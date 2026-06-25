Криминальные моторы

По легендам тех лет, в Москве «шестисотых» было больше, чем во всей Германии, и хотя это преувеличение, доля правды в нём все-таки была. Именно на таком «Мерседесе» ездил печально известный глава Ореховских Сильвестр (Сергей Тимофеев), которого в итоге взорвали в его же машине. Именно W140 в лихие годы называли «чемоданом на колёсах» и боялись на дорогах, потому что знали — внутри сидят непростые люди.

Владимир Кумарин, лидер тамбовской группировки, которого позже прозовут «ночным губернатором» Петербурга, тоже выбрал эту машину. И она едва не стала для него последней, но в итоге сыграла спасительную роль.