Что будет с авторынком

По прогнозам агентства «Автостат», в апреле 2026 года будет продано 115−120 тыс. новых легковых автомобилей — на 14−17% больше, чем годом ранее (102,1 тыс. шт.). Причиной роста аналитики считают низкую базу прошлого года.

Как уточнил журналу Motor глава агентства Сергей Целиков, по итогам мая рынок, скорее всего, покажет результат на уровне 100−110 тыс. единиц техники вместо прошлогодних 91,2 тыс. шт. То есть небольшой, но уверенный подъём продолжится.

Согласно многолетней статистике, майские отгрузки автомобилей клиентам традиционно оказываются хуже апрельских. Это явление объясняют длинными выходными, которые провоцируют отток потенциальных покупателей за пределы городов.