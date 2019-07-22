Путешествуем по Исландии на Subaru

Исландия… Первое впечатление, особенно после пятичасового ночного перелета и досмотра вещей всех пассажиров по прибытии, так себе. Ты почти уверен, что это место переоценивают, словно безглютеновые продукты.
Эйяфьядлайёкюдль, Лаунгйёкодль, Сельяландсфосс, Ландманналаугар, Хьяулпарфосс, Клейварватн, Хейлишеди, Рейнисфьяра, Скогарфосс, Холаскьоль, Ёскьюватн, Оуфайруфосс, Киркьюбайярклёйстюр — как тут можно куда-то добраться, если ты не то что произнести это не можешь, но и в навигатор всё забить получится не с первого раза.
А тут еще полное отсутствие ночи готово добить тебя, доведя до истерики: время почти двенадцать часов ночи, но солнце еще даже не зашло за горизонт — полярный день. Чертов ярко-оранжевый диск светит в окно гостиницы, пробивается сквозь шторы и не дает организму вернуться в привычный график, ведь в Москве сейчас уже три часа ночи. Господи, скорее бы следующий день.
«Вам невероятно повезло», — удивленно говорили нам все. Целых два потрясающе солнечных дня, чистое голубое, без единого облачка, небо и плюс 16 градусов Цельсия, да еще и почти без ветра.
Это резко контрастирует с тем, к чему тебя готовил интернет — фотографиями со всей этой запредельной хмарью, туманами, дождями и серостью. Этот мрачняк выглядит сурово и впечатляюще — настоящий северный край. Непростой, как он есть. С характером.
Но при солнечном свете Исландия преображается и выглядит еще круче, поверьте. Особенно если ты здесь вживую, а не смотришь на всё это с экрана монитора.
В двух вещах интернет точно не ошибается: в том, что Исландия и вправду потрясающая, и в том, что без машины здесь не выжить. Здесь нет поездов и общественного транспорта (даже «Убера» нет!), поэтому способов добраться куда-либо за пределы Рейкьявика — это автомобиль, частная авиация (грунтовых взлетных полос полно) как вариант для самых обеспеченных и, если окончательно и бесповоротно сойти с ума, велосипед.
Поэтому если вы так же, как и мы любите машины, то выбирайте именно такой вид транспорта. Но будьте готовы к некоторым особенностям. И тратам.
Во-первых, желательно, чтобы под рукой было что-нибудь высокое и с полным приводом. Но не стоит вестись на рекламу и арендовать монстр-траки на колесах размером с двухэтажный дом или большие внедорожники от местных ребят из Arctic Trucks. Как показала практика, летом здесь достаточно и обычного кроссовера. Для этой поездки у нас в распоряжении была вся линейка вседорожников Subaru — XV, Outback и Forester, причем без какой-либо специальной подготовки.
Большинство дорог в Исландии достаточно «цивилизованные». К основным раскрученным туристическим достопримечательностям ведут асфальтовые шоссе с хорошим покрытием, а к другим — укатанные грунтовые дороги. Но если хочется увидеть чуть больше, отклониться от заезженного туристами маршрута, без кроссовера не обойтись.
Некоторые дороги условно закрыты для не полноприводных автомобилей. То есть тут не будет шлагбаумов или специальных проверяющих лиц на въезде, но за соответствующий знак с надписью «Только для 4х4» на легковушке лучше не въезжать. Потому что обратно машина скорее всего не выберется: там могут быть глубокие броды, серьезные ямы, которые проезжаются с вывешиванием колес, сложные перегибы дороги и большие острые камни.
Во-вторых, если тут «попасть», то спасательные службы, конечно, когда-нибудь приедут (или заметит полиция, которая, да, бывает и на таких дорогах), но вам точно влепят штраф. Нехилый, как и все в Исландии. Например, наказание может доходить до пяти тысяч евро, а если не дай бог дорога проходит по частной территории, то ее владелец легко подаст на вас в суд с требованием возместить убытки. И сумма вряд ли будет меньше нескольких десятков тысяч евро.
На штраф здесь нарваться проще простого. Даже если вы думаете, что в этой глуши, где проезжают две машины в час, всем наплевать и никто не заметит. Как раз этих двух человек и их сообщений в полицию будет достаточно, чтобы первая же патрульная машина решила поближе с вами познакомиться.
И местным совершенно точно не наплевать. Они очень ревностно относятся к чистоте и своей природе. Здесь нельзя останавливаться на обочинах (кроме специальных парковочных зон), выезжать на пляжи, песок и даже траву.
В таких местах может даже не быть запрещающих знаков: прежде всего «они портят пейзаж», да и наивные исландцы надеются, что и без табличек понятно, что автомобили на таких «хрупких» поверхностях делают матушке-природе только хуже. И если каждый будет ездить там, где ему хочется, то от все этой красоты очень быстро ничего не останется. Правда, многих это не останавливает, а желание сделать красивую фоточку для инстаграмма перекрывает страх перед опасностью схлопотать многотысячный штраф.
