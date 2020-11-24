Уникальные монстры, которые пройдут там, где навеки застрянет и джип, и трактор

Казалось бы, почему не использовать серьезно подготовленные внедорожники, которые тоже способны противостоять тотальному бездорожью? Достаточно посмотреть на автомобильную фауну Камчатки, где есть доработанная серийная техника с огромными шинами низкого давления, либо заглянуть в болота Ленинградской области и подивиться проходимости Toyota Land Cruiser 80 на «лапландеровских» мостах и грязевых покрышках.
Но иногда автомобили приходится постоянно эксплуатировать в экстремальных природно-климатических условиях вдали от цивилизации, например, в ледяном аду Крайнего Севера или на покрытиях с низкой несущей способностью, к которым, в частности, относится болото, раскисший грунт и снежная целина. Для выполнения нетривиальных задач требуется большое, вместительное и хорошо теплоизолированное транспортное средство со специфичной конструкцией, позволяющей не только штурмовать тотальный оффроуд, но и плавать. В этой статье мы собрали некоторых очень интересных представителей отряда супервездеходов, действующих там, где условно «обычные» машины рискуют замерзнуть или завязнуть навсегда.
«Шаман»
Представьте себе стилистический гибрид танка и бомбардировщика F-117A Nighthawk, и вашему взору предстанет красивейший вездеход-амфибия «Шаман», способный с комфортом транспортировать экипаж по любому бездорожью и даже плавать, словно обученный ньюфаундленд. Грандиозным экстерьером четырехосной машины можно любоваться очень долго и столько же удивляться стоимости от 10 560 000 рублей, но давайте заглянем в ее нутро, где хватает интересных инженерных решений.
АВТОРОС
«Шаман» построен на оригинальной закрытой раме-лодке. Она является своего рода кожухом для компонентов трансмиссии и оснащена высокопроизводительными помпами для откачивания жидкости со скоростью до 200 литров в минуту. В случае экстренных ситуаций предусмотрены клапаны для форсированного сброса воды.
АВТОРОС
Залог шаманской сверхпроходимости — базовые шины низкого давления внешним диаметром от 1200 мм на 21-дюймовых дисках. Такие огромные «подушки» имеют увеличенную площадь пятна контакта, обеспечивают плавучесть и дружелюбны к природе — не повреждают моховой покров тундры.
АВТОРОС
Подвеска всех колес независимая, что ожидаемо на подобной технике, а вот рулевое управление с сюрпризом! Оно имеет сразу три режима работы — предусмотрена возможность воздействовать только на передние оси при движении на высоких скоростях, либо лишь на задние, что удобно для медленного маневрирования. Наконец, можно заставить все восемь колес поворачиваться в одну сторону.
АВТОРОС
Вездеход оснащается 3,0-литровым турбодизелем Iveco (146 л.с. и 350 Нм) в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач — и дальнобойщиком по понятным причинам не является. Заявленный расход солярки составляет 25 л/100 км, так что 260-литровые баки могут осушаться довольно быстро, а на ровной твердой поверхности максимальная скорость достигает «всего» 70 км/ч. На специализированном гиганте длиной 6300 мм, шириной 2500 мм и высотой 2700 мм, да еще и снаряженной массой 4800 кг лучше не спеша и с наслаждением перемалывать оффроуд. Его геометрическая проходимость выглядит совершенной и абсолютной, а дорожный просвет в 450 мм вселяет уверенность перед сложными препятствиями.
АВТОРОС
Разработчики «Шамана» постарались сделать так, чтобы пассажиров совершенно не тревожил окружающий мир за окнами. Болота, тундра, водные препятствия, боевые бригады кабанов и спецназ медведей — все это мелочи! Внутри довольно удобно, при этом есть вариативность исполнений. Комплектация «Турист» вмещает восемь человек, а «Охотник» встречает многоместными сиденьями, которые трансформируются в «кровати» для четырех странников.
