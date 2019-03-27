Циркулярка и рай

А если на МКАДе?
Известный американский гонщик Вон Гиттин-младший (тот самый человек, который проскользил на «Мустанге» всю 20,7-километровую «Северную петлю» Нюрбургринга) показал, как надо правильно проезжать клеверные развяки автомагистралей. В дрифте, конечно же! И на правильной машине — 913-сильном Ford Mustang.
Это лучше, чем PlayStation, сынок
Еще один дрифт-ролик, но на этот раз в исполнении не умудренного опытом дядьки, а 14-летнего паренька на суперкаре Ford GT, который только-только закончил обучение в школе вождения Teen Race Camp из американского штата Нью-Йорк. И не смотрите, что пилот слишком молод — ролик действительно красивый и стоит внимания. Юный гонщик точно знает, что делает.
Разрезать всё!
Что будет, если вместо колес установить диски от циркулярной пилы? Можно будет без проблем ездить по льду, проселочной дороге, взбираться на крутые заснеженные подъемы и даже разгоняться до 60 километров в час. Отличное решение для нашей зимы!
Рекордная Е30
Старенькая BMW M3 (E30) установила рекорд скорости, став самым быстрым автомобилем на льду в мире. Машина, подготовленная командой Buldre Racing, смогла набрать 346,82 километра в час. Заезды проходил в шведском городе Орсунда.
Непредсказуемый дрэг
30 непохожих автомобилей общей стоимостью свыше семи миллионов долларов, тестовый трек Top Gear и проливной дождь. То, что надо, чтобы провести дрэг-гонки с самыми непредсказуемыми результатами.
Автомобильный рай
Dodge придумал свой автомобильный рай — городок Маслвилль, где можно дрифтить и крутить «пончики» где угодно и в свое удовольствие, а на обычных с виду перекрестках установлены светофоры для дрэг-рейсинга. И мэр этого местечка — рэстлер и актер Билл Голдберг.
Круче гравитации
В этом ролике Mercedes-Benz решил показать, что новый G-Class настолько крут и брутален, что на него не действуют даже законы гравитации. Внедорожник проехал по стене плотины аргентинской гидроэлектростанции Пунта Негра. Плотина высотой 101 метр обеспечивает водой местные системы орошения и вырабатывает электроэнергию. Гидроагрегаты мощностью 62 МВт предоставила российская компания «Силовые машины».
Красная жара
Забавная реклама обновленного хэтчбека Kia Rio X-line с увеличенным на 25 миллиметров дорожным просветом. В ролике обыгрываются образы из боевика 1988 года «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. На данный момент у видео на официальном YouTube-канале марки уже свыше миллиона просмотров.
Эм-м-м!
Очень динамичный ролик про новый BMW X3 M. Кроссовер оснащается 510-сильной «турбошестеркой», восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом. «Сотню» такая машина набирает за 4,1 секунды.