Внедорожники, которые рвутся в будущее, но не хотят расставаться с прошлым

В 2020 году слет джиперов был отменен впервые за 53 года проведения. Однако и построенных ранее проектов хватит на толстый подарочный альбом — мы решили вспомнить самые впечатляющие из них.
Jeep Mighty FC Concept
Начнем с замечательного «головастика», который дебютировал в рамках Moab Easter Jeep Safari 2012 и великолепно смотрелся бы не только на фоне предзакатной пустыни в Юте, но и посреди тверских болот. Супервездеход подозрительно напоминает отечественный «уазик-головастик», но вдохновлен не советской классикой, а богатой историей марки Jeep. В качестве стилистической основы была взята бескапотная модель Forward Control, производившаяся в разных вариантах с 1956 по 1965 год. Оригинальное название как раз и зашифровали в буквах FC, хотя с технической точки зрения перед нам не трак середины прошлого века, а глобальная трансформация шасси короткобазного Jeep Wrangler Rubicon JK.
Chris Collard / FCA
Для достижения сходства с классическим Forward Control разработчики сдвинули переднюю ось и удлинили колесную базу с 2423 мм до 2972 мм. Глаза вас не обманывают — концепт оснащен портальными мостами (ось колеса находится ниже оси мостов), которые дают ряд серьезных преимуществ на пересеченной местности. В частности, они увеличивают дорожный просвет и позволяют установить шины большего внешнего диаметра. FC оснащен 17-дюймовыми колесными дисками Hutchinson с бедлоками (кольцами, препятствующими разбортировке при низком давлении) и огромными 40-дюймовыми покрышками, очевидно, позволяющими творить чудеса вкупе с выдающейся «геометрией» и блокировками межколесных дифференциалов. В подвеске нашлось место для энергоемких стоек King с выносными резервуарами.
Chris Collard / FCA
Самое скучное в залихватском Mighty FC Concept — силовая установка, позаимствованная у «Рэнглера». Многие хотели бы видеть на шоу-каре дикую V-образную «восьмерку», но здесь всего лишь 3,6-литровый двигатель V6 Pentastar мощностью 289 лошадиных сил в паре с пятиступенчатым автоматом. Салон, кстати, тоже от серийного внедорожника, но с ностальгической клетчатой обивкой.
Chris Collard / FCA
По динамике Jeep снаряженной массой под три тонны звезд с неба не хватает. На замерах издания Car & Driver он показал разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) за 10,7 секунды, максимальную скорость 129 км/ч и прохождение четверти мили за вечные по меркам мощных легковушек 18,9 секунды. Впрочем, не стоит забывать о прямом предназначении концепта — для борьбы с пересеченной местностью силушки более чем достаточно. Эх, такую красоту бы, да в серию…
Jeep Chief Concept
Гвоздем программы Moab Easter Jeep Safari 2015 стал небесно-голубой красавчик по имени «вождь», воскресивший облик замечательного Jeep Cherokee SJ родом из семидесятых годов в исполнении Chief с расширенной колеей и накладками на колесные арки.
Chris Collard / FCA
Особенность внедорожника — полностью оригинальный кузов. Сразу и не поймешь, что перед нами не классический SUV, а великолепный новодел, построенный из «перекроенного» длиннобазного Wrangler Unlimited с мотором Pentastar V6 объемом 3,6 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач. Радиаторная решетка, магнитом притягивающая взгляд российского зрителя, напоминает «гриль» ГАЗ-24 «Волга», но о плагиате речи не идет, поскольку данный вариант оформления в принципе характерен для той эпохи.
Chris Collard / FCA
Отличия ностальгического Jeep от стандартного Wrangler Unlimited с точки зрения шасси минимальны. Номенклатура вооружения включает в себя мосты Dana 44 с блокировками дифференциалов, которыми стандартно оснащается экстремальная модификация Wrangler Rubicon, а также 2-дюймовый лифт подвески (увеличение дорожного просвета) с амортизаторами Fox. А какие у шоу-кара колеса! Мясистые «37-е» шины на дисках диаметром 17 дюймов вселяют уверенность и бесстрашие перед любой распутицей.
Chris Collard / FCA
«Вождь», переносящий нас в эпоху, когда трава была зеленее, а с конвейеров американских компаний сходили «настоящие железные» машины, определенно может за себя постоять!
