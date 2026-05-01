Конец белорусской схеме: что изменится в жизни автомобилистов с 1 мая
Что будет с авторынком
По прогнозам агентства «Автостат», в апреле 2026 года будет продано 115−120 тыс. новых легковых автомобилей — на 14−17% больше, чем годом ранее (102,1 тыс. шт.). Причиной роста аналитики считают низкую базу прошлого года.
Как уточнил журналу Motor глава агентства Сергей Целиков, по итогам мая рынок, скорее всего, покажет результат на уровне 100−110 тыс. единиц техники вместо прошлогодних 91,2 тыс. шт. То есть небольшой, но уверенный подъём продолжится.
Согласно многолетней статистике, майские отгрузки автомобилей клиентам традиционно оказываются хуже апрельских. Это явление объясняют длинными выходными, которые провоцируют отток потенциальных покупателей за пределы городов.
Параллельный импорт
В мае всё ещё можно сэкономить на таможенных пошлинах и налогах при покупке иномарок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении действуют более выгодные условия ввоза, чем в России.
Напомним, что Минпромторг планировал с 1 апреля ввести единую формулу расчёта утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС, но этого не случилось. Предположение, будто новелла вступит в силу с 1 мая, также оказалось несостоятельным. Документ всё ещё находится на стадии согласования, и точная дата его вступления не определена.
Впрочем, одна страна — Белоруссия — уже перестаёт быть удобным «перевалочным пунктом». С 24 апреля 2026 года вступают в силу новые ставки утилизационного сбора после официального опубликования постановления. Соответствующий документ подписан премьер-министром Александром Турчиным.
Для физических лиц, ввозящих один автомобиль для личных нужд, базовые ставки выросли на 7%. А для юридических лиц и тех, кто занимается коммерческим ввозом автомобилей с целью перепродажи, в том числе на рынок Российской Федерации, условия изменились куда более радикально.
По отдельным категориям техники ставки увеличились кратно, что нанесёт ощутимый удар по «серым» дилерам и перекупщикам, массово завозящим машины из-за границы. Именно против этой категории импортёров и направлена новая мера.
Как изменятся цены на автомобили
Представители крупных дилерских холдингов констатируют, что сейчас российский авторынок следует тренду медленного подорожания, и с начала года цены уже выросли на 2−3%.
Аналогичную статистику приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Средние цены медленно, но верно растут. И по новым, и по подержанным автомобилям. Рост небольшой — 1−2% в месяц, но он есть».
Ситуация пришла в равновесное состояние: сейчас не приходится говорить ни о «рынке покупателя» (когда клиент легко может выторговать выгодные условия сделки), ни о «рынке продавца» (когда дилер может легко повышать цены).
Когда менять «резину»
В интернете активно тиражируется заблуждение, будто менять зимние шины на летние нужно до 1 мая. Однако пункт 5.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (техрегламента ТР ТС 018/2011) гласит, что покрышки с шипами противоскольжения не могут использоваться только в летний период — июнь, июль, август.
Таким образом, в мае можно ездить на шипованной «резине», не опасаясь штрафов. Более того, учитывая погодные катаклизмы конца апреля, можно констатировать, что выиграли те, кто не успел перейти на летние шины.
«Состав летних шин обеспечивает оптимальные характеристики при температуре примерно от 7 °C выше нуля. При понижении температуры до околонулевых значений резиновая смесь, из которой они изготовлены, твердеет, меняются свойства натурального каучука, снижается эластичность», — отметил журналу Motor технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.
В сложных погодных условиях эксперт рекомендует отказаться от поездок на автомобиле, который уже переобули в летнюю резину, особенно если планируется дальняя поездка. Впрочем, нужно учитывать, что закон разрешает местным властям (например, в Сибири) вводить отдельным постановлением местные временные рамки для использования шин.
Борьба с «чёрными экспедиторами»
До 1 мая 2026 года экспедиторы обязаны направить уведомление в реестр Минтранса, чтобы продолжать работу. Экспедиторами считаются те, кто разрабатывает маршруты, а также перевозит, страхует или организует таможенную очистку грузов.
Деятельность экспедиторов отныне контролируется с участием ФСБ — данные о них передаются в ведомство. Работа без регистрации считается незаконной, а за нарушение требования предусмотрен штраф до 1 млн рублей (п. 3 и 4 ст. 11.14.3 КоАП РФ).
Новая схема должна избавить рынок от «чёрных экспедиторов», то есть компаний, которые оказывали экспедиторские услуги без должного документального оформления.
Какими будут цены на АЗС
В мае многие автомобилисты открывают сезон вождения, плюс аграрии начинают активно вести сельхозработы. Из-за этого биржевые, а следом и розничные цены на бензин и на дизтопливо традиционно растут.
В этом году ситуацию может осложнить рост котировок на нефть, однако российское правительство применяет механизм демпфера, компенсируя нефтяникам недополученную экспортную прибыль.
Какие новинки появятся в автосалонах
В мае стартуют продажи обновлённого кроссовера Geely Coolray. Новинка отличается изменёнными бамперами, увеличенной решёткой радиатора, а также дополнительными окошками в задних стойках кузова.
Размер виртуальных приборов, прикрытых козырьком, теперь составляет 8,8 дюйма вместо прежних 10,25. Диагональ центрального тачскрина, напротив, стала больше, достигнув 14,6 дюйма (было 12,5).
Марка BAW (Beijing Automobile Works) «перезаходит» на рынок РФ через нового дистрибьютора — «Кайхэ автомобильная группа». Прежде поставками занималась фирма «BAW Россия», работавшая по системе параллельного импорта.
Внедорожники будут поставляться в Россию под именем BAW 212 T01. Уже объявлены цены внедорожников: от 4,4 млн рублей за бензиновые машины и от 4,7 млн рублей — за дизельные.
К 50-летию автозавода КамАЗ выйдет спецсерия магистральных тягачей. От стандартных машин новинку отличает наружная оклейка кабины, фирменная головная оптика, подсветка радиаторной решётки, а также солнцезащитный козырек. Интерьер также подвергся доработке.
«Читайте также:»