Шестиколёсный «Гелик», грузовой BMW M3 и другие неочевидные способы возить картошку

Возможно, единственная причина, зачем этот G-class носит шильдик AMG — никакой другой мотор, кроме 544-сильного V8, просто не сдвинул бы машину с места. И всё равно максимальная скорость не превышает 160 км/ч. Но на прямых пикапу и не место: сотня шестиколёсных «Геликов» уже разлетелась по гаражам арабских шейхов и российских миллионеров.

Subaru Baja

«Баха» — страница в истории Subaru, которую марке наверняка хочется забыть. За четыре с половиной года производства японцы смогли продать всего 30 тысяч машин, хотя изначально рассчитывали на 24 тысячи в год.