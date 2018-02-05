Длительный тест Range Rover Velar: трудности, глюки, итоги и конкуренты

Это подстава, братан!
Длительный тест Range Rover Velar: трудности, глюки, итоги и конкуренты

Михаил Конончук
9 апреля

Я очень хотел, чтобы у нас с «Веларом» все сложилось хорошо. Потому что он как Dodge Viper, Honda Civic восьмого поколения или BMW i8 – должен был коротко поблистать на выставках в виде концепта и отправиться в музей, но вместо этого решился выйти к людям. Прямо с этим авангардным дизайном, передовой электроникой и хитрыми дверными ручками. Отрадно ведь, когда у таких смельчаков все получается, правда?

Длительный тест Range Rover Velar: [часть первая](https://motor.ru/testdrives/velarp1.htm)

Длительный тест Range Rover Velar: часть первая

Всю первую часть теста я рассказывал о том, почему это действительно очень крутой автомобиль. Для пропустивших вкратце повторюсь: он потрясающе выглядит, неплохо едет, продуман лучше, чем может показаться на первый взгляд, а впридачу умеет выбираться из таких мест, в которые большинство кроссоверов не сможет даже забраться. Но с первых же дней Velar показал и другую свою сторону – капризного и ненадежного парня, на которого толком нельзя положиться.

Вопреки опасениям, «порвалось» у моей тестовой машины не совсем там, где было тонко. Например, британцы не обманули насчет дверных рукояток: мощности электромоторов действительно вполне хватало, чтобы ни снег, ни мороз не мешали им работать. Да, периодически то одна, то другая подмерзала, но не критично: слегка ткнешь пальцем – и все втягивается куда надо. Жить можно.

996 километров проехал Velar за месяц теста

996 километров проехал Velar за месяц теста

Почему же тогда Velar на наших фотографиях так нелепо топорщится ручками в разные стороны? Элементарно, Ватсон: чтобы что-то куда-то втянулось, оно сначала должно об этом узнать! Но сигналов от центрального замка электроприводы просто не получали, то есть даже не пытались ничего делать. Хоть пальцем ты им помогай, хоть молотком – выдвинуто, значит выдвинуто. Ладно, это полбеды: час позора – и ты на работе, а к вечеру, глядишь, все наладится. А вот когда прямо посреди съемки водительская рукоятка вдруг решила остаться заподлицо с дверью… Знаете, со стороны это наверняка забавно – смотреть, как я прыгаю вокруг машины и принимаю всякие нелепые позы, чтобы попасть за руль. Мне тоже было забавно. Но только потому, что я не отдавал за этот Range Rover шесть миллионов рублей из собственного кармана.

Все детали первого дня веларовских глюков мы живенько задокументировали в редакционный Инстаграм.

В комплекте с «Веларом» дилеры должны вручать кольцо, как у царя Соломона – с гравировкой «все проходит, и это тоже пройдет». Потому что сразу после съемки ручки (естественно!) заработали должным образом. А последние два дня перед возвращением в пресс-парк кроссовер вообще делал вид, что он – самая надежная и отлаженная машина в мире. Даже дисплеи не глючили.

Да, про дисплеи – вообще отдельная песня. Им, как и ручкам, не страшны морозы – они просто дурят сами по себе. Самый распространенный сценарий таков: минут через 10-15 после старта верхний экран начинает слегка мерцать, потом делает это все сильнее, а в конце концов складывается и выключается насовсем. «Перезагрузка» машины не помогает: единственный способ – заботливо покрыть ее трехэтажным матом и оставить минут на 20 подумать над поведением. После этого все снова начнет функционировать. Почти наверняка.

Бывает и хуже: например, Velar ни с того ни с сего может вырубить вообще все мониторы, вместе с приборным щитком – прямо на ходу оставив вас без спидометра и навигации, не говоря уж о мелочах вроде климат-контроля. В такие моменты начинаешь реально ценить, что хотя бы клавишу аварийки все-таки оставили физической.

Но даже эти выкрутасы я, в силу природной мягкости, был готов простить – в конце концов, общение с любым автомобилем Jaguar Land Rover подразумевает всякие глюки, которые принято оправдывать пресловутой харизмой. Сравнение избито в кровь, но точнее все равно не придумаешь: это как слегка эксцентричный друг – с прибабахом, зато прикольный и интересный. Можно и перетерпеть, и, в конце концов, привыкнуть. Особенно если не надо отдавать за эту дружбу шесть миллионов из собственного кармана.

