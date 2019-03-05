Женева 20 лет назад

Pagani Zonda
Именно на Женевском автосалоне 1999 года совершила свой мировой дебют первая Zonda. Знал ли тогда кто-то, что эту же модель можно будет купить по спецзаказу новой даже спустя 20 лет? По случаю 20-й годовщины своего первенца в эти часы компания Pagani проводит в Женеве скромную праздничную церемонию, поэтому на стенде присутствует не только Huayra, но и самая первая Zonda, отреставрированная мастерами Pagani.
Оригинальная Zonda оснащалась 6-литровым 12-цилиндровым двигателем Mercedes-Benz AMG M120, который развивал 460 лошадиных сил и 640 Нм момента. При этом коробка передач была механической, пятиступенчатой. Построили всего 5 экземпляров этой машины, способной разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды. По тем временам динамика «Зонды» казалась космической, а сейчас до «сотни» и кроссоверы быстрее разгоняются. О времена, о нравы…
Porsche 911 GT3
Последнее на данный момент поколение Porsche 911 GT3 в 991-м кузове дебютировало в Женеве шесть лет назад. Его предшественник, 911 GT3 (997), тоже впервые был показан именно в Женеве — в 2006-м. Поэтому едва ли вы удивитесь тому, что первый GT3 также неразрывно связан со Швейцарией. Поскольку прототипы 911 GT3 в кузове 992 уже испытываются, можно предположить, что хардкорное купе представят на юбилейном 90-м Женевском автосалоне в 2020 году. Но вернемся к самому первому GT3…
Модель GT3 пришла на смену хардкорной линейке RS. Ее оснастили атмосферным 3,6-литровым оппозитным двигателем с сухим картером, который агрегатировался исключительно с механической коробкой передач. Для уменьшения массы из машины были удалены все лишние компоненты (задние сиденья, кондиционер, аудиосистема — правда, последние две позиции можно было бесплатно вернуть, наплевав на вес). Так появился один из самых драйверских спорткаров на планете, чьи динамические показатели достаточно прозаичны по современным меркам: 4,8 секунды до «сотни» и 302 километра в час максималки.
Ferrari 360 Modena
Определенные параллели можно провести и в отношении Ferrari: там, где сейчас дебютирует среднемоторный суперкар F8 Tributo, 20 лет назад впервые показала свое лицо Ferrari 360 Modena. Такая же стремительная и такая же среднемоторная. Машина пришла на смену порядком устаревшей F355 и была построена на пространственной раме из алюминия. Благодаря «крылатому металлу» массу купе удалось удержать в пределах полутора тонн.
Традиционно для Ferrari тех лет машина получила высокооборотистый атмосферный двигатель – в данном случае 3,6-литровый V8 мощностью 400 лошадиных сил. На выбор предлагались две коробки передач, шестиступенчатая «механика» и полуавтоматическая трансмиссия F1, но ни с одной из них 360-я не могла достичь 300 километров в час – официальный «потолок» был на уровне 295 км/ч, а реальный еще ниже.
Mazda Premacy
Но Женевский автосалон 1999-го был примечателен не только суперкарами — именно здесь совершила свой дебют Mazda Premacy. Машина прожила всего одно поколение, но это связано исключительно с переходом Мазды на числовые индексы моделей. Если бы не это, нынешняя Mazda5, с высокой долей вероятности, до сих пор называлась бы Premacy.
Premacy стала одним из самых доступных семиместных автомобилей на рынке, а потому ее успех не заставил себя долго ждать. У машины была широкая линейка двигателей, поэтому ее полюбили и в Европе, и в Азии, и в Штатах. А в Китае ее полюбили настолько, что выпускали аж до 2014 года — правда, под именем Haima Freema.
Mercedes CL
В данном случае речь идет не о принципиально новой модели, а о смене поколения — тогда, в 1999-м, в Женеве представили CL второго поколения в кузове С215. По сравнению с предыдущем CL на платформе «сто сорокового» машина получилась более самобытной и невероятно технически навороченной: появились биксеноновые фары, активная гидравлическая подвеска Active Body Control и (впервые на серийном автомобиле) радарный круиз-контроль.