Фото: Chris Collard / FCA
Но стоит ли пачкать грязью винтажный окрас Ocean Blue, навевающий мысли о солнечных пляжах? Лучше надеть гавайскую рубашку, закинуть в багажник доску для серфинга и, наслаждаясь белым кожаным салоном со вставками-цветочками, умчаться по калифорнийскому шоссе под The Beach Boys.
Jeep FC 150 Concept
Если Jeep Mighty FC Concept выглядит хардкорной неоклассикой, то шоу-кар FC 150, дебютировавший в 2016 году, — чистой воды ретро, обязанное своим появлением тогдашнему главному дизайнеру Jeep Марку Аллену. Вместо того, чтобы пролистать объявление о продаже пикапа 1960 года, он вцепился в него как горный лев в жертву и в итоге настоял на приобретении для крайне нестандартного проекта.
Chris Collard / FCA
Модификация с индексом 150 была самой скромной в палитре Forward Control, но отличалась двухметровым кузовом при колесной базе, равной 2057 мм, и длине в 3746 мм. Команда разработчиков не стала нарушать первоначальный стиль машины — «скорлупу» оставили в первозданном виде для большего винтажного эффекта, но пересадили ее на более современное модифицированное шасси. Результат выглядит очень круто!
Chris Collard / FCA
Рестомод базируется на раме Jeep Wrangler поколения TJ 1996–2006 годов. Выбор донора в некотором смысле соответствует исторической правде, поскольку оригинальные Forward Control были созданы на базе модели CJ-5, являвшейся «прапрадедом» Рэнглера. В чем модифицированный грузовичок превосходит исходный автомобиль, так это в проходимости. Дорожный просвет увеличен, а штатные мосты сменили Dana 44 и Dana 60 с блокировками дифференциалов. Отличная внедорожная геометрия подкреплена грязевыми шинами BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 внешним диаметром 33 дюймов на белых 17-дюймовых «штамповках».
Chris Collard / FCA
Силовой агрегат приготовил сюрприз! Концепт приводится не относительно современным двигателем V6 или V8 с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а настоящей джиповской классикой — рядной 4,0-литровой «шестеркой» PowerTech объемом 4,0 литра, ведущей свою родословную с восьмидесятых годов.
Фото: Chris Collard / FCA
Коробка передач — представьте себе! — трехступенчатая автоматическая.
Jeep Comanche Concept
На Лос-Анджелесском мотор-шоу в ноябре 2018 года компания наконец-то представила долгожданный пикап Gladiator, не имеющий прямых аналогов на американском рынке. Вероятно, Jeep разнообразил бы палитру и другими грузовичками, будь на них соответствующий спрос. На это намекает концептуальный Comanche 2016 года, эксплуатирующий одно из легендарных имен прошлого — с 1985 по 1992 год оно принадлежало модели на базе Cherokee XJ, а четверть века спустя возродилось на маленьком траке, построенном из кроссовера Renegade.
Chris Collard / FCA
Ревностные адепты чистоты породы обратят внимание на идеологические и конструктивные противоречия — оригинальный грузовичок имел продольное расположение силового агрегата, мосты спереди и сзади, постоянный или подключаемый полный привод. А что есть у его тезки? Фиатовская переднеприводная платформа, муфта отбора тяги на заднюю ось, независимая подвеска и... развеселый экстерьер!
Chris Collard / FCA
Бежевый окрас, складная мягкая крыша, лебедка в переднем бампере, грузовой отсек и 16-дюймовые колесные диски с шинами BFGoodrich All Terrain T/A внешним диаметром 32 дюйма кардинально меняют восприятие хорошо известно субкомпактного паркетника — перед нами лихой «парнишка», готовый ответить за свое имя и честь предков! Возможно, на фотографиях это не очень заметно, но версия с кузовом пикап отличается от кроссовера колесной базой, увеличенной с 2570 мм на 152 мм.
Chris Collard / FCA
Вынужденное ухудшение геометрической проходимости Comanche готов компенсировать тяговитой 2,0-литровой турбодизельной «четверкой», агрегатированной с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, 2-дюймовым лифт-китом и системой полного привода Active Drive Lock с имитацией понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала.
Фото: Chris Collard / FCA
Жаль только, что салон копирует нутро обычного Renegade, за исключением кресел без подголовников — очевидно, они должны создавать ретро-антураж.
