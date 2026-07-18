Сarrozzeria Bertone: их спорткары резали воздух так, как не резал никто

Весь магический реализм Bertone

Motor назвал двадцать культовых автомобилей кузовного ателье Bertone. В автомобильной истории есть несколько фамилий, которые значат больше, чем просто бренды. Bertone — одна из них. 114 лет назад это была небольшая каретная мастерская, где дерево мерили на глаз. Сегодня это архив из сотен прототипов, десятков серийных моделей и нескольких концептов, которые до сих пор цитируют дизайнеры по всему миру. Между этими точками — Miura, Countach, Stratos, BAT, электрический Blitz и долгая дорога через индустриализацию, войны, кризисы и смену эпох. О том, как независимое кузовное ателье было в зените, когда конвейер съел почти всех, — в историческом очерке журнала Motor.