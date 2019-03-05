Женева 20 лет назад

Даже сегодня, в день открытия 89-го Женевского автосалона, когда ленты автомобильных изданий пестрят новостями о новинках и фотографиями со стендов, сложно не поддаться чувству ностальгии и не вспомнить о тех славных временах, когда трава была зеленее, вода — мокрее, механики в машинах было больше, а электроники — меньше. Мы предлагаем вам совершить временной прыжок и вспомнить девять самых ярких премьер Женевского автосалона, но двадцатилетней давности. Не поверите, но некоторые его «последствия» можно увидеть даже сегодня…