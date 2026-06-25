Криминальные моторы

Как «шестисотый» Mercedes спас жизнь ночному губернатору Санкт-ПетербургаКриминальные моторы
В девяностые годы «шестисотый» — Mercedes-Benz S-class в кузове W140 — был не просто автомобилем. Он был пропуском в высшую лигу, символом статуса, который не обсуждался. Если браток ездил на чёрном «Бумере» — значит, он был солдатом средней руки, тем, кто решал вопросы на улице. Если он выходил из тонированного «Кабана» — так за раздутые формы называли W140 в народе, — это означало, что перед вами человек, который уже вышел из окопов и управляет целой империей.
По легендам тех лет, в Москве «шестисотых» было больше, чем во всей Германии, и хотя это преувеличение, доля правды в нём все-таки была. Именно на таком «Мерседесе» ездил печально известный глава Ореховских Сильвестр (Сергей Тимофеев), которого в итоге взорвали в его же машине. Именно W140 в лихие годы называли «чемоданом на колёсах» и боялись на дорогах, потому что знали — внутри сидят непростые люди.
Владимир Кумарин, лидер тамбовской группировки, которого позже прозовут «ночным губернатором» Петербурга, тоже выбрал эту машину. И она едва не стала для него последней, но в итоге сыграла спасительную роль.
В Петербурге на одном из кладбищ стоит скромный чёрный обелиск. Под ним лежит Виктор Гольман, сотрудник охранного предприятия «Кобра». Его могила для обывателя ничем не примечательна, если не знать, что именно этот человек погиб в тот день, когда Владимир Кумарин едва не лишился жизни.
Владимир Кумарин — уроженец Тамбовской области, в Ленинград он приехал после армии, поступил в институт точной механики и оптики, но учёбу бросил ради работы охранником в ресторане «Таллин». В середине восьмидесятых он впервые сел в тюрьму — за хулиганство и хранение патронов. Зона не сломала его, а, наоборот, еще сильнее закалила. Вернувшись на свободу, он собрал команду из земляков-спортсменов, и к началу девяностых тамбовские уже контролировали половину Петербурга.
Кумарин взял под себя морской порт, открывал легальные фирмы, обзаводился связями в мэрии и правоохранительных органах. К нему шли за решением любых проблем — от рестораторов до депутатов. Его называли «ночным губернатором», потому что принимал он посетителей по ночам, решая вопросы, которые не могла решить дневная власть. В СМИ обсуждалось многое связанное с криминалом, но к чести авторитета, о нем говорили и как о меценате и благотворителе.
А у успеха всегда есть враги. За трое суток до первого июня Кумарину позвонил неизвестный и сказал, что на него готовят покушение. Информатор выглядел мутно, он требовал за предупреждение двадцать тысяч долларов. Поторговавшись, согласился на тысячу. Цена показалась Кумарину подозрительной, и он не придал звонку особого значения.
Однако что-то внутри всё же сработало. Он взял в машину помповое ружьё. И, что оказалось судьбоносным, — сам сел за руль «Мерседеса». Утром первого июня Кумарин и Виктор Гольман ехали по улице Турку. Красный «ВАЗ-2109» стоял неподалёку. Из "девятки" ударила автоматная очередь. Пули калибра 5,45, штатный боеприпас для «Калашникова», прошили кузов насквозь. В «Мерседесе» позже насчитают двадцать восемь пробоин. Гольман, сидевший на пассажирском месте, погиб мгновенно.
Кумарина нашли в машине с восемнадцатью пулевыми ранениями. Ему попали в голову, грудь, живот, правую руку. Давление упало до сорока на ноль. Выжить в такой ситуации было практически нереально. В больнице имени Костюшко его оперировали несколько часов. Правую руку спасти не удалось — пули с особым смещённым центром тяжести разорвали мышечную ткань так, что восстановление стало невозможным.
Двадцать два дня Кумарин провёл в коме. Врачи несколько раз фиксировали клиническую смерть, но он выжил. Вокруг больницы в те дни стояла осада: тамбовские буквально блокировали все входы, боялись, что придут добивать. ОМОН штурмовал корпус на четвёртый день, задержали шестьдесят вооружённых мужчин. Лидера к тому моменту уже переправили сначала в Дюссельдорф, а потом в Швейцарию — долечиваться.
Mercedes-Benz S-class (W140)
Машина, в которой ехал Кумарин, принадлежала гражданке Чуриковой. Это было черное купе Mercedes-Benz S-class (W140) — легендарный «шестисотый» (даже, если индекс был S500), который в те годы называли «танком на колёсах». Тяжёлый, огромный, но очень быстрый.
Длина кузова этого автомобиля больше пяти метров. Ширина почти метр девяносто. Машина весит больше двух тонн, а если загрузить полную — почти две тонны семьсот килограммов. Под капотом у неё стоял шестилитровый двигатель V12 мощностью триста девяносто четыре лошадиные силы. Разгон до сотни занимал всего шесть секунд — для такого тяжеловеса в девяностые это был феноменальный показатель.
Главное в этой машине даже не мощь. W140 проектировали с расчётом на максимальную пассивную безопасность. Усиленная передняя стойка, массивная дверная балка, толстый металл. Именно эта немецкая инженерная мысль сыграла ключевую роль: Кумарин сидел за рулём, и часть автоматной очереди пришлась на силовой каркас кузова.
Если бы он находился справа, на месте пассажира, пули прошли бы насквозь без помех. А так несколько смертоносных кусков свинца изменили траекторию, проходя через металл, и не долетели до жизненно важных органов. Профессиональный водитель, который должен был быть за рулём, погиб бы сразу. Кумарин, сидевший за рулём, выжил не только, благодаря случаю, но из-за невероятной воле к жизни, которую отмечали многие у него.
Эпилог
После покушения Кумарин уехал за границу и вернулся лишь в 1996 году. Он взял девичью фамилию матери — Барсуков, — чтобы дистанцироваться от криминального прошлого. Занялся легальным бизнесом, стал вице-президентом Петербургской топливной компании, контролировал нефтяные терминалы и ресторанный бизнес. Он даже окончил тот самый институт, из которого был когда-то отчислен, и получил диплом инженера по специальности «Лазерная техника и лазерные технологии».
«Кумарину тогда шел 38 год. На него напали „великолукские“. Не стоит нырять в причины — все это так или иначе описано. Важно другое — лидер выживет, а все заговорщики вскоре будут отправлены на небеса. После этого репутация Кумарина стала вне обсуждений», — так писал об этой истории портал 47News.
Впрочем, от правоохрантелей уйти не удалось. В 2009 году его осудили на 15 лет по обвинению в рейдерских захватах. В 2016 году добавили ещё 23 года за организацию покушения на бизнесмена Сергея Васильева. Итоговый срок — 24 года колонии строгого режима. В 2019 году суд подтвердил этот приговор.
Кто в действительности стрелял в него в 1994-ом, так и осталось тайной. Великолукские братья Гавриленковы, с которыми у тамбовских был давний конфликт? Свои же, перебежавшие дорогу в нефтяных схемах? Вопросы со множеством ответов и гипотез.
Материал создан на основе публикаций изданий Фонтанка.Ру, Лента.Ру, 47news, «Версия на Неве».
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