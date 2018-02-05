Это подстава, братан!

Я очень хотел, чтобы у нас с «Веларом» все сложилось хорошо. Потому что он как Dodge Viper, Honda Civic восьмого поколения или BMW i8 – должен был коротко поблистать на выставках в виде концепта и отправиться в музей, но вместо этого решился выйти к людям. Прямо с этим авангардным дизайном, передовой электроникой и хитрыми дверными ручками. Отрадно ведь, когда у таких смельчаков все получается, правда?

Длительный тест Range Rover Velar: часть первая

Всю первую часть теста я рассказывал о том, почему это действительно очень крутой автомобиль. Для пропустивших вкратце повторюсь: он потрясающе выглядит, неплохо едет, продуман лучше, чем может показаться на первый взгляд, а впридачу умеет выбираться из таких мест, в которые большинство кроссоверов не сможет даже забраться. Но с первых же дней Velar показал и другую свою сторону – капризного и ненадежного парня, на которого толком нельзя положиться.

Вопреки опасениям, «порвалось» у моей тестовой машины не совсем там, где было тонко. Например, британцы не обманули насчет дверных рукояток: мощности электромоторов действительно вполне хватало, чтобы ни снег, ни мороз не мешали им работать. Да, периодически то одна, то другая подмерзала, но не критично: слегка ткнешь пальцем – и все втягивается куда надо. Жить можно.

996 километров проехал Velar за месяц теста

Почему же тогда Velar на наших фотографиях так нелепо топорщится ручками в разные стороны? Элементарно, Ватсон: чтобы что-то куда-то втянулось, оно сначала должно об этом узнать! Но сигналов от центрального замка электроприводы просто не получали, то есть даже не пытались ничего делать. Хоть пальцем ты им помогай, хоть молотком – выдвинуто, значит выдвинуто. Ладно, это полбеды: час позора – и ты на работе, а к вечеру, глядишь, все наладится. А вот когда прямо посреди съемки водительская рукоятка вдруг решила остаться заподлицо с дверью… Знаете, со стороны это наверняка забавно – смотреть, как я прыгаю вокруг машины и принимаю всякие нелепые позы, чтобы попасть за руль. Мне тоже было забавно. Но только потому, что я не отдавал за этот Range Rover шесть миллионов рублей из собственного кармана.

Публикация от Motor.Ru (@motorru) 5 Фев 2018 в 1:29 PST Все детали первого дня веларовских глюков мы живенько задокументировали в редакционный Инстаграм.

В комплекте с «Веларом» дилеры должны вручать кольцо, как у царя Соломона – с гравировкой «все проходит, и это тоже пройдет». Потому что сразу после съемки ручки (естественно!) заработали должным образом. А последние два дня перед возвращением в пресс-парк кроссовер вообще делал вид, что он – самая надежная и отлаженная машина в мире. Даже дисплеи не глючили.

Да, про дисплеи – вообще отдельная песня. Им, как и ручкам, не страшны морозы – они просто дурят сами по себе. Самый распространенный сценарий таков: минут через 10-15 после старта верхний экран начинает слегка мерцать, потом делает это все сильнее, а в конце концов складывается и выключается насовсем. «Перезагрузка» машины не помогает: единственный способ – заботливо покрыть ее трехэтажным матом и оставить минут на 20 подумать над поведением. После этого все снова начнет функционировать. Почти наверняка.

Бывает и хуже: например, Velar ни с того ни с сего может вырубить вообще все мониторы, вместе с приборным щитком – прямо на ходу оставив вас без спидометра и навигации, не говоря уж о мелочах вроде климат-контроля. В такие моменты начинаешь реально ценить, что хотя бы клавишу аварийки все-таки оставили физической.

Но даже эти выкрутасы я, в силу природной мягкости, был готов простить – в конце концов, общение с любым автомобилем Jaguar Land Rover подразумевает всякие глюки, которые принято оправдывать пресловутой харизмой. Сравнение избито в кровь, но точнее все равно не придумаешь: это как слегка эксцентричный друг – с прибабахом, зато прикольный и интересный. Можно и перетерпеть, и, в конце концов, привыкнуть. Особенно если не надо отдавать за эту дружбу шесть миллионов из собственного кармана.

Во второй половине теста было чуть больше поездок за город, поэтому расход упал с почти 14 литров до почти 13. Но летом, если гонять от души, точно будет больше

Все было бы так и на сей раз, если бы наши с «Веларом» проблемы оставались только нашими. Но есть вещи, которые не прощаются даже самым лучшим друзьям – например, если они обижают твою девушку. А Range Rover поступил именно так.

Я поручил ему довольно простое дело: довезти мою половинку к родителям в Московскую область, достойно выступить перед половинкиным папой, который всерьез думал о покупке такой машины, – и вернуть обратно в лучшем виде. Но вместо этого Velar, заехав в глубокий снег возле дома, сам опустил пневмоподвеску в нижнее положение, вырубил все дисплеи (прощай, доступ ко внедорожным настройкам) и нагло застрял, заставив всех присутствующих долго и унизительно себя выкапывать.

