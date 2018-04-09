От подводной «Лады» до «Лотуса»

Машины, которые могут плавать по воде – явление редкое, но возможное: вы без труда найдете контору, которая превратит в амфибию чуть ли не любую легковушку. А вот автомобилями, которые могут ездить под водой, дела обстоят намного сложнее, хотя и здесь есть свои очень редкие и очень дорогие варианты. Мы нашли восемь способов, как и на чем это сделать.

Воссоздать Submarine Car

Первый автомобиль, способный передвигаться как по дорогам, так и под водой, еще в 1937 году построил француз Мишель Андре. Автомобиль был полностью функциональным, но денег у Андре хватило лишь на один ходовой образец, а спонсоров, готовых вложиться в необычную затею, так и не нашлось. Под воду машина погружалась принудительно – с помощью работы 4-сильного двигателя и специальных плавников, - а выхлопные газы отводились через трубу-перископ. Воздуха в салоне хватало на 5-10 минут подводных путешествий, после чего нужно было всплывать на поверхность и проветривать пассажирский отсек (хотя конструкция предусматривала установку баллонов с воздухом). До наших дней автомобиль-субмарина не дожил.

Модифицировать Ниву

Как показал опыт коллег из журнала «За Рулем», чтобы получить автомобиль-подлодку, вовсе не обязательно изобретать сложный велосипед. Достаточно взять немолодую Ниву, выкинуть из нее все лишнее, сделать высоченный шноркель, обеспечить выход на поверхность выхлопным газам – и вуаля, прогулочный автомобиль для путешествий по дну озера готов. Правда, придется разжиться парой аквалангов и гидрокостюмов, но это уже мелочи.

Заплатить много денег Rinspeed

Rinspeed Squba была построена швейцарцами к Женевскому автосалону 2008 года. Взяв за основу Lotus Elise, местные умельцы заменили силовую установку на аккумуляторы и электромоторы, а также добавили пару гребных винтов, водометов и затапливаемых понтонов в кузове. В результате электрический Elise научился не только шустро ездить по дорогам общего пользования (максимальная скорость доходит до 120 километров в час), но и передвигаться над водой и под водой! Официально автомобиль в продажу не поступал, но имеется информация, что Rinspeed может построить Squba на заказ, если у клиента есть лишние 2 миллиона долларов.

Стать агентом британской разведки

Посвящением этому автомобилю, собственно, и является Rinspeed Squba. Белый Lotus Esprit, способный превращаться в подводную лодку в бондиане «Шпион, который меня любил», захватил вниманием мужчин всего мира не хуже, чем Барбара Бах, составившая на площадке компанию Роджеру Муру. Для фильма построили специальный Lotus в подводном обмундировании, но реально плавать под водой автомобиль, разумеется, не мог. Сейчас уникальный Esprit принадлежит неизвестному покупателю, который в 2013 году приобрел его на аукционе за 997 тысяч долларов. Ходят слухи, что таинственным покупателем стал Илон Маск.

Попросить совет у Ричарда Хаммонда

Когда Хаммонд еще работал в Top Gear, он решил проверить, насколько реально построить Lotus из фильма про агента 007. Для этого был взят бюджетный Lotus Excel, который оснастили гребными винтами и сделали практически полностью герметичным внутри. Удивительно, но, в отличие от большинства проектов знаменитой троицы, этот оказался полностью функциональным и позволил Ричарду Хаммонду ненадолго почувствовать себя самым знаменитым тайным агентом в мире.

Стать агентом OSS

Не только Джеймс Бонд может созерцать красоты морского царства прямо из автомобиля – агентам OSS из фильма «Дети Шпионов» это тоже под силу. Герой Антонио Бандераса в фильме передвигается не только на заурядном Isuzu Trooper, но и на эффектном концепт-каре Isuzu ZXS, который может трансформироваться в скоростную подводную лодку. Именно этот автомобиль позднее станет серийной моделью Axiom, а еще позже – популярнейшим на постсоветском пространстве Great Wall Hover. Интересно, «Ховер» так может?

Отыскать ЗиС Сталина

Этот автомобиль, согласно киноленте «Старые клячи», может не только лихо удирать от более мощного и современного «Мерседеса» в кузове W140, но и быть неуязвимым для пуль, а также уверенно ездить по рельсам, по воде и под водой – марсельскому таксисту Даниэлю такой арсенал и не снился! Ныне автомобиль, принимавший участие в съемках, принадлежит музею «Мосфильма». Посмотреть на все прибамбасы ЗиСа в действии можно ближе к концу фильма (примерно с 92 минуты хронометража).

Отправиться на поиски клада

И тогда вы можете с удивлением обнаружить, что 412-ый Москвич вполне себе может ездить по дну реки! И при этом достаточно герметичен, чтобы три пассажира на борту могли поддерживать светскую беседу. Единственное – нужно сделать все возможное, чтобы не нарушить покой жителей водного мира: в частности, не надо давить рыбок. \m

Иллюстрации: Из открытых источников