В Женеве новый CL был представлен с восьмицилиндровым пятилитровым двигателем (версия CL 500), к концу 1999-го к нему присоединилась 12-цилиндровая модификация CL 600. Поскольку даже в Mercedes понимали, что 5,8-литровый V12 обладает нескромными аппетитами, его оснастили системой деактивации половины цилиндров, так что средний расход у CL 600 подчас получался даже лучше, чем у CL 500. Но с переходом на битурбированный V12 в 2003 году систему деактивации цилиндров упразднили.
Lamborghini Diablo GT
Заднеприводный флагманский Lamborghini с 6-литровым V12, масса которого составляла всего 1460 килограммов, назывался Diablo GT и стал квинтэссенцией идеи хардкорного Lamborghini для дорог общего пользования, которую, пожалуй, не переплюнули и по сей день. Изготовили всего 83 экземпляра этой экстремальной машины, один из которых был впервые показан на стенде Женевского автосалона в 1999 году.
По своей сути Diablo GT был гоночным болидом, адаптированным для обычных дорог. За исключением дверей, изготовленных из алюминия, все кузовные панели GT были новыми, карбоновыми. Помимо радикального кузова, машина выделялась двигателем повышенной мощности (583 лошадиные силы), который разгонял суперкар до 338 километров в час. А это больше, чем у Huracan Performante.
Opel Speedster Concept
Напоследок — несколько важных концепт-каров, одним из которых был Opel Speedster. Впоследствии этот автомобиль, претерпев минимальные изменения, станет серийным, однако продержится на конвейере совсем недолго, с 2001 по 2005 год. Построенный совместно с Lotus, Speedster был выгоден и британцам, и General Motors: Lotus сэкономили на создании шасси для Elise второго поколения, а Opel получил эффектный и эффективный спорткар.
В лучших традициях Lotus машина получилась очень легкой — 875 килограммов. Поскольку у Speedster был мощный 2,2-литровый двигатель Ecotec мощностью 147 лошадиных сил, энерговооруженность на тонну массы была впечатляющей. Но с выходом версии Speedster Turbo она стала просто грандиозной: 200 сил на 930 килограммов — это уровень современных горячих хэтчбеков.
Citroen C6 Lignage
В конце 1990-х годов компания Citroen была озадачена поиском подходящей замены хэтчбеку XM, который успел порядком устареть и должен был уйти на пенсию в 2000 году. Как впоследствии окажется, заменой станет серийная версия концепт-кара Citroen C6 Lignage, который тоже помнит женевскую весну 99-го. До серийного производства концепт добирался долго — целых шесть лет. В миру он больше известен как просто Citroen C6.
В концепт-каре, как и в серийном С6, прослеживаются нотки нестареющего Citroen CX — возможно, именно по этой причине дизайн Lignage не потерял актуальности даже к 2005 году, когда концепт пошел в серию. Что касается серийного автомобиля, то он выпускался вплоть до конца 2012 года, став последним авангардным флагманом Citroen — теперь эту роль выполняет марка DS и ее модели. К слову, седана у DS пока в линейке нет, а должен быть.
Bentley Hunaudières
Глядя на Bentley Continental GT Number 9 Edition, который сейчас греется в софитах Женевского автосалона, создается ощущение, что свою сотую годовщину британская компания празднует как-то слишком скромно. А ведь могли подготовить что-то поэффектнее — вроде концепт-кара Hunaudières, который был звездой автосалона в 1999-м. Это среднемоторный суперкар от Bentley, в котором присутствуют гены Bugatti.
Названная в честь прямика на автодроме Сартэ (том самом, где проводят гонки «24 Часа Ле-Мана»), машина оснащена 8-литровым атмосферным W16, который развивает 632 лошадиные силы. То есть на одну больше, чем у McLaren F1. Несложно догадаться, что у Hunaudières и Veyron общая платформа, однако машины имеют несколько принципиальных отличий. Например, коробка передач, в отличие от Bugatti, на автомобиле Bentley установлена пятиступенчатая «механика».