Одними автомобилями дело не ограничивается. Где-то нельзя пройти даже пешком (иначе, да, правильно, штраф), а в большинстве мест запрещено запускать квадрокоптеры (в этих случаях знаки, как правило, есть). Потому что, как нам сказали местные жители, это может испугать и как-то негативно сказаться на птицах.
Местные, кстати, максимально вежливы, открыты и спокойны и, вероятнее всего, прежде чем сообщить в полицию попробуют объяснить, почему вы не правы и почему делать так или иначе здесь не принято. И лучше их послушать, потому что в следующий раз вы будете предъявлять представителям властей свою кредитную карточку.
Но и без всех этих особенностей Исландия — невероятное зрелище. За один день можно увидеть столько, что в конце дня мозг потребует срочной перезагрузки при помощи бреннивина — местной водки из тмина и картофеля, которой принято запивать национальное лакомство под названием хаукарль. Говорят, это деликатес, но самом деле оно представляет собой тухлую акулу. На вкус даже ничего, если не обращать внимание на запах аммиака, уничтожающий всё живое в радиусе пятисот метров.
Хотя в Исландии эти 500 метров — ничто. Даже по асфальтированным дорогам можно ехать пару часов и встретить лишь пару машин. Не говоря уже о грунтовых дорогах национальных парков, площадь некоторых из которых достигает 47 тысяч гектаров.
Если вам не нравится пейзаж за окном, проедьте еще минут 10-15, и он изменится. Вот кажущиеся сначала бесконечными заросшие зеленым желто-зеленым мхом равнины, сменяются лавовыми полями с гигантскими камнями, тянущимися на протяжении десятков километров. И становится даже немного жутковато, когда представляешь, что такая огромная территория всего-то пару веков назад была буквально затоплена лавой после извержения вулкана.
Затем постапокалиптический пейзаж сменяется сиреневыми люпинами, а впереди из-за низко висящих облаков вдруг открываются скалистые горы, холмы и заснеженные пики вулканов, которые освещает солнце. Съезжайте с асфальта в их сторону — и вот здесь уже есть реки, броды, пески, геотермальные источники и выветренные риолитовые склоны гор различных цветов: красный, зеленый, розовый, черный, белый.
За сутки картинка за окнами автомобиля меняется драматично: из пустынной Луны ты перемещаешься на Марс, а потом как будто попадаешь сначала в казахские степи, затем на Алтай, а оттуда на Камчатку и Кавказ, в итоге неожиданно оказываясь в самом сердце тосканских пейзажей. Да-да, деревья и даже почти минилеса здесь тоже есть, но высаживают их местные жители, особым образом подготавливая перед этим почву. Таких мест мало, потому что, видимо, обходится это очень недешево.
Надоели равнины, лавовые поля и горы? Посмотреть все равно есть на что: миллион водопадов различной высоты, мощи и красивости, геотерамальные источники, гейзеры, бирюзовые озера в кратерах вулканов и самых безлюдных районах страны, омываемый Атлантическим океаном черный-черный пляж и ледники, к которым можно вплотную подъехать на автомобиле, и даже увидеть своими глазами разлом между североамериканской и евразийской литосферными плитами.
На пути к очередной достопримечательности останавливаться можно бесконечно, фотографируя все вокруг. Когда выходишь из машины, тишина (особенно после суматошной Москвы) оглушает, а воздух вокруг словно стерильный и в особенности на вершинах гор не пахнет ничем.
Увы, но после поездки в Исландию «ничего» останется только в ваших карманах. Литр бензина — около 120 рублей, комплексная мойка такого кроссовера, как Forester, еще 10 000 рублей, его аренда — 4,2 тысячи рублей в сутки, а парковка в Рейкьявике — 150 рублей в час.
Можно попробовать сэкономить на гостиницах и взять кэмпер. Например, «Дастер» с раскладывающейся палаткой на крыше обойдется в 90 тысяч рублей за 10 дней. Но в эту цену будет включена газовая плитка, одеяла и подушки. Правда, еду придется готовить самостоятельно: например, литр молока обойдется в 110 рублей, пакет макарон — 80 рублей, упаковка сосисок — 250 рублей, а килограмм огурцов и помидоров — в 120 рублей. Аналог «Доширака», в конце концов, можно купить всего лишь за 40 рублей.
Ехать на собственной машине не очень выгодно. Во-первых, далеко — около трех тысяч километров по европейским дорогам. Во-вторых, до Исландии придется два дня добираться паромом из Дании, а это еще минимум 1000 евро за место.
Но эта страна — именно то место, на которое стоит потратиться. Какая может идти речь о деньгах, когда после пары-тройки сотен километров увиденных красот, ты ужинаешь с видом на желто-зеленые каменные поля, которые когда-то были лавой, уничтожающей все на своем пути. Когда полярный день тебе уже кажется весьма забавной штукой, а Эйяфьядлайёкюдль перестает быть бессмысленным сочетанием букв. Особенно после того, как ты проезжаешь всего в паре километров от этого вулкана.
Самое главное, чтобы повезло с погодой. И не заезжать «за буйки».