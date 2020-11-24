Уникальные монстры, которые пройдут там, где навеки застрянет и джип, и трактор

Казалось бы, почему не использовать серьезно подготовленные внедорожники, которые тоже способны противостоять тотальному бездорожью? Достаточно посмотреть на автомобильную фауну Камчатки, где есть доработанная серийная техника с огромными шинами низкого давления, либо заглянуть в болота Ленинградской области и подивиться проходимости Toyota Land Cruiser 80 на «лапландеровских» мостах и грязевых покрышках.

Но иногда автомобили приходится постоянно эксплуатировать в экстремальных природно-климатических условиях вдали от цивилизации, например, в ледяном аду Крайнего Севера или на покрытиях с низкой несущей способностью, к которым, в частности, относится болото, раскисший грунт и снежная целина. Для выполнения нетривиальных задач требуется большое, вместительное и хорошо теплоизолированное транспортное средство со специфичной конструкцией, позволяющей не только штурмовать тотальный оффроуд, но и плавать. В этой статье мы собрали некоторых очень интересных представителей отряда супервездеходов, действующих там, где условно «обычные» машины рискуют замерзнуть или завязнуть навсегда.

«Шаман»

Представьте себе стилистический гибрид танка и бомбардировщика F-117A Nighthawk, и вашему взору предстанет красивейший вездеход-амфибия «Шаман», способный с комфортом транспортировать экипаж по любому бездорожью и даже плавать, словно обученный ньюфаундленд. Грандиозным экстерьером четырехосной машины можно любоваться очень долго и столько же удивляться стоимости от 10 560 000 рублей, но давайте заглянем в ее нутро, где хватает интересных инженерных решений.