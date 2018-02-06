Не мы такие

Этого стоило ожидать. Если бы тест самой неоднозначной BMW современности не вызвал локальный взрыв в комментариях, впору было бы решить, что читателей у нас нет вовсе, а просмотры накручиваются роботами. Так что вот вам земной поклон от наших трафик-менеджеров: спасибо, что живые. Но главное, конечно, не само наличие реплик, а их тональность. Которая местами оказалась более чем негативной и… Искренне меня этим обрадовала.

Тут надо процитировать часть одного из комментариев: «Идеальные автомобили для нормальной семьи - компактные, но внутри просторные, маневренные, НЕСКУЧНЫЕ - пали жертвами вот таких вот проростков- экспертов , которым ЖЫП хочеца!». Серьезно, это очень круто. Круто, что у нас есть люди, готовые воевать за честь автомобильного «неформата» с адептами кроссоверов и седанов. И я – честно – с этой позицией согласен вот прямо весь. Потому что сам такой.

Мне тоже до слез обидно наблюдать, как год за годом с нашего рынка вымывается все, что посмело быть необычным. Как свобода выбора отступает под натиском армии усреденно-безликих продуктов, а состав сравнительных тестов планомерно стремится к аксиоме Эскобара. Где же вы, универсалы Focus ST и Golf R? Как у вас дела, DS 5 и Honda Civic – скучаете ли по России? Дождемся ли мы когда-нибудь обворожительную Mazda MX-5 или авангардный Renault Espace? Список потерь можно продолжать сколько угодно, но суть ясна: вот в такое неудачное время мы живем, что даже появление Toyota C-HR двухлетней давности становится ярким и даже интригующим событием. Чувствуете глубину падения?

В этом материале мы обойдемся без ездовых или каких-либо еще «тестовых» впечатлений. Дело в том, что уже за первые две недели (да чего там, за первые два дня) этот переднеприводный микровэн доказал, что имеет полное право носить шильдик BMW. И тем, как едет, и тем, как ощущается. Гораздо интереснее другой вопрос: почему машину, которая в Европе расходится сотнями тысяч экземпляров в год, у нас просто игнорируют?

Километров за месяц проехали две версии Active Tourer в руках двух редакторов «Мотора»

Потому-то я и вцепился в BMW 2 серии Active Tourer мертвой хваткой: эта машина выглядит белой вороной не только внутри фирменной иерархии, но и в общероссийской системе ценностей. И как бы мне хотелось, чтобы итогом этого теста стала фраза вроде: «Считаете, что для нас еще не все потеряно? Что к нам зря не везут многие интересные автомобили? Так вот же он, ваш шанс проголосовать рублем за альтернативный, чисто европейский вариант!». Но, кажется, не судьба.

Хитовость «двойки» в Европе понятна: это веселый и драйвовый микровэн, который на 10 сантиметров короче X1, но идентичен ему по внутренним размерам и – главное! – стоит на 4,5 тысячи евро дешевле. Или наоборот: предлагает значительно больше места, чем хэтч 1 серии, будучи всего на пару тысяч дороже.

Но у нас-то все иначе! Однообъемная «двойка» сдвинута выше по прайс-листу – в прямом пересчете получается, что она дороже «копейки» уже на три тысячи евро, и всего на столько же дешевле, чем X1. Уже не так заманчиво, верно? Да и компактность пока не тянет на серьезное преимущество даже в столице, не говоря об остальной стране.

К тому же, покупая Active Tourer вместо «икс-первого», вы теряете некоторую долю комфорта, пару сантиметров клиренса и обвес из некрашеного пластика. Спасибо погоде: этот текст публикуется именно тогда, когда москвичу достаточно выглянуть в окно, чтобы оценить важность каждого «лишнего» миллиметра под пузом.

Но, может, это я чего-то не понимаю? Может, неправильно сужу семейный автомобиль, не имея собственно семьи? Чтобы ответить на этот вопрос, я отдал «двойку» Саше Мирошкину – действующему отцу 1,5 детей, то есть самому ядру целевой аудитории. И вот что он сказал.