«Русак»
Снегоболотоход «Русак-3994» на расстоянии можно было бы принять за небольшой кирпичный домик, если бы не гигантские 1650-миллиметровые шины низкого давления с 25-дюймовыми колесными дисками. Невероятная длина, равная 7850 мм, высота в 3100 мм, 6300 килограммов «живого веса» и оранжевый вариант окраски создают вполне определенный ассоциативный ряд, но вблизи напрашиваются аналогии с тем же «Шаманом», причем не только из-за количества движителей.
ООО «Промтекс»
Громадина, созданная Нижегородским государственным техническим университетом (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева и ООО «Завод механических трансмиссий», базируется на герметичной раме-лодке, обеспечивающей дополнительное водоизмещение. Окончательно почувствовать себя капитаном корабля позволяют два водомета с приводом от раздаточной коробки, которые ставят на некоторые версии.
ООО «Промтекс»
Стандартная амфибия комплектуется 146-сильным турбодизельным двигателем Cummins объемом 2,8 литра и пятиступенчатой «механикой», известными по коммерческой линейке ГАЗа, постоянным полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой и независимой пружинной подвеской на двойных поперечных рычагах собственного производства. На пересеченной местности она развивает до 40 км/ч, а на твердой поверхности — до 60 км/ч.
ООО «Промтекс»
«Русак» — это действительно наша российская машина, причем не только по происхождению, но и по мизерной доле иностранных комплектующих. Другим предметом особой гордости является… гибридная силовая установка, выступающая альтернативой дизельному исполнению. Казалось бы, эксплуатация при сверхнизких температурах и аккумуляторная батарея плохо сочетаются друг с другом, но благодаря техническим решениям, называемым не иначе как прорывными, АКБ способна переносить апокалиптический холод. Более того, при необходимости «Русак» способен снабжать электроэнергией небольшой населенный пункт.
ООО «Промтекс»
Теплоизоляции арктической версии снегоболотохода, спроектированной для эксплуатации при температурах до -50 градусов, уделено особое внимание. Между внешней обшивкой из стеклопластика и алюминия и панелями салона находится 40-миллиметровый слой утеплителя, создающий своего рода эффект термоса. Другая особенность — два дополнительных 100-литровых бака. Они существенно увеличивают запас хода относительно стандартного «Русака», берущего на борт 300 л солярки.
ООО «Промтекс»
Для более теплых широт предусмотрена упрощенная «холодная» модификация без предпускового подогревателя двигателя и автономного отопителя салона. Вариаций вообще может быть множество — в фирменной презентации фигурирует машина с бортовым кузовом, исполнение шасси, а также «грузовик» со спальным местом и грузопассажирские вездеходы с разным количеством посадочных мест вплоть до шестнадцати.
ООО «Промтекс»
Наконец, по уровню кастомизации суперавтомобиль соперничает с Rolls-Royce — по желанию заказчика на его базе смонитруют сварочный комплекс или даже мобильную лабораторию. Стоимость восьмиколесника варьируется в зависимости от исполнения и начинается примерно от 6 миллионов рублей.
«Бурлак»
Суровый уральский вездеход-амфибия выглядит прямолинейно и незатейливо на фоне упомянутых выше красавцев. Но не спешите с выводами! Перед вами участник экспедиций в жесточайших климатических условиях и обитатель широт, где жизнь водится лишь вынужденно. Так, в сентябре 2020 года компания-разработчик «Вездеходы Макарова» с гордостью сообщила об отправки партии машин для строителей нового комплекса станции «Восток» в самом сердце Антарктиды.
Компания «Вездеходы Макарова»
«Бурлаки» будут разбавлять монотонный пейзаж своими силуэтами и работать при нечеловеческих температурах, о которых страшно говорить вслух. Как вам, например, -75,3 градуса, зафиксированные в минувшем марте? Компанию вездеходам составит специальный передвижной модуль со столовой и местом отдыха поваров. Кроме очевидного кухонного оборудования полярный ресторан имеет снегоплавильню и солнечные батареи на крыше для поддержания автономности.
