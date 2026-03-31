Что будет с ценами на автомобили

В апреле 2026 года цены на автомобили в России вырастут. По оценкам экспертов отрасли, если спрос на автомобили превысит предложение, цены на машины в апреле могут вырасти в пределах 1,5−2%.

В ближайшие 3−6 месяцев рост цен на новые машины составит 5−10%, отметил в беседе с журналом Motor директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.

«По нашему прогнозу, в ближайшие 3−6 месяцев рост цен на новые легковые модели может составить еще 5−10%. При этом на рынке сохраняются программы поддержки и скидки со стороны импортеров, что частично сглаживает общий рост стоимости», — сказал Блинов.

Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что в нынешних рыночных условиях значительного повышения цен на новые автомобили ждать не приходится.

«Я сомневаюсь, что на нынешнем рынке, который пока еще сложно назвать живым, кто-то будет переписывать ценники. С оживлением рынка мы может столкнуться с дефицитом по определенным моделям и брендам, тогда возможна коррекция», – сказал Мосеев в беседе с Motor.