До такой отметки удалось опустить аппетиты трехцилиндрового турбомотора. Но от семейного микровэна все равно хотелось большей скромности.

«Косвенно я познакомился с Active Tourer прошлым летом, когда месяц ездил на MINI Countryman, и сейчас какой-то существенной разницы не зафиксировал. Да, подвеска BMW помягче, но с точки зрения практичности – полный паритет. Четырехлетнему ребенку в кресле на втором ряду места впритык, а еще подрастет – и станет совсем тесно. Багажник больше подходит для каждодневных дел, нежели для больших свершений. У меня была необходимость перевезти в Active Tourer не очень большой стол-книжку, и тут возникли проблемы. Погрузочная высота небольшая, но сам багажник с разложенным вторым рядом принимать груз отказался, и пришлось складывать спинки. Правда, тогда же выяснилось, что у 2 серии можно сложить еще и спинку переднего пассажирского кресла – и это плюс для любителей возить, например, плинтус. Правда, только с этим плинтусом и придется общаться в дороге. Никто больше в машину не поместится».

Как видите, бурных восторгов у Саши не возникло, а наш фотограф Слава Крылов (обладатель троих детей и Ford S-Max) вообще назвал «двойку» недоразумением на колесах. И это он еще не видел вторую версию, на которой я тоже успел поездить – такой же «турер», только почти за три миллиона рублей.

У этой машины не было более мощного двигателя (или, например, экономичного дизеля), не нашлось полного привода или абонемента на пожизненную бесплатную парковку по всей столице: из полезного в ней были только откидные столики на спинках передних сидений да клавиши, позволяющие складывать второй ряд из багажника. Остальное – чистый фарш.

Не стану отрицать и лицемерить: в опциональных креслах с регулируемой длиной подушки сидится действительно удобнее. На кожу и дерево приятнее смотреть, чем на ткань и черный глянец, большой мультимедийкой удобнее пользоваться, акустика Harman/Kardon звучит куда богаче, а проекционный дисплей – это просто прикольно. Но три миллиона! Кто за эти деньги купит трехцилиндровый микровэн вместо большого семиместного кроссовера? Да-да, я снова сказал это слово. Но даже если оставить ненавистный сегмент за скобками, у «двойки» найдется несколько реальных альтернатив.

Конкуренты BMW 2 серии Active Tourer

1/4 2/4 3/4 4/4 Mercedes-Benz B-класса Единственный прямой аналог Active Tourer – Mercerdes-Benz B-класса. На нашем рынке он точно так же представлен с единственным двигателем – 122-сильной «четверкой» объемом 1,6 литра – и точно так же стоит от 1,7 миллиона рублей без опций и под три миллиона в режиме «хочу вообще все». Единственное существенное отличие – в трансмиссиях: «механики» тут не дают вовсе, а вместо шестиступенчатого «автомата» будет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В остальном выбор между B-классом и 2 серией AT сводится, в сущности, к тем же вопросам, что и между «трешкой» и «цешкой». Идентичен и покупательский интерес: в прошлом году микровэн Mercedes-Benz нашел в России всего пару сотен владельцев. Citroen C4 Picasso / Grand C4 Picasso Французский минивэн фактически в одиночку держит тех, кто готов потратить неплохие деньги на семейную машину, но отрицает существование кроссоверов. Цены на Picasso и Grand Picasso – практически такие же, как на Mercedes и BMW, то есть от 1,7 до 2,8 миллионов рублей. Правда, С4 принципиально больше и вместительнее, а еще дает выбор по двигателям: можно взять либо 150-сильный бензиновый, либо 120-сильный дизельный мотор в паре с шестиступенчатым «автоматом». А еще есть 115-сильный дизельный Grand Picasso с «механикой» – входная версия для тех, кто готов экономить на всем, кроме простора. В общем, предложение интересное – и не удивительно, что семейство Picasso продается у нас так же, как Active Tourer и В-класс вместе взятые. Даже с учетом того, что часть машин ушла в таксопарки на замену Ford Galaxy. Peugeot 5008 Новичок сегмента – семиместный Peugeot 5008, который только-только выходит на российский рынок. Выглядит-то он как кроссовер, но без полного привода и со 160 миллиметрами реального клиренса (согласно замерам «Авторевю») по сути является большим легковым универсалом – то есть, нашим «клиентом». Причем недешевым: цены на 150-сильную бензиновую версию находятся в диапазоне от 1,9 до 2,2 миллионов рублей, а машины с двухлитровым дизелем той же мощности стоят от 2,0 до 2,3 миллионов. Skoda Superb Combi А почему нет? Здоровенный «сарай» за те же деньги – очень даже вариант. Superb Combi предлагается в России с тремя бензиновыми турбомоторами – 1,8-литровым мощностью 180 лошадиных сил и двухлитровым в версиях на 220 и 280 «лошадей». Причем в последнем случае это будет еще и полноприводная машина, за которую в топовой комплектации Laurin & Klement попросят 2,8 миллиона рублей!