И это было только начало: в какой-то момент подвеска вовсе перестала работать, и «Рейндж» начал скакать по дороге подобно резиновому мячику, а экраны окончательно сошли с ума, своей яркой синевой заставляя меня вспоминать о сисадминском прошлом. В общем, за одни выходные Velar успел подставить и меня, и себя – заодно лишив компанию как минимум одного потенциального клиента. Потому что ни о какой покупке после такого перфоманса девушкин папа, разумеется, не помышляет.

Самое грустное, что все это не проблемы конкретной тестовой машины, а болячка многих «Веларов». В интернете полно жалоб и на дисплеи, и на ручки, у кого-то просто не закрываются двери, у кого-то адски запотевают стекла (меня этот момент обошел стороной), словом – мрак. И вывод напрашивается только один: пока инженеры не доведут Velar до ума, покупать его стоит разве что совсем уж безнадежным фанатам. А остальным – либо ждать, либо думать о конкурентах. Тем более, что в вилке от четырех до шести миллионов рублей на российском рынке есть много всего интересного.

Конкуренты Range Rover Velar

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 BMW X5 Цены на большого «баварца» стартуют ровно с четырех миллионов рублей за 306-сильную версию xDrive 35i. За пять миллионов вы получите уже базовый xDrive 50i (450 сил и пять секунд до сотни), а ближе к шести BMW предлагает уже неплохо упакованные «пакетные» версии хоть с бензином, хоть с дизелем, с M-опциями и без них – в общем, на любой вкус. Mercedes-Benz GLE Примерно такая же история у Mercedes-Benz GLE: начальный дизель обойдется в четыре миллиона (это будет слабенькая 204-сильная «четверка», но уже с неплохим оснащением «особой серии»), а самые разумные комплектации оцениваются в пять миллионов. Любителям позажигать – версия GLE 43 AMG за 5 850 000 рублей. Volvo XC90 Шведский кроссовер в среднем дешевле: и 249-сильный бензиновый T5, и дизельный D4 мощностью 190 лошадиных сил оцениваются примерно в 3,5 миллиона рублей. Нафаршированный T6 R-Design с 320 силами под капотом стоит 4,5 миллиона, то есть на миллион меньше, чем наш тестовый Velar – заметьте, в средней комплектации R-Dynamic SE. Jeep Grand Cherokee SRT 5 300 000 рублей – и большой кроссовер с могучим 468-сильным V8 будет вашим. Пять секунд до сотни, грозный рык, всеобщее уважение на дороге – из потока такая машина выделяется даже больше, чем Velar. Ну и, конечно, никто не отменял и обычные версии «Гранда»: на фоне остальных конкурентов они простоваты, зато самый топ заканчивается там, где Range Rover только начинается. Maserati Levante Ma-se-ra-ti! Вместо «Велара» вы можете купить целый кроссовер от Maserati и сразу же подняться на ступеньку-полторы в рейтинге уважения на улицах. За 5,6 миллиона дилеры предлагают 300-сильную бензиновую машину, 275-сильная дизельная обойдется на 200 тысяч дешевле. А вот топовая версия Levante S, набирающая первую сотню за 5,2 секунды, в наш бюджет не попадает: она уже дороже семи миллионов. Впрочем, Velar в исполнении First Edition стоит как раз этих же денег.

Это далеко не полный список. Есть еще кроссоверы Porsche, Cadillac, Infiniti, Lexus, даже Range Rover Sport – суть здесь в том, что сравнительно компактный «Велар» стоит как полноразмерный «премиум»! И в эксплуатации за него тоже придется платить по-взрослому. Вот во сколько обойдется первый год владения нашему стандартному москвичу возрастом старше 25 лет с пробегом в 20 тысяч километров за 12 месяцев.

Расходы владельца Range Rover Velar P380 в первый год эксплуатации

— ОСАГО: 13 177 р. КАСКО: 360 000 р. Транспортный налог: 114 000 р. ТО: ~25 000 р. Топливо: 110 880 р. Итого: 623 057 р. Километр пробега (только топливо): 5,5 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая КАСКО): 31,15 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме КАСКО): 15,15 р.

Да, до рекорда Range Rover Sport SVR далековато, а на Каско можно сэкономить хоть двести тысяч – впрочем, как и отдать на триста тысяч больше, уж очень серьезный разброс у страховых компаний. Но сути это не поменяет: Velar дорог при покупке, дорог во владении – и, на самом-то деле, имеет все задатки, чтобы эти деньги оправдывать сполна. Но не здесь, не сейчас и не в этом состоянии – детские болячки нужно лечить. И на месте британцев, когда это произойдет, я бы объявил во всеуслышание: да, мол, мы все исправили. Иначе дурная репутация может серьезно испортить жизнь еще одному яркому и смелому автомобилю. \m

«Мотор» благодарит администрацию коттеджного поселка «Парк Авеню» за помощь в организации съемки.

Range Rover Velar P380 Нравится Как его задумали дизайнеры и инженеры He нравится Как его выполнили электронщики Вердикт Легенда завтрашнего дня 2995 см3, V6, 380 л.с. АКП8 0-100 5,7 c, 250 км/ч 1884 кг

Иллюстрации: Александр Казарин