Посмотрите на лучший кастом-байк из России

Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзингу

Мало кому удается выиграть российский этап Чемпионата мира по кастомайзингу трижды подряд. Но Дмитрий Голубчиков это сделал. Прошлой осенью он с триумфом вернулся с самого Чемпионата мира — его проект Insomnia был признан лучшим. Невероятная для дебютанта, но заслуженная победа. Строгое российское жюри могло бы не отдавать Дмитрию победу вновь, просто чтобы не баловать. Однако новый проект Zillers Garage под названием Vincent не оставил им шансов. Эстетически безупречный и технически сложный мотоцикл поражает уровнем проработки деталей. Например, тормозные механизмы размещены внутри колесных дисков, а тормозные шланги подведены к ним через ступицы. Рассмотреть другие детали кастом-байка можно в нашей галерее.