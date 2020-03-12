Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал

В один из мартовских дней 1968 года в офис тогда ещё расположенной в Турине Intermeccanica зашли два человека. Это были американцы Джозеф Вос и Чарльз Швендлер, которые пересекли Атлантику, чтобы воплотить в жизнь плотно засевшую в головах идею — построить самый роскошный и быстрый универсал своего времени.

Владелец Intermeccanica Фрэнк Рейснер по предыдущему опыту общения с амбициозными жителями Нового Света предполагал, что сотрудничество вновь обернётся большой головной болью. Но судьба распорядилась иначе, и на ближайшие десятилетия Вос и Швендлер стали друзьями и самого Рейснера, и всей Intermeccanica. Тогда, весной 1968-го, ещё никто из них не догадывался, что они положили начало невероятной истории одного из самых редких и необычных шутинг-брейков — Intermeccanica Murena 429 GT.