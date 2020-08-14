Прототип из семидесятых с аэродинамикой современных суперкаров

До 1969 года — того самого, когда Fiat приобрел 50 процентов акций Ferrari, — знаменитая конюшня из Маранелло почти все свои проекты создавала в сотрудничестве со студией Pininfarina. В том числе и автоспортивные. Однако боссы Fiat потребовали от Энцо Феррари и его подчиненных рационализации расходов, что привело не только к организации открытых дизайнерских конкурсов, но и реструктуризации автоспортивного подразделения: теперь большинство кузовных решений для гоночных машин разрабатывались прямо в Ferrari.
Тем не менее, это не означало, что студия Pininfarina выпала из жизни Ferrari. В 1970 году Ferrari совместно с ателье подготавливает футуристичный концепт-кар 512S Modulo, который в очередной раз опровергает утверждение Коммендаторе о том, что «аэродинамика нужна тем, кто не умеет строить двигатели». Благодаря обтекаемому корпусу и малой снаряженной массе (900 килограммов) расчетная максимальная скорость Modulo превышала отметку в 350 километров в час — недостижимый показатель даже для формульных Ferrari того времени.
К счастью, в Pininfarina всегда осознавали важность работы с воздушными потоками. В 1971 году фирма обеспокоилась покупкой новой аэродинамической трубы, а во второй половине 1972 года ее монтаж был завершен. Дело оставалось за малым — опробовать новую игрушку интересным проектом. Один из старожилов итальянского автомобильного дизайна, Альдо Бровароне, предложил создать четырехместный гран-туризмо, дизайн которого был бы и элегантным, и функциональным. Именно так началась история Ferrari Cr 25.
Достоверно неизвестно, на шасси какого автомобиля был построен прототип. Но, скорее всего, отправной точкой Cr25 стало купе Ferrari 365 GT4, представленное в 1972 году. И которое, несмотря на противоречивые отзывы, пережило две эволюции и выпускалось до 1989 года.
Если это так, то в Pininfarina прилично переработали исходник: Cr получился на 124 миллиметра шире, чем Ferrari 365 GT4, и на 130 миллиметров ниже. При этом длина кузова Cr 25, несмотря на длиннющий хвост Камма, на сантиметр меньше, чем у 365 GT4. А длина колесной базы совпадает до миллиметра — 2,7 метра ровно.
Несмотря на концептуальное сходство, Cr 25 и 365 GT4 серьезно отличаются друг от друга: прототип выглядит гораздо стремительнее и современнее. Отточенная аэродинамика — а другой с новейшей аэродинамической трубой и быть не могло, — получилась настолько продуманной, что ее вынесли в название: Cr 25 — не что иное, как коэффициент лобового сопротивления машины, равный 0,256. То есть Pininfarina уже в 1970-е годы смогла создать спорткар с аэродинамикой Porsche Taycan Turbo S.
Но коэффициент лобового сопротивления — это лишь цифры. А «кухня» Cr 25 гораздо интереснее сухих цифр.
Эффектный и эффективный кузов прототипа условно можно разделить на три уровня, причем каждый из этих «уровней» в Pininfarina услужливо обозначили разными цветами.
Нижний уровень, обозначенный серебристым цветом — это неокрашенный алюминий. Благодаря ему автомобиль получился достаточно лёгким, что положительным образом влияет как на топливную экономичность, так и на управляемость, а также динамические характеристики. Колесные диски неспроста тоже серебристые — они выполнены из алюминиевого сплава.
Средний уровень окрашен в черный цвет и обрамляет машину по кругу контрастной полосой. И у этого уровня функционал шире. Во-первых, эстетический: всяческие контрастные полосы, наклейки — все это было крайне популярно в семидесятых. Во-вторых, превентивный: пояс из резины защищал машину от боковых царапин (как ситроеновские Airbump), а также служил бамперами. Причем передний и задний бамперы, вписанные в эту черную окружность, были сертифицированы под новое американское законодательство — то самое, которое изуродовало сотни автомобилей выпирающими «лавочками». Наконец, второй уровень имел аэродинамическую функцию: передний бампер, благодаря своей двухэтажной конструкции, играл роль спойлера и увеличивал прижимное усилие на передней оси.
Также к «черному» среднему уровню можно отнести шины. Хотя бы из-за цвета. Они были изготовлены компанией Pirelli специально для концепт-кара и обладали пониженным сопротивлением качению. То есть Cr 25 создавали с расчетом на топливную экономичность — важное качество в кризисные 1970-е.
Наконец, верхний уровень, который окрашен в перламутровый белый цвет, отвечал только за красоту и обтекаемость. Во имя этой самой обтекаемости концепт даже лишили традиционных дверных ручек: вместо них — сенсорные кнопки.
Передняя светотехника у Cr 25 раздельная: в нижней части, под бампером — противотуманки, выше, на линии с капотом — подъемные блок-фары основного света. Однако у автомобиля подъемные не только фары. Обратите внимание на черные пластины с красными треугольниками, которые делят задние боковые окна на две части. Они здесь не для красоты — красными треугольниками обозначены активные аэродинамические элементы! Фактически, это такие же тормозные пластины, которые можно увидеть на Pagani Huayra.
Остается открытым вопрос, какую прыть эти самые тормозные пластины должны были осаживать. Если в основе Cr 25 действительно лежит Ferrari 365 GT4, то под капотом должен скрываться двигатель V12 объемом 4,4 литра и мощностью 340 лошадиных сил. Учитывая, что 365 разгонялась до сотни за 7,4 секунды, а ее максимальная скорость составляла 240 километров в час, Cr 25 должна быть чуточку быстрее по всем показателям.
В отличие от подкапотного пространства, свой салон Cr 25 не скрывает. Благодаря большой площади остекления интерьер получился светлым и «воздушным». И очень ретро-футуристичным: сиденья изготовлены из нанесенных на голый каркас шести подушек, а немногочисленные кнопки на торпедо сделаны сенсорными. Яркую синеву сидений подчеркивают сегменты из черной алькантары.
Разумеется, у такого автомобиля не было перспектив массового производства. Единственный для Ferrari Cr 25 выход в свет состоялся в 1974 году на Туринском автосалоне. После этого события «верхний» уровень Cr 25 перекрасили в серебристый, сделали несколько фото машины для каталогов Pininfarina, а затем спрятали ее в запасники музея.
Повлияла ли Cr 25 на отношения между Ferrari и студией? Вполне возможно. Pininfarina в очередной раз доказала свой профессионализм и стремление к инновациям, благодаря чему два гиганта итальянской автопромышленности еще долго шли рука об руку. Да и до сих пор поддерживают хорошие отношения.