела у Outback шли настолько гладко, что в первый же год продаж по миру разошлись больше 20 тысяч машин.
А раз модель удачная, почему бы не сделать ещё одну модификацию? Японцы взглянули на рынок США, где пикапы всегда ходили в любимчиках, и решили заменить багажник Outback на небольшую грузовую платформу. Получившегося Франкенштейна назвали в честь одной из самых суровых гонок мира — Baja 1000. У «Бахи» были модные безрамочные окна, задние сидения складывались и добавляли полезное пространство к объёму кузова, а хромированные дуги безопасности делали пикап похожим на пляжный багги.
Но своего Subaru так и не добилась. Американцы, увидев то ли ют, то ли полноценный пикап, просто покрутили пальцем у виска. Не спасли Baja и поставки в другие страны: Канаду, Чили, ЮАР и Германию. В 2006 году производство машины завершилось. Зато у Outback всё в порядке: в прошлом году он сменил шестое поколение.
Holden HSV Avalanche XUT
В истории марки Holden столько необычных автомобилей, что сосчитать их не хватит обеих рук. Особенный взгляд у австралийцев и на масл-кары, и на спортивные седаны, и на пикапы в том числе. Этот самый взгляд однажды зацепился за Subaru Baja. И, возможно, решил сделать что-то похожее, но с мотором помощнее. Но такое чудачество даже в Австралии не оценили.
Рецепт австралийского блюда под названием «пере-ют, недо-пикап» отличается от японского повышенным содержанием мощности. Основной ингредиент — универсал повышенной проходимости HSV Avalanche. Отрезаем багажник, присоединяем грузовую платформу, ставим под капот 5,7-литровый V8 мощностью 367 лошадиных сил… Увы, из-за своей остроты блюдо понравилось не всем: двухтонный автомобиль уничтожал топливо в промышленных масштабах. Да и главной проблемой и Baja, и Avalanche XUT был точно не недостаток мощности — их просто не поняли. Японец продержался на рынке всего пять лет, а австралиец — вовсе три года.
Renault Duster Oroch
Это не Duster из параллельной вселенной, а самый настоящий пикап! И продаётся он уже пять лет на рынках Южной Америки.
В России Duster — лучший друг дачников и пенсионеров. Но в Бразилии пикап на его основе позиционируется как молодёжный автомобиль, в который можно закинуть пару досок для сёрфинга, собрать четверых друзей и отправиться штурмовать пляжи. Это не первый пикап французской марки — в ряде стран продавался инфернальный грузовичок на базе первого Logan. И «Ороч», в отличие от Baja или Avalanche XUT, не выглядит мантикорой из греческих мифов. Только непонятно, откуда взялось его имя: единственные орочи, которых знает Википедия — почти исчезнувший народ, бывший коренным населением Амура.
По технике обошлось без откровений: два бензиновых мотора мощностью 110 и 143 лошадиных силы, передний или полный привод, а заодно в Южную Америку поехала наиболее бедная версия с некрашеными бамперами и штампованными дисками. В Бразилии Oroch даже получил несколько премий как «лучший пикап 2016 года». Кто знает, может, на просторах России он бы тоже прижился…
Chevrolet SSR
Пикап. Родстер. V8. Когда два из трёх этих понятий встречаются вместе, получается интересный автомобиль. А если совместить все три, выйдет финансовая катастрофа.
За годы, что Уэйн Черри был главой дизайнерского бюро General Motors, он успел поработать над целой обоймой бестселлеров концерна (Chevrolet Tahoe и Silverado, Cadillac Escalade, Hummer H2) и горсткой машин куда более необычных. Чего стоит один только Pontiac Solstice, оказавшийся неожиданно успешным по меркам родстеров. Но, увлёкшись машинами с ретро-дизайном, Уэйн однажды просчитался.
