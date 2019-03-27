Циркулярка и рай

Не прошло и года. Мы возобновляем наши подборки лучших роликов месяца. Как и всегда, мы отсматриваем все видео с машинами и про машины (не забываем, конечно, и крутую рекламу), а затем выбираем только то, что действительно хочется пересмотреть. В мартовском выпуске: «Красная жара» и Kia, циркулярка вместо колес, сумасшедшие дрифты и даже рекорд скорости. Готовы увидеть их все? Тогда поехали!