Во второй половине теста было чуть больше поездок за город, поэтому расход упал с почти 14 литров до почти 13. Но летом, если гонять от души, точно будет больше

Во второй половине теста было чуть больше поездок за город, поэтому расход упал с почти 14 литров до почти 13. Но летом, если гонять от души, точно будет больше

Все было бы так и на сей раз, если бы наши с «Веларом» проблемы оставались только нашими. Но есть вещи, которые не прощаются даже самым лучшим друзьям – например, если они обижают твою девушку. А Range Rover поступил именно так.

Я поручил ему довольно простое дело: довезти мою половинку к родителям в Московскую область, достойно выступить перед половинкиным папой, который всерьез думал о покупке такой машины, – и вернуть обратно в лучшем виде. Но вместо этого Velar, заехав в глубокий снег возле дома, сам опустил пневмоподвеску в нижнее положение, вырубил все дисплеи (прощай, доступ ко внедорожным настройкам) и нагло застрял, заставив всех присутствующих долго и унизительно себя выкапывать.

И это было только начало: в какой-то момент подвеска вовсе перестала работать, и «Рейндж» начал скакать по дороге подобно резиновому мячику, а экраны окончательно сошли с ума, своей яркой синевой заставляя меня вспоминать о сисадминском прошлом. В общем, за одни выходные Velar успел подставить и меня, и себя – заодно лишив компанию как минимум одного потенциального клиента. Потому что ни о какой покупке после такого перфоманса девушкин папа, разумеется, не помышляет.

Самое грустное, что все это не проблемы конкретной тестовой машины, а болячка многих «Веларов». В интернете полно жалоб и на дисплеи, и на ручки, у кого-то просто не закрываются двери, у кого-то адски запотевают стекла (меня этот момент обошел стороной), словом – мрак. И вывод напрашивается только один: пока инженеры не доведут Velar до ума, покупать его стоит разве что совсем уж безнадежным фанатам. А остальным – либо ждать, либо думать о конкурентах. Тем более, что в вилке от четырех до шести миллионов рублей на российском рынке есть много всего интересного.

Конкуренты Range Rover Velar

1/5
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<mark>BMW X5</mark> Цены на большого «баварца» стартуют ровно с четырех миллионов рублей за 306-сильную версию xDrive 35i. За пять миллионов вы получите уже базовый xDrive 50i (450 сил и пять секунд до сотни), а ближе к шести BMW предлагает уже неплохо упакованные «пакетные» версии хоть с бензином, хоть с дизелем, с M-опциями и без них – в общем, на любой вкус.

BMW X5

Цены на большого «баварца» стартуют ровно с четырех миллионов рублей за 306-сильную версию xDrive 35i. За пять миллионов вы получите уже базовый xDrive 50i (450 сил и пять секунд до сотни), а ближе к шести BMW предлагает уже неплохо упакованные «пакетные» версии хоть с бензином, хоть с дизелем, с M-опциями и без них – в общем, на любой вкус.

<mark>Mercedes-Benz GLE</mark> Примерно такая же история у Mercedes-Benz GLE: начальный дизель обойдется в четыре миллиона (это будет слабенькая 204-сильная «четверка», но уже с неплохим оснащением «особой серии»), а самые разумные комплектации оцениваются в пять миллионов. Любителям позажигать – версия GLE 43 AMG за 5 850 000 рублей.

Mercedes-Benz GLE

Примерно такая же история у Mercedes-Benz GLE: начальный дизель обойдется в четыре миллиона (это будет слабенькая 204-сильная «четверка», но уже с неплохим оснащением «особой серии»), а самые разумные комплектации оцениваются в пять миллионов. Любителям позажигать – версия GLE 43 AMG за 5 850 000 рублей.

<mark>Volvo XC90</mark> Шведский кроссовер в среднем дешевле: и 249-сильный бензиновый T5, и дизельный D4 мощностью 190 лошадиных сил оцениваются примерно в 3,5 миллиона рублей. Нафаршированный T6 R-Design с 320 силами под капотом стоит 4,5 миллиона, то есть на миллион меньше, чем наш тестовый Velar – заметьте, в средней комплектации R-Dynamic SE.