Компания «Вездеходы Макарова»
Вездеход несет в себе раму-лодку и имеет три оси на независимой подвеске, но по габаритам он сопоставим с восьмиколесным «Русаком» — бамперы разделяют 7380 мм, а высота дома на колесах составляет 3200 мм. Еще бы, при 1750-миллиметровых шинах и с немыслимым дорожным просветом в 700–750 мм!
Компания «Вездеходы Макарова»
Турбодизель Cummins объемом 2,8 литра (150 л.с. и 360 Нм), агрегатированный с пятиступенчатой «механикой», позволяет уральской глыбе бежать со скоростями до 80 км/ч. На твердых грунтах он выпивает 26–30 л/100 км, так что 400-литровый запас топлива вовсе не прихоть, а необходимость. При желании заказчика автомобиль можно дополнительно укомплектовать резервуарами объемом 320 литров и окончательно уподобить его сухопутному антиутопическому танкеру, бороздящему одинокие заснеженные просторы.
Авито
В стандартную комплектацию входят блокировки всех дифференциалов, 30-миллиметровое утепление изолоном, 15 посадочных мест в экспедиционном исполнении или 8 спальных (у «грузовика» — 6 и 4 соответственно), два аккумулятора на 95 А·ч, система управления давления в каждом колесе, 2-киловаттный автономный отопитель и другие блага для выживания в экстремальных условиях.
«ТРЭКОЛ»
Компания ООО НПФ «ТРЭКОЛ» имеет большой опыт в разработке внедорожной техники, а ее палитра шире, чем отечественная модельная гамма некоторых японских автопроизводителей с мировым именем. Название бренда образовано от слов «Транспорт Экологический» и техника у него соответствующая — сплошь вездеходы на огромных шинах низкого давления.
ООО НПФ "ТРЭКОЛ
Многочисленные коробчонки-утилитарники, снегоболотоход с видоизмененным кузовом от УАЗа, оффроудная скорая помощь и трехосные машины для экстремальных эксплуатационных условий с внешностью огромных игрушек — выбор для нефтяников, геологов и спасателей, а также охотников и рыболовов, отправляющихся в туманную заболоченную неизвестность на поиски приключений, действительно велик!
ООО НПФ "ТРЭКОЛ
Шестиколесный вездеход «ТРЭКОЛ Хаски» стоимостью от 5 850 000 рублей — одна из вершин творчества отечественных гуру. С точки зрения анатомии он устроен несколько проще упомянутых выше машин. Утепленный кузов с внешними панелями из дюралюминия покоится на лонжеронной раме, поэтому водоизмещение обеспечивается лишь шинами низкого давления с внешним диаметром 1600 мм. Подвеска всех осей зависимая рессорная и это еще одно ключевое отличие от некоторых других монстров бездорожья с независимой схемой.
ООО НПФ "ТРЭКОЛ
Богатырские размеры «Хаски», являющиеся прямым следствием применения огромных шин низкого давления, изумляют, несмотря на наличие «всего» шести колес. Лишь Эверест, Аннапурна и магистральные тягачи могут сравниться с автомобилем длиной 6880 мм, шириной 2550 мм и «ростом» 3110 мм. Впрочем, сильнее этих вместе взятых габаритов впечатляет 550-миллиметровый дорожный просвет. Кажется, это немного больше, чем у вашего кроссовера, крепко застрявшего прошлой зимой в скромном сугробе?
ООО НПФ "ТРЭКОЛ
Честь таскать тушу снаряженной массой 4 тонны выпала скромному 2,5-литровому турбодизельному двигателю Hyundai (100 л.с. и 225 Нм), который сочетается с пятиступенчатой механической коробка передач. С ним максимальная скорость на твердой поверхности достигает 70 км/ч.
ДТ-30 «Витязь»
Сложно представить себе машину, превосходящую армаду современных снегоболотоходов по своей способности изничтожать и покорять пересеченную местность любой сложности. Но она существует, причем очень давно — с начала восьмидесятых годов. Имя советского чудовища больше напоминает обозначение танка или ракетной установки, а его внешний вид производит какое угодно, но только не мирное впечатление.
