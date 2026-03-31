Конец киргизской схемы: как изменится жизнь автомобилистов с 1 апреля
Что будет с ценами на автомобили
В апреле 2026 года цены на автомобили в России вырастут. По оценкам экспертов отрасли, если спрос на автомобили превысит предложение, цены на машины в апреле могут вырасти в пределах 1,5−2%.
«По нашему прогнозу, в ближайшие 3−6 месяцев рост цен на новые легковые модели может составить еще 5−10%. При этом на рынке сохраняются программы поддержки и скидки со стороны импортеров, что частично сглаживает общий рост стоимости», — сказал Блинов.
Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что в нынешних рыночных условиях значительного повышения цен на новые автомобили ждать не приходится.
«Я сомневаюсь, что на нынешнем рынке, который пока еще сложно назвать живым, кто-то будет переписывать ценники. С оживлением рынка мы может столкнуться с дефицитом по определенным моделям и брендам, тогда возможна коррекция», – сказал Мосеев в беседе с Motor.
При этом закрытие возможности экономии на таможенных пошлинах и налогах для россиян, ввозящих автомобили через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и оформляющих их на более выгодных условиях, чем в России, отложена.
Минпромторг планировал с 1 апреля ввести единую формулу расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).
Согласно этой формуле, к сумме утилизационного сбора, предусмотренного для той или иной категории автомобиля, приплюсуют разницу в таможенной пошлине, которую нужно уплатить при прямом ввозе машины в Россию, и той, что была уплачена по факту в стране ЕАЭС. К утильсбору также добавят разницу в НДС и акцизах. Введение этой меры отложено на более поздний срок, что немедленно вызвало оживление рынка на этом направлении альтернативного импорта.
«Тема с ввозом машин через Киргизию снова приобретает актуальность. Очень многие россияне хотели привезти машины, но сомневались, поскольку датой введения этой меры было обозначено 1 апреля. И очень многие, кто сомневался, сейчас начали действовать», — пояснил в беседе с журналом Motor основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками машин из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов.
ОСАГО
Закон, предусматривающий возможность штрафовать автовладельцев за заведомое отсутствие полиса ОСАГО не чаще раза в сутки, принят в конце марта сразу во втором и третьем чтениях. Его подписал президент Владимир Путин.
Однако в МВД поспешили заявить, что технической возможности штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер пока нет.
«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме средствами фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», — сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
При этом с 1 апреля, в соответствии с действующим законодательством, для водителей пересчитают коэффициент «бонус-малус» (КБМ), который зависит от аварийности и напрямую влияет на стоимость полиса «автогражданки». На него, в числе других коэффициентов, умножается базовая ставка.
Минимальное значение КБМ для водителей, на протяжении многих лет не попадающих в ДТП, составляет 0,46. Максимальное значение КБМ достигает 3,92. Для начинающих водителей он установлен на уровне 1,17.
«Первого апреля будет пересчет КБМ. С учетом того, что с каждым годом количество тех, кого мы называем хорошими водителями, увеличивалось, мне кажется, что эта тенденция на интервале одного года сохранится», — приводит РИА «Новости» слова главы Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина.
Какие машины поступят в продажу
На 2 апреля 2026 года запланирован старт продаж в России автомобиля GAC Aion V. Китайский бренд GAC выводит на наш рынок свой первый электромобиль. Запас хода машины составляет 580 км, мощность силовой установки — 204 л.с., а одна из главных отличительных особенностей машины — быстрая зарядка. Восполнить заряд с 10% до 80% можно всего за 24 минуты.
В апреле также должны стартовать продажи нового электрокара «Атом», о чём ранее агентству ТАСС сообщил коммерческий директор АО «Кама» (разработчик «Атома») Александр Костылев. Сама машина представляет собой четырёхметровый хетчбэк, который авторы проекта называют «автомобилем-гаджетом».
Так, например, у него будет экран на ступице рулевого колеса. Основным потребителем АО «Кама» видит каршеринговые и таксомоторные сервисы. Ожидаемая стоимость новинки — 3 млн рублей (с учётом госсубсидии, размер которой составляет 925 тыс. рублей).
