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8:30

Каким мы запомним Land Rover Defender

Завтра — премьера нового Дефендера. Вот что нужно знать о старом

© Land Rover
Михаил Лобачёв
Land Rover Defender возвращается. До того момента, как новое прочтение культового внедорожника будет окончательно рассекречено, остаются считаные часы. Как же предельно простой машине с задатками трактора удалось стать явлением в автомобильном мире? Вспоминаем вехи истории классического Land Rover.

В далеком 1947 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, технический директор британской автомобильной компании Rover Морис Уилкс задумался о создании надежного транспортного средства для фермеров. Такого, которое будет сочетать в себе свойства автомобиля повышенной проходимости и легкого трактора — при необходимости тянуть плуг или даже использоваться для привода стационарных агрегатов наподобие циркулярной пилы.

В подобной машине нуждался и сам инженер — в его распоряжении было личное поместье на острове Англси в Уэльсе и американский армейский Willys, который однажды потребовал замены. За идею ухватился и Спенсер Уилкс, брат Мориса — в те годы в Rover он занимал должность управляющего директора.

Прототип будущего Land Rover был построен на шасси Willys. Руль в автомобиле с открытым кузовом располагался по центру, как в тракторах. Кузовные панели — предельно простой формы. При этом для обшивки английской машины использовали алюминий: «авиационный» материал, в отличие от дефицитной в послевоенные годы стали, нашелся в Великобритании в достаточном количестве.

В 1948 году Land Rover пошел в серийное производство, уже на шасси и агрегатах собственной конструкции — с 1,6-литровым бензиновым двигателем, полным приводом с обгонной муфтой и органами управления, расположенными привычно, «по-автомобильному». Величина колесной базы — 80 дюймов. И, поскольку целевой аудиторией для него по-прежнему считались фермеры, в первом Land Rover была предусмотрена возможность установки навесного оборудования и привода стационарных агрегатов.

Land Rover быстро стал популярным: если в первый год производства его тираж составил 1758 экземпляров, то уже в 1949-м было выпущено 12395 машин. Кроме того, утилитарным внедорожником собственной разработки заинтересовалась британское военное ведомство. Спустя 10 лет с момента начала производства выпускалось уже порядка 25 тысяч Land Rover в год.

Кроме того, с самого начала британцы сделали ставку на универсальность. Уже в 1948 году, помимо стандартной машины с мягким тентом, можно было приобрести Land Rover и с закрытым кузовом вместимостью 7 человек. Такую версию строило, в частности, британское кузовное ателье Tickford.

Позднее появилась также специальная версия для пожарных, а в 1954 году началось сотрудничество британской компании с организацией Красного Креста, которое продолжается и поныне. Первые внедорожники, поставленные благотворительной организации, стали передвижными лазаретами. Это была недавно пошедшая в производство длиннобазная версия машины.

Конструкция автомобиля совершенствовалась эволюционным путем. В 1950 году Land Rover получил подключаемый полный привод с понижающей передачей, а еще через два года 1,6-литровый бензиновый мотор заменили на 2,0-литровый. Дизель того же рабочего объема под капотом Land Rover появился в 1957 году, а еще через четыре года на Land Rover IIA Series стали устанавливать дизели объемом 2,25 л. При этом бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,25 л также были доступны. Внешне обновленную версию IIA проще всего отличить по фарам, вынесенным на крылья — до того они размещались по краям решетки радиатора.

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Еще одно крупное обновление случилось в начале семидесятых. Land Rover III Series образца 1971 года по очертаниям кузова стал напоминать тот классический Defender, который шагнул в XXI век и покинул конвейер завода в Солихолле в 2015 году. Среди важных технических новшеств Land Rover III Series — полностью синхронизированная коробка передач.

Имя Defender, под которым мы запомнили классический внедорожник и которое носит его долгожданный преемник появилось относительно недавно — в 1990 году. До этого, с 1983 года, в очередной раз обновленный автомобиль носил индексы 90 и 110 — они обозначают длину колесной базы в дюймах. При этом от подключаемой передней оси в Land Rover отказались в пользу постоянного полного привода. Последнее крупное обновление Land Rover Defender пережил в 2007 году — именно тогда с панели под лобовым стеклом исчезли воздухозаборники вентиляции салона, а на капоте вырос характерный «горб» — иначе там просто не помещался новый 2,4-литровый дизель от коммерческого Ford Transit. Тогда же на смену 5-ступенчатой «механике» пришла 6-ступенчатая. Именно в таком облике (правда, сменив еще один двигатель) классический Land Rover Defender и дожил до финала.

Прощание с легендой было долгим: с выпуском в продажу спецверсий Heritage и Adventure в 2015 году и даже постройкой двумя годами ранее экспериментальной электрической версии. В кузов «сто десятого» Defender инженеры Land Rover имплантировали в 2013 году электромотор мощностью 70 кВт (94 л.с.), а также литий-ионную батарею емкостью 27 кВтч. Внедорожник с запасом хода в 50 км не предлагали клиентам — он послужил передвижной лабораторией для изучения поведения электромобиля на тяжелом бездорожье.

А вот «Деф» с 405-сильной бензиновой «восьмеркой» под капотом и 8-ступенчатым автоматом ZF проходит по разряду эксклюзива, доступного немногим. В 2018 году, к 70-летию модели, Land Rover выпустил 150 экземпляров классического внедорожника, способного разогнаться с места до 96 км/ч за 5,6 с.

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Впрочем, постройкой Land Rover Defender с моторами V8 и другим отчаянным тюнингом легендарной модели занимаются многие ателье в Великобритании и США. Поставить в «Деф» 6,2-литровый двигатель от Chevrolet Corvette или создать шестиколесную версию для них не проблема. А если вспомнить, что на протяжении своей истории классический Land Rover успел побывать и пожарным автомобилем, и вездеходом с гусеничным движителем, и даже основой для легкого армейского грузовика — удивляться и вовсе не приходится.

Новый Land Rover Defender задолго до своего публичного дебюта не раз становился героем новостей. В ходе испытаний и подготовки к производству закамуфлированные прототипы намотали многие тысячи километров по самым отдаленным и труднопроходимым местам планеты, поднимались на высоту более 3000 м и эксплуатировались при морозах до -40 градусов.

В конце августа 2019 года Defender «засветился» на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде (причем с номерами, подозрительно напоминающими российские). На презентацию во Франкфурт Land Rover Defender прибыл из Казахстана — первая экспедиция с его участием стартовала в Чарынском каньоне недалеко от границы с Китаем. Похоже, у старины «Дефа» все только начинается!