УВЗ
Былинный герой мира вездеходов может быть таким, каким вы сами захотите его видеть — северным странником и покорителем тундры, либо специализированным армейским транспортом. Главное, что он пройдет практически везде благодаря сочлененному гусеничному шасси с системой складывания звеньев в продольной и вертикальной плоскостях. Завораживающая комбинация гидравлических цилиндров позволяет «Витязю» поворачивать, работает на плавность хода и способна заблокировать звенья для преодоления препятствий высотой до полутора метров.
УВЗ
«Витязь» — это без преувеличения гигантская машина, длина которого составляет 16,2 метра, ширина равна 3,1 метра, а высота достигает 3,3 метра. Она выглядит очень тяжелой, однако ее фактическая масса в 28 тонн превышает самые смелые догадки и находится за пределами добра и зла! Интересно, что слаженная работа поворотно-сцепного устройства и эластичных гусениц минимизирует воздействие на опорную поверхность и позволяет не срывать грунт, но все же оставлять на нем шрамы, словно метки победителя. Среднее удельное давление на грунт — всего 0,3 кг/см², а ведь, казалось бы, внедорожный «поезд» должен буквально раскалывать землю своим весом!
zonwar.ru
В пространстве железный монстр уверенно перемещается благодаря двигателю столь же невероятному, как и массо-габаритные показатели. Он оснащен — держитесь крепче! — турбодизельным двигателем V12 объемом 39 литров мощностью 710 л.с., который не только позволяет поддерживать скорость 44 км/ч на суше и 5 км/ч на воде, но и тянуть на себе груз массой 30 тонн!
ПриветТачка
Транспортер используется геофизиками, геологами и нефтяниками, нашел применение в аварийно-спасательных операциях, занимается доставкой продовольствия и горюче-смазочных материалов, а также прокладкой зимников. В армии машина пригодилась для перевозки личного состава и разного имущества, а также в качестве шасси для установки на него специфического оборудования вплоть до комплексов вооружений.
«Шерп»
О маленьком, но чрезвычайно проворном и проходимом вездеходе «Шерп» ходят легенды, которые появились отнюдь не на пустом месте. Отечественная чудо-машина создана на базе разработки знаменитого петербургского инженера-изобретателя Алексея Гарагашьяна. Позже он продал права на производство вездехода компании из Северной столицы, и в 2015 году на ее мощностях стартовала сборка.
ООО «ШЕРП»
Далеко не самое красивое транспортное средство потрясло Россию и другие страны своими внедорожными способностями. Оно не годится для передвижения по дорогам общего пользования, но является мощным тактическим оружием для борьбы с любым оффроудом. Герметичный кузов и 1600-миллиметровые шины низкого давления объемом 800 л каждое позволяют «Шерпу» плавать. Зимние поездки по водоемам машине отнюдь не противопоказаны, поскольку она умеет выходить из воды на лед. Сманеврировать в очень тесном пространстве? Без проблем — снегоболотоход имеет бортовой поворот, то есть, способен в прямом смысле слово крутиться на месте. Посмотреть видеообзор «Шерпа» можно здесь.
ООО «ШЕРП»
При скромной длине в 3500 мм и немалой ширине в 2520 мм «Шерп» имеет продуманное внутреннее пространство, где есть место для двух спальных мест. Для обслуживания агрегатов, включая «четверку» Kubota мощностью 44 л.с. не нужно покидать алюминиевый кузов. Просто выбирайте направление движения и смотрите, как амфибия невозмутимо пережевывает-перемалывает пересеченную местность. Кстати, ее 600-миллиметровому дорожному просвету черной завистью завидуют некоторые перечисленные выше гигантские вездеходы.
ООО «ШЕРП»
«Шерп» продается в России, на территории Европы и азиатских стран, включая Казахстан, и даже за океаном, где уже отметился в как минимум в одной спасательной операции. В мае 2018 года канадский дистрибьютор марки отправил машину для вызволения из леса девяти путешественников. После снегопада они остались без путей отступления, причем добраться до людей не смогли ни снегоходы, ни гусеничный вездеход EMS Argo. А наш «Шерп» смог и эвакуировал заблудившихся через болотную топь!