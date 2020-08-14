Прототип из семидесятых с аэродинамикой современных суперкаров

Наконец, верхний уровень, который окрашен в перламутровый белый цвет, отвечал только за красоту и обтекаемость. Во имя этой самой обтекаемости концепт даже лишили традиционных дверных ручек: вместо них — сенсорные кнопки.

Передняя светотехника у Cr 25 раздельная: в нижней части, под бампером — противотуманки, выше, на линии с капотом — подъемные блок-фары основного света. Однако у автомобиля подъемные не только фары. Обратите внимание на черные пластины с красными треугольниками, которые делят задние боковые окна на две части. Они здесь не для красоты — красными треугольниками обозначены активные аэродинамические элементы! Фактически, это такие же тормозные пластины, которые можно увидеть на Pagani Huayra.