Когда Chevrolet SSR только появился, его позиционировали, как спорткар с генами пикапов пятидесятых годов. Идеологически ближе всего к нему был El Camino. Но о каком спорте может идти речь, когда в основе — платформа от тяжеловеса Trailblazer? Прибавьте к этому жёсткую складную крышу, и стрелка весов остановится на чудовищных 2137 килограммах. Сдвигать эту тушу с места должен был 300-сильный V8, к которому позже присоединился шестилитровый 400-сильный LS2 от Corvette. А любители пощекотать себе нервы могли взять версию с «механикой» Tremec. Может, австралийцам бы такой автомобиль понравился, но в США отдать минимум 42 тысячи долларов за SSR согласились только 24 тысячи человек. Может, и правда в Штатах ему было не место.
BMW M3 E93 Pickup
Ещё один пикап со съёмной крышей, но уже с немецкими корнями. Ох и наделал он шуму в 2011 году… Когда закамуфлированный прототип впервые увидели на Нюрбургринге, автомобильные издания тут же истратили все чернила, а фанаты BMW — грязные ругательства. Но расчетливые баварцы знали, что выпускать такое чудо на рынок сродни самоубийству, так что поспешили успокоить публику: это — лишь первоапрельская шутка и дань памяти похожему пикапу на базе «трёшки» Е30.
И хотя пикап с индексом Е93 был создан потехи ради, инженеры всё равно постарались на славу. В отличие от Chevrolet SSR, перед нами тарга — хромированная поперечина за головами седоков помогает сохранить жёсткость кузова. При снятой крыше М3 оказывается на полцентнера легче одноимённого купе, а грузоподъёмность кузова составила 450 килограммов — не по такому критерию мы привыкли судить о машинах BMW М. Внутри всё почти без изменений: 420-сильный V8 разгоняет пикап до 300 километров в час. Так что это не только самый вместительный двухдверный М3 в истории, но и самый быстрый среди серийных. На торпедо красуется углепластиковая табличка, гласящая, что этот пикап — единственный в своём роде. Что не совсем правда: в 2016 году южноафриканские тюнеры построили ещё один М3 Е93 с таким кузовом, дооснастив его механическим нагнетателем.
Ford SkyRanger Convertible
И вновь родстер-пикап. Не такой самобытный, как SSR и не такой редкий, как М3, но всё же достойный упоминания.
В конце восьмидесятых-начале девяностых годов в обойме Dodge был небольшой пикап Dakota. С ним происходили странные вещи: в 1989 году он получил спецверсию от Shelby с мотором V8 (что само по себе нонсенс), а двумя годами ранее — даже кузов «кабриолет». Справедливости ради, это не первые эксперименты по «срыву башни» у пикапа: еще в 1966 году такой кузов был у Ford Bronco. Но Ranger, соперник по классу «Дакоты», ничем ей тогда не ответил.
Ситуацию захотела исправить компания Professional Autocrafters Group из Мичигана, предложив Ford свою версию родстера на базе Ranger. Автоконцерн отказался, но мичиганцам идея настолько понравилась, что они всё-таки собрали тринадцать таких машин. Возможно, мы о них и не узнали бы, если бы месяц назад один из SkyRanger не выставили на продажу через Craiglist. Оттуда и стало известно, что под капотом необычной машины находится V6, сопряжённый с механической трансмиссией, а цифра на одометре не превышает 7500 миль. Признаться, выглядит SkyRanger гораздо органичнее Dakota Convertible. И состояние у машины похвальное: за 12 лет владения хозяин не допустил ни одного пятнышка ржавчины на кузове. А забота о раритете стоит дорого — в данном случае почти 25 тысяч долларов.
International МXT
Когда компания, сотню лет производившая тягачи, берётся за военный пикап, результат обязан быть грандиозным. А если этот же пикап доработать для дорог общего пользования, хозяев Hummer H2 и Cadillac Escalade ждёт мощнейший приступ мегалофобии.
