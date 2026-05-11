Кандидаты на вылет: какие китайские автомобили могут стать проблемой для владельцевОт этих автомобилей уже не избавиться
О том, что Kaiyi попрощалась с россиянами и передала гарантийные обязательства по обслуживанию и ремонту «Вотур Мотор Рус» (юрлицо, представляющее бренд Jetour), сообщил проект «Авто Mail» со ссылкой на официального представителя Kaiyi.
Представительство бренда прекратило выполнение обязательств по дальнейшей поддержке проданных машин ещё до того, как дилеры успели распродать все собранные автомобили. Согласно данным официального сайта Kaiyi, в наличии по всей России остаются 38 машин. Линейка бренда состояла из четырёх моделей: седана E5 и кроссоверов X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Весной 2025 года дистрибьюторы Kaiyi вводили скидки от 200 до 600 тыс. рублей.
Отраслевые эксперты прогнозируют: на фоне поэтапного увеличения утильсбора (который компенсируется государством только в обмен на производство внутри страны) и ужесточения условий работы в РФ смогут продолжить деятельность не больше 10 автомобильных брендов против нынешних 60. Кандидатами на вылет являются марки, продающие менее 5−7 тыс. автомобилей в год.
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил на ежегодной Конвенции РОАД в Москве, что при нынешнем объёме рынка порог безубыточности для дилерского бизнеса по объёмам продаж обеспечивают всего 10 брендов.
По прогнозам директора по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрия Блинова, в 2026—2027 годах количество реально активных автобрендов в России может сократиться на 30−50%. О ситуации на рынке подробно писал журнал Motor.
Chery
Chery — яркий пример того, как бренд уходит, оставляя после себя огромную клиентскую базу. По данным агентства «Автостат», импорт новых автомобилей Chery в Россию рухнул в 100 раз: за январь-февраль 2026 года ввезли всего 41 машину против 4,2 тыс. за аналогичный период 2025 года.
Продажи самого бренда Chery (без учёта суббрендов) в первом квартале 2026 года составили лишь 3265 автомобилей — падение на 87% к прошлому году. Офис марки сокращается, дилерские контракты пересматриваются. Эксперты, опрошенные журналом Motor, констатируют: бренд Chery сворачивает присутствие в России, уступая место проекту Tenet.
При этом на рынке остаются Omoda, Jaecoo, Exeed, Jetour, Exlantix, которые также переходят под другие наименования. Формально это и другие юрлица, другие дилерские договоры и другие гарантийные обязательства. То, что Chery владеет этими брендами, собственнику автомобиля с шильдиком Chery не помогает. Запчасти, сервис, гарантия — всё это привязано к конкретному бренду.
Jetta
Формально бренд Jetta (СП Volkswagen и FAW) не объявлял об уходе из России, но фактически марка перешла в теневой сектор: официальный сайт не работает с сентября 2025 года, колл-центр отключён, а у дилеров в наличии остались только автомобили 2023 года выпуска. Поставок новых машин нет.
При этом цены заоблачные: за седан VA3 просят 2,71 млн рублей при эквивалентной китайской цене около 700 тыс. рублей. Дилеры не заинтересованы в продвижении бренда, а владельцы рискуют остаться без запчастей и сервиса. Помимо седана Jetta предлагала в России кроссоверы VS5 и VS7.
SWM
Как и Kaiyi, кроссоверы SWM собирали на калининградском «Автоторе», и история присутствия бренда в России сворачивается. Продажи автомобилей этой марки по итогам двух месяцев 2026 года упали на 91% к аналогичному периоду прошлого года и составили всего 101 автомобиль.
SWM — итальянский мотоциклетный бренд с 50-летней историей, возрождённый китайской компанией Shineray. В Россию марка пришла в 2024 году с кроссоверами G01, G01F и G05 Pro.
Livan
Бренд представлен в России с 2023 года. В разделе официального сайта «автомобили в наличии» до сих пор представлено несколько машин этого года выпуска. В 2025 году самым продаваемым у бренда был седан S6 Pro, разошедшийся тиражом более 1,5 тыс. машин. В 2026 году продажи этой модели стали единичными. Кроме того, осенью 2025 года автопроизводитель отменил скидки, а с начала 2026 года цены выросли.
Soueast
Выпуск автомобилей Soueast был налажен на калининградском «Автоторе», реализацией занимаются дилеры Jetour. Продажи машин этого бренда единичны. За январь-февраль не было продано ни одной машины 2026 года выпуска, сообщал в Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом за первые два месяца в России продано всего 354 машины этой марки — в 4,5 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (вероятно, остатки 2025 года). Из двух моделей Soueast (S07 и S09) в 2026 году резко вырос спрос на более дорогой S09 — он занял 80% продаж бренда.
Oting
Бренд Oting предлагает в России внедорожник «Паладин» и хардтоп-пикап «Палассо», которые выпускаются в Китае на совместном предприятии Dongfeng и Nissan и базируются на агрегатах японских внедорожников. Этот бренд решил не локализовывать свою продукцию в России. Дилерские сети не заинтересованы в продвижении бренда, приносящего несколько десятков продаж в месяц, в отличие от лидеров рынка, поэтому наблюдается отток в дистрибуционной сети.
MG
Британско-китайский бренд MG (ныне принадлежит концерну SAIC) в январе 2026 года продал в России всего два автомобиля. На официальном сайте бренда в наличии числятся 68 машин. Положение MG осложняется отсутствием локального производства. Однако именно на платформах и агрегатах MG выпущена новая линейка кроссоверов «Москвич» — М70 и М90.
Forthing
Forthing специализируется в основном на минивэнах. Практика показала: российский покупатель не готов массово пересаживаться в «дома на колёсах» от китайского производителя второго эшелона. За весь 2025 год продано 159 автомобилей Forthing — падение на 68% по сравнению с 2024-м.
В октябре 2025 года марка реализовала в России всего семь машин: шесть минивэнов Yacht и один кроссовер T5 Evo. Столь низкие продажи влекут убытки на содержании дилерской сети.
VGV
Бренд VGV также отличается низкими показателями: за первые два месяца 2026 года дилеры реализовали всего 15 машин. Кроссоверы U70 Pro и U75 Plus для российского рынка собирают на белорусском заводе «Юнисон» крупноузловым методом. Бренд вышел на рынок РФ в сентябре 2024 года. Обе модели — переднеприводные семейные кроссоверы, адаптированные для эксплуатации в России с увеличенным клиренсом, усиленной шумоизоляцией, антикоррозийной обработкой днища и расширенным «зимним» пакетом.