Jeep Wagoneer Roadtrip Concept
В сентябре 2020-го бренд представил концепт Grand Wagoneer, предвещающий роскошный серийный внедорожник. Несмотря на звучное имя, некогда принадлежавшее комфортабельной модели Jeep, автомобиль полностью лишен ностальгических цитат. Совсем другое дело — образцовый рестомод Wagoneer Roadtrip, приуроченный к Easter Jeep Safari 2018. Перед нами не кастом на базе длиннобазного Wrangler Unlimited с дизайном от классического внедорожника, а тот самый «старичок», облагороженный рядом интересных апгрейдов.
FCA US LLC
Создатели шоу-кара поставили себе задачу максимально сохранить оригинальный образ и обойтись без новомодных решений, но существенно усовершенствовать техническую начинку. Вне всяких сомнений, им это удалось! Загляните под днище и в колесные арки, поднимите капот и ваше удивление не будет знать границ. Красавец-внедорожник обрел усиленную раму, мосты Dana 44 с блокировками дифференциалов, модифицированную пружинную подвеску и 17-дюймовые диски с грязевыми шинами BFGoodrich Mud-Terrain внешним диаметром 33 дюйма. Увеличена не только колея, но и колесная база — расстояние между осями выросло с 2794 мм на 127 мм.
FCA US LLC
За период производства с 1962 по 1991 год Wagoneer/Grand Wagoneer (внутризаводское обозначение SJ) комплектовался палитрой двигателей, начиная рядной «шестеркой» Tornado объемом 3,8 литра и заканчивая огромным 6,6-литровым агрегатом V8.
FCA US LLC
Конечно, замечательную архаику вы тут не встретите: рестомод, согласно законам жанра, хвастается мотором Hemi V8 объемом 5,7 литра, который известен по многочисленным моделям Jeep, Dodge и Ram. Коробка передач — четырехступенчатая автоматическая.
Фото: FCA US LLC
Горячих голов, ожидающих увидеть спортивные штрихи в великолепном, с любовью восстановленном салоне, ждет разочарование. Здесь царит легкость и умиротворение, вышибающие скупую слезу у бывших владельцев этой модели.
Jeep M-715 Five Quarter Concept
Еще до дебюта Gladiator компания Jeep всячески намекала на планы выпустить серийный пикап разными концепт-карами, включая восхитительный Red Rock Responder в стиле спецтранспорта службы спасения. Но экспериментальный M-715 Five Quarter — разговор особый. Он не предвещает еще один ретро-трак, а являет собой глубокую переработку армейского грузовика Kaiser Jeep M-715, который базировался на пикапе Gladiator SJ и производился с 1967 по 1969 год. Автомобиль также известен под названием Five Quarter (пять четвертей), указывающим на грузоподъемность в 1¼ тонны.
FCA US LLC
Рестомод, представленный в 2019-м, сохранил оригинальное название, но почти все остальное у него свое, особенное и уникальное. Схожесть с суровым воякой времен Вьетнамской войны и расцвета Creedence Clearwater Revival — лишь дань стилю. Передняя часть кузова заменена на углепластиковую, а вместо заводской грузовой секции изготовлена новая алюминиевая. Мягкая съемная крыша (она отличала и оригинальный грузовик) понижена на 89 мм и делает облик более стремительным, если подобное определение вообще уместно в адрес американской «кувалды».
FCA US LLC
Передний силовой бампер с выставленными напоказ буксировочными петлями в модифицированном виде перекочевал с современного Gladiator Rubicon. На фотографиях колеса кажутся немаленькими, но в действительности они гораздо больше, чем можно себе представить — не каждый день можно увидеть комбинацию «сороковых» шин и 20-дюймовых дисков с бедлоками!
FCA US LLC
Впрочем, всё это лишь вершина айсберга. Шасси и силовой агрегат — вот где самые деликатесы! Автомобиль имеет в своей основе усиленную раму и увеличенную на 51 мм колесную базу. На смену заводской рессорной подвеске пришла пружинная, с передним мостом Dynatrack Pro-rock 60 и Dynatrack Pro-rock 80 сзади. Kaiser Jeep M-715 оснащался рядной 3,8-литровой «шестеркой», в то время как шоу-кар вооружен 6,2-литровым компрессорным V8 Hellcrate Hemi, развивающим свыше 700 лошадиных сил.
Фото: FCA US LLC
Ну разве не мечта?