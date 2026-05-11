О том, что Kaiyi попрощалась с россиянами и передала гарантийные обязательства по обслуживанию и ремонту «Вотур Мотор Рус» (юрлицо, представляющее бренд Jetour), сообщил проект «Авто Mail» со ссылкой на официального представителя Kaiyi.

Представительство бренда прекратило выполнение обязательств по дальнейшей поддержке проданных машин ещё до того, как дилеры успели распродать все собранные автомобили. Согласно данным официального сайта Kaiyi, в наличии по всей России остаются 38 машин. Линейка бренда состояла из четырёх моделей: седана E5 и кроссоверов X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Весной 2025 года дистрибьюторы Kaiyi вводили скидки от 200 до 600 тыс. рублей.