В отличие от более удачливых соперников от Jeep и Ford, пикапы International популярностью не отличались и держались на плаву благодаря госзаказам. Попытки создать успешный грузовичок продолжались до 1979 года, когда International Harvester признала себя банкротом. А в 1986 году она возродилась под флагом Navistar International и сосредоточилась на производстве грузовиков. В 2005 году компания сделала вторую попытку и представила монструозный пикап MXT-MV для военных нужд. Ему снова не повезло: Минобороны США в замене старого доброго «Хамви» не нуждалось.
А его гражданская версия получилась настолько гигантской, что Ford F-150 на её фоне выглядит букашкой, а площадь салона сравнима с небольшой однокомнатной квартирой. Только колёсная база превышает пять метров! Сдвигать 4,5 тоннный MXT с места призван 300-сильный V8, а цена такой машины легко могла превысить сотню тысяч долларов: вместо того, чтобы брать платформу у Ford F-350, International потратилась на свою собственную. Даже для США это чересчур! Потому вместо гаражей американцев, предпочитающих машины поменьше, MXT поселился в серии фильмов «Форсаж» и обзоре YouTube-канала «ПриветТачка».
Mazda REPU
На вид этот компактный пикап ничем не выделяется среди других. Крыша у него на месте, колёс четыре, в мощности мотора он ни с кем не тягается… И только надпись «ROTARY POWER» на дверце кузова подсказывает: это — первый и последний роторный пикап в истории.
С роторными двигателями Mazda связывают долгие и трудные отношения. В основном моторы такого типа устанавливались на спорткары серии RX, но желание завоевать внешние рынки вынудило японцев на компромисс. В шестидесятых годах на дорогах Соединённых Штатов начали появляться автомобили Datsun, а уже в 1964 году материнская Nissan вошла в топ-10 крупнейших автоимпортёров США. Mazda захотела повторить успех соседей и, помня, как американцы любят пикапы, в 1974 году вывела на американский рынок грузовичок REPU с 1302-кубовым роторным мотором 13В.
Динамика была неплохой: до сотни 130-сильный пикап разгонялся за 11 секунд, наравне с базовыми масл-карами тех времён. Грузовичок даже участвовал в ралли, взяв бронзу в гонке 1976 года по пустыне Мохаве! Но прожорливость роторного двигателя (ещё одна из его слабостей) была решающим фактором в разгар топливного кризиса, так что за 4 года производства продали всего 15 тысяч таких машин. Зато сейчас REPU переживает настоящий ренессанс: каждый год появляются новые тюнинг-проекты на его основе.
Rinspeed
Самый необычный пикап остался на сладкое. Странное здесь всё: страна-изготовитель, название, концепция… Отнюдь не такие автомобили ожидаешь увидеть от консервативной Швейцарии.
Tatooo.com
Но тех, кому известна тюнинг-контора Rinspeed, удивить сложно. Это ателье придумало и VW Golf с «крыльями чайки» и шестью фарами, и кроссовер-трансформер на базе Porsche 911 (996). А чтобы идентифицировать автомобиль, который стал новой жертвой швейцарцев и превратился в жуткий пикап Tatooo.com, придётся идти к гадалке. Или пересилить боль в глазах и открыть ярко-рыжую дверь, за которой прячется основательно переделанный салон Chevrolet S-10.
А ещё это — не пикап, а M.U.V., что можно перевести как «Многофункциональное практичное транспортное средство». Только понятие о практичности у Rinspeed странное. Здесь её олицетворяет салон, обшитый змеиной кожей, и В.О.В. — аппарат, состоящий из подъёмника, занявшего всю площадь кузова, подводного мотороллера и огромного водолазного купола. По задумке создателей, хозяин Tatooo.com должен подъехать к водоёму, пролезть под «колокол» и спуститься под воду, где сможет перемещаться с помощью мотороллера с электромотором. Такое вот странное сочетание технологии 16 века и архаичного американского пикапа.