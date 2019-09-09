Каким мы запомним Land Rover Defender

В далеком 1947 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, технический директор британской автомобильной компании Rover Морис Уилкс задумался о создании надежного транспортного средства для фермеров. Такого, которое будет сочетать в себе свойства автомобиля повышенной проходимости и легкого трактора — при необходимости тянуть плуг или даже использоваться для привода стационарных агрегатов наподобие циркулярной пилы.

В подобной машине нуждался и сам инженер — в его распоряжении было личное поместье на острове Англси в Уэльсе и американский армейский Willys, который однажды потребовал замены. За идею ухватился и Спенсер Уилкс, брат Мориса — в те годы в Rover он занимал должность управляющего директора.