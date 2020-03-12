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9:11

Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал

Intermeccanica Murena 429 GT: выдающийся автомобиль, о котором вы наверняка не слышали

Алексей Носаченко
С 20 по 21 марта 2020 года в калифорнийском Палм-Бич пройдут автомобильные торги аукциона Sotheby's, где помимо привычной классики выставят уникальный шутинг-брейк Intermeccanica Murena 429 GT. Вне всякого сомнения, у покупателей вызовет интерес его инвестиционная привлекательность, ведь таких универсалов построено всего 10, но нас очаровала история создания этой необыкновенной машины. Правда, чтобы её рассказать, придётся вернуться на 52 года назад.

В один из мартовских дней 1968 года в офис тогда ещё расположенной в Турине Intermeccanica зашли два человека. Это были американцы Джозеф Вос и Чарльз Швендлер, которые пересекли Атлантику, чтобы воплотить в жизнь плотно засевшую в головах идею — построить самый роскошный и быстрый универсал своего времени.

Владелец Intermeccanica Фрэнк Рейснер по предыдущему опыту общения с амбициозными жителями Нового Света предполагал, что сотрудничество вновь обернётся большой головной болью. Но судьба распорядилась иначе, и на ближайшие десятилетия Вос и Швендлер стали друзьями и самого Рейснера, и всей Intermeccanica. Тогда, весной 1968-го, ещё никто из них не догадывался, что они положили начало невероятной истории одного из самых редких и необычных шутинг-брейков — Intermeccanica Murena 429 GT.

Сейчас трудно сказать, чем молодые ньюйоркцы подкупили Фрэнка Рейснера. Возможно тем, что на момент первой встречи у них не было серьёзных планов, в отличие от прежних клиентов-американцев. «Пришли два чокнутых парня, которым просто понадобилась пара роскошных тачек, чтобы гонять по Нью-Йорку и кадрить девчонок, — вспоминал позднее Вос, — и знаете, это сработало».

Хотя не исключено, что была хороша сама идея: создать люксовый спортуниверсал, то есть прощупать нишу, не занятую крупными автопроизводителями. «У Чарли были ''сарай'' и Porsche, и, собираясь в горы покататься на лыжах, нам всегда приходилось чем-то жертвовать: практичностью либо удовольствием от вождения, — говорил Вос — Так что мы подумали: а почему бы не объединить всё это в одном автомобиле?»

С финансированием проекта не должно было возникнуть никаких проблем. Джозеф Вос неплохо зарабатывал на должности менеджера по продажам, а Чарльз Швендлер был сыном сооснователя авиастроительной компании Grumman Aircraft Engineering Corporation (позднее Grumman Aerospace Corporation) Уильяма Шведлера со всеми вытекающими. Отец привил Чарли любовь к всевозможной технике, а ещё — аэродинамике. И знания в этой области очень пригодились во время работы над шутинг-брейком.

Собственно, со своими предварительными выкладками по дизайну и грубыми набросками будущего автомобилями приятели и пришли в Intermeccanica, и после заключения соглашения началось самое интересное — разработка мелкосерийной «Мурены». Правда, тогда ещё никакого имени у универсала не было. А появилось оно благодаря… салату с морепродуктами.

Спустя шесть месяцев после начала постройки первого экземпляра автомобиля Вос и Рейснер всё никак не могли придумать для него подходящее название. Выручила случайная встреча: в лобби отеля Principi di Piemonte в Турине Джозеф столкнулся со своим знакомым, представителем Fiat в США Винсенте Гарибальди, который пригласил его пообедать.

По совету приятеля, Вос заказал салат из морепродуктов, один из ингредиентов которого он так и не смог распознать. «Это, мой друг, — пояснил Гарибальди, — мурена, самая опасная рыба из обитающих у берегов Сардинии. Она высоко ценится, так как её очень трудно поймать».

Воз тут же выпалил, что назовёт свой автомобиль «Муреной». «Отлично! — ответил Гарибальди. — Ты потратил всего четыре доллара (стоимость салата) и получил отличное название, а мы тратим на это полмиллиона». Ещё до того, как принесли счёт на свет родилась Intermeccanica Murena 429 GT, а спустя шесть месяцев шутинг-брейк дебютировал на 13-м Нью-Йоркском международном автосалоне.

В длину Murena 429 GT был чуть больше прыдущего Cadillac Escalade — 5207 миллиметров, а в ширину насчитывал 1905 миллиметров.

Здесь стоит отвлечься и сказать, что начальный дизайн «Мурены» разработал сотрудничавший с Intermeccanica Иво Барисон, но в его эскизы внесли невероятное количество изменений. Идеальный двигатель для «автомобиля мечты» предложил Фрэнк Рейснер. Им стал 7,0-литровый V8 от Ford Thunderbird, выдававший 365 сил и 651 Нм крутящего момента. Работал агрегат в паре с трёхдиапазонным автоматом.

