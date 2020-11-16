Внедорожники, которые рвутся в будущее, но не хотят расставаться с прошлым

В 2020 году слет джиперов был отменен впервые за 53 года проведения. Однако и построенных ранее проектов хватит на толстый подарочный альбом — мы решили вспомнить самые впечатляющие из них.

Jeep Mighty FC Concept

Начнем с замечательного «головастика», который дебютировал в рамках Moab Easter Jeep Safari 2012 и великолепно смотрелся бы не только на фоне предзакатной пустыни в Юте, но и посреди тверских болот. Супервездеход подозрительно напоминает отечественный «уазик-головастик», но вдохновлен не советской классикой, а богатой историей марки Jeep. В качестве стилистической основы была взята бескапотная модель Forward Control, производившаяся в разных вариантах с 1956 по 1965 год. Оригинальное название как раз и зашифровали в буквах FC, хотя с технической точки зрения перед нам не трак середины прошлого века, а глобальная трансформация шасси короткобазного Jeep Wrangler Rubicon JK.