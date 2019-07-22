Путешествуем по Исландии на Subaru

«Вам невероятно повезло», — удивленно говорили нам все. Целых два потрясающе солнечных дня, чистое голубое, без единого облачка, небо и плюс 16 градусов Цельсия, да еще и почти без ветра.

Это резко контрастирует с тем, к чему тебя готовил интернет — фотографиями со всей этой запредельной хмарью, туманами, дождями и серостью. Этот мрачняк выглядит сурово и впечатляюще — настоящий северный край. Непростой, как он есть. С характером.

Но при солнечном свете Исландия преображается и выглядит еще круче, поверьте. Особенно если ты здесь вживую, а не смотришь на всё это с экрана монитора.