Мастер-модель кузова будущего спортуниверсала

Ещё одна интересная история произошла, когда плотнику, который должен был сделать мастер-модель (полноразмерный деревянный каркас) «Мурены», показали размеры будущего универсала. Он решил, что это шутка и возмутился: «Невозможно сделать такую большую машину. Она не поместится на итальянских дорогах!».

Рейснер уговаривал плотника несколько дней, и всё-таки добился своего. Тогда же владелец Intermeccanica предложил Восу выпустить не два автомобиля, а хотя бы десять.

Murena на автосалоне в Нью-Йорке 1969 года

В Нью-Йорке Murena 429 GT ждал тёплый приём. Привлекательный облик, исполинские размеры, огромный капот и семилитровый мотор очаровали посетителей выставки, и до её окончания Джозеф Вос собрал 200 предзаказов.

Причём ему удалось продать даже шоу-кар — автомобиль приобрёл дилер Maserati из Беверли-Хиллз. Потенциальных клиентов не отпугнула ни мощность, ни высокая цена: «Мурена» стоила 14 750 долларов, почти в два раза больше, чем в то время просили за Porsche 911. Сейчас с учётом инфляции цена универсала могла бы начинаться от 108 500 долларов или 7,7 миллиона рублей.

Фото: Sothbey's

На выставке произошла ещё одна знаменательная для Джозефа Воса и Чарльза Швендлера встреча. На стенд Murena Motors Inc. заглянул сам Ли Якокка, тогдашний президент Ford. «Он подошёл и спросил, можно ли ему здесь всё посмотреть, — вспоминал Вос — Я ответил: конечно, и через мгновение Якокка уже ковырялся под машиной. Через несколько минут он вылез и предложил мне сесть в салон и поговорить».

Сначала Якокка поинтересовался, сколько времени потребовалось, чтобы построить универсал. Вос ответил — 13 месяцев. На что Якокка заявил: «В Детройте это заняло бы 10 лет». «Затем он узнал, не хочу ли я продать компанию и машину, но я сказал, что она уже продана».

Фото: Sothbey's

Впрочем, на этом общение не закончилось, и Якокка попросил Воса перед доставкой первого экземпляра «Мурены» покупателю заехать в Детройт и «показать машину его парням». Поездка не прошла даром: фордовские инженеры помогли настроить 429-й мотор под как раз вступившие в силу экологические нормы.

«Каждый раз когда мы останавливались выпить кофе, — говорил Вос — вокруг собиралась толпа, и нам требовалось минут 20, чтобы просто сесть и уехать». Однако, уточняет он, это не самый яркий момент поездки. Где-то в пустыне приятели решили проверить возможности «Мурены» и на 240–260 километрах в час обогнали патрульный автомобиль. Через несколько минут их встречал полицейский кордон.

Подошедший к машине офицер поинтересовался, с какой скоростью они ехали, а когда услышал ответ — рассмеялся и заявил, что такой большой универсал не может столько выжимать. Ничего не оставалось, как предложить ему сесть за руль, поэтому следующий час Вос и Швендлер смотрели, как полицейские туда-сюда носятся по пустой дороге.

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Фото: Фото: Sothbey's

Так как автомобильная пресса тоже высоко оценила Murena 429 GT, то машина быстро стала хитом среди богатых покупателей, особенно представителей индустрии развлечений. Вос вспоминает одного из них, участника рок-группы Iron Butterfly, который купил универсал, а через неделю пришёл за вторым.

За разговором выяснилось, что первый автомобиль он разбил в каньоне Топанга, но машиной, видимо, остался доволен. На волне эйфории Вос поставил цель выпускать по 100 «Мурен» в год, но, к сожалению, его планам не суждено было сбыться.

Фото: Sothbey's

Основанная в 1959-м Intermeccanica существует до сих пор. Возглавляет её сын Фрэнка Рейснера Генри. Штаб-квартира фирмы теперь находится в Канаде, а занимается она выпуском репродукций Porsche 356-A Speedster и «Кюбельвагенов».

Причинами заката Мурены стали политическая и экономическая нестабильности в Италии, разгул преступности и рост количества забастовок со стороны профсоюзов работников металлургической промышленности. В такой обстановке нельзя было точно спланировать график производства, поэтому в начале 1970 года Джозеф Вос и Чарльз Швендлер приняли решение прекратить выпуск «Мурен». Последние три экземпляра Intermeccanica Murena 429 GT отправили в США 24 марта 1970-го.

Сколько сейчас может стоить «Мурена» неизвестно. В 2017-м в США за универсал просили 350 000 долларов, то есть около 25 миллионов рублей.

По материалам книги Эндрю МакКреди и Паулы Рейснер «Intermeccanica: The Story of the Prancing Bull»