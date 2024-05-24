Короли степей и гор: быстрые пикапы

Генераторы адреналина для тех, кто любит давить на газ не только на асфальте

На рубеже восьмидесятых и девяностых американские компании ринулись переделывать пикапы разных мастей в «уличных бойцов». Так родился клан бестолковых и веселых машин для дебоша в субботу вечером — турбонаддувный GMC Syclone, редкий Shelby Dakota, полноразмерные Ford F-150 SVT Lightning и Chevrolet 454 SS с атмосферными «восьмёрками» и, наконец, квинтэссенция направления в лице «вайпертрака» Dodge Ram SRT-10 с 8,3-литровым V10 от суперкара Viper. Прошли десятилетия и концепция поменялась: теперь главное поле битвы — земля. А также песок, гравий и камни.