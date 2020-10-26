Корвету, разделившему спортивные машины США на «до» и «после», исполнилось 30 лет

Разумеется, в компании прекрасно осознавали, сколь взыскательными являются приверженцы спортивных автомобилей мирового класса и понимали уровень их искушенности в ездовых свойствах. Для соответствия высоким стандартам на Chevy применили уже имеющиеся топовые компоненты — спортивную подвеску с внутризаводским обозначением Z51, электронноуправляемые амортизаторы Delco/Bilstein RPO FX3 Selective Ride Control с основными настройками Touring, Sport и Performance, а также более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Интересно, что даже в спортивном режиме автомобиль оставался вполне комфортным. После долгого тестового дня журналисты были поражены — ZR-1 не вытряс душу и не измучил их, доказав тем самым, что компания Chevrolet способна построить истинный гран-турер. Подтверждением тому стали слова Гленна Росса, первого владельца спорткара — непосредственно ему достался 114-й произведенный экземпляр: «ZR-1 на голову выше Ferrari и Lamborghini, они не дотянутся ему даже до плеч. Он ездит как по шелку». Свой вожделенный автомобиль Росс получил в сентябре 1989 года, оформив заказ 14 месяцами ранее.