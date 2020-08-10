Как хорошая идея и цепь случайностей сделали Range Rover культовым автомобилем

Хотя Range Rover всегда считался флагманской моделью Land Rover, да и был ею в действительности, но задуман он был вовне — в материнской, «легковой» компании Rover. Идея комфортабельного внедорожника пришла в голову конструктору Спенсеру Кингу в начале шестидесятых, когда он отвечал на Ровере за перспективные разработки.

Семейное предприятие

Стоит рассказать, что за ситуация была в компании, когда начинались работы над новым внедорожником. Марка Land Rover была частью Rover — на тот момент независимой компании: не очень крупного, но вполне успешного автопроизводителя, выпускавшего машины премиум-уровня.