Volvo XC90

Шведский кроссовер в среднем дешевле: и 249-сильный бензиновый T5, и дизельный D4 мощностью 190 лошадиных сил оцениваются примерно в 3,5 миллиона рублей. Нафаршированный T6 R-Design с 320 силами под капотом стоит 4,5 миллиона, то есть на миллион меньше, чем наш тестовый Velar – заметьте, в средней комплектации R-Dynamic SE.

<mark>Jeep Grand Cherokee SRT</mark> 5 300 000 рублей – и большой кроссовер с могучим 468-сильным V8 будет вашим. Пять секунд до сотни, грозный рык, всеобщее уважение на дороге – из потока такая машина выделяется даже больше, чем Velar. Ну и, конечно, никто не отменял и обычные версии «Гранда»: на фоне остальных конкурентов они простоваты, зато самый топ заканчивается там, где Range Rover только начинается.

Jeep Grand Cherokee SRT

5 300 000 рублей – и большой кроссовер с могучим 468-сильным V8 будет вашим. Пять секунд до сотни, грозный рык, всеобщее уважение на дороге – из потока такая машина выделяется даже больше, чем Velar. Ну и, конечно, никто не отменял и обычные версии «Гранда»: на фоне остальных конкурентов они простоваты, зато самый топ заканчивается там, где Range Rover только начинается.

<mark>Maserati Levante</mark> Ma-se-ra-ti! Вместо «Велара» вы можете купить целый кроссовер от Maserati и сразу же подняться на ступеньку-полторы в рейтинге уважения на улицах. За 5,6 миллиона дилеры предлагают 300-сильную бензиновую машину, 275-сильная дизельная обойдется на 200 тысяч дешевле. А вот топовая версия Levante S, набирающая первую сотню за 5,2 секунды, в наш бюджет не попадает: она уже дороже семи миллионов. Впрочем, Velar в исполнении First Edition стоит как раз этих же денег.

Maserati Levante

Ma-se-ra-ti! Вместо «Велара» вы можете купить целый кроссовер от Maserati и сразу же подняться на ступеньку-полторы в рейтинге уважения на улицах. За 5,6 миллиона дилеры предлагают 300-сильную бензиновую машину, 275-сильная дизельная обойдется на 200 тысяч дешевле. А вот топовая версия Levante S, набирающая первую сотню за 5,2 секунды, в наш бюджет не попадает: она уже дороже семи миллионов. Впрочем, Velar в исполнении First Edition стоит как раз этих же денег.

Это далеко не полный список. Есть еще кроссоверы Porsche, Cadillac, Infiniti, Lexus, даже Range Rover Sport – суть здесь в том, что сравнительно компактный «Велар» стоит как полноразмерный «премиум»! И в эксплуатации за него тоже придется платить по-взрослому. Вот во сколько обойдется первый год владения нашему стандартному москвичу возрастом старше 25 лет с пробегом в 20 тысяч километров за 12 месяцев.

Расходы владельца Range Rover Velar P380 в первый год эксплуатации

ОСАГО: 13 177 р.
КАСКО: 360 000 р.
Транспортный налог: 114 000 р.
ТО: ~25 000 р.
Топливо: 110 880 р.
Итого: 623 057 р.
Километр пробега (только топливо): 5,5 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая КАСКО): 31,15 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме КАСКО): 15,15 р.

Да, до рекорда Range Rover Sport SVR далековато, а на Каско можно сэкономить хоть двести тысяч – впрочем, как и отдать на триста тысяч больше, уж очень серьезный разброс у страховых компаний. Но сути это не поменяет: Velar дорог при покупке, дорог во владении – и, на самом-то деле, имеет все задатки, чтобы эти деньги оправдывать сполна. Но не здесь, не сейчас и не в этом состоянии – детские болячки нужно лечить. И на месте британцев, когда это произойдет, я бы объявил во всеуслышание: да, мол, мы все исправили. Иначе дурная репутация может серьезно испортить жизнь еще одному яркому и смелому автомобилю. \m

«Мотор» благодарит администрацию коттеджного поселка «Парк Авеню» за помощь в организации съемки.
Range Rover Velar P380
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Вердикт
Легенда завтрашнего дня
2995 см3, V6, 380 л.с.
АКП8
0-100 5,7 c, 250 км/ч
1884 кг
Иллюстрации: Александр Казарин
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