В общем, выбор невелик, но он есть. И если уж вы решили купить Active Tourer, значит готовы переплачивать именно за то, что это BMW – потому что калькулятором и холодной головой к такому варианту прийти довольно трудно. И тут я должен процитировать еще один комментарий: «Единственный BMW, который я бы купил! Если бы вообще смотрел в сторону этой марки. Единственная машина для перемещения, обычного человеческого перемещения, а не для понтов». Совершенно верно, все так и есть – но за бренд все равно полагается заметная надбавка. А теперь давайте посчитаем, во сколько обойдется первый год владения «турером» нашему стандартному москвичу – с пятью годами стажа и возрастом больше 25 лет, с годовым пробегом в 20 тысяч километров.

Расходы владельца BMW 218i Active Tourer в первый год эксплуатации

— ОСАГО 11 530 р. КАСКО 140 000 р. Транспортный налог 4624 р. ТО 20 000 р. Топливо 78 000 р. Итого 254 154 р. Километр пробега (только топливо) 3,9 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая КАСКО) 12,7 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме КАСКО) 5,7 р.

Получается, что расходы сопоставимы с обычным кроссовером вроде Mazda CX-5, а если бы не дорогущее КАСКО, Active Tourer мог бы стать одним из самых выгодных автомобилей за всю историю наших длительных тестов. Вот только это вряд ли бы сильно помогло его рыночной судьбе.

Но я точно знаю, что бы помогло. BMW просто надо привезти к нам увеличенную версию «двойки» по имени Gran Tourer. C двумя сотнями «лишних» литров в багажнике, парой дополнительных мест (пусть и номинальных) – и с полным приводом. И продавать по той же цене, что и X1. Уникальное же предложение получится, вообще без прямых аналогов! Вот если даже такая машина не «взлетит», это будет значить, что российская кроссоверная болезнь действительно вошла в терминальную стадию. А пока – прости, «турер», но мне остается только цитировать фильм про одного твоего родственника. Не мы такие, жизнь такая. \m

BMW 2 серии Active Tourer Нравится Идея веселого, но практичного автомобиля He нравится У него слишком много разумных альтернатив Вердикт Что европейцу хит, русскому – не более чем забава 1499 см3, R3, 136 л.с. АКП6 0-100 9,6 c, 200 км/ч 1410 кг

Технические характеристики

BMW 218i Active Tourer Тип двигателя Бензиновый, R3 Рабочий объем 1499 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 136/4500–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 220/1250 Тип привода Передний Трансмиссия АКП6 Передняя подвеска Пружинная, McPherson Задняя подвеска Пружинная, многорычажная Тормоза Дисковые, вентилируемые Габариты (ДхШхВ), мм 4342 x 1900 x 1555 Колесная база, мм 2670 Снаряженная масса, кг 1410 Дорожный просвет, мм 165 Объем багажного отделения, л 468 – 1510 Макс. скорость, км/час 200 Разгон 0-100 км/ч, с 9,6 Расход топлива (комб.), л/100 км 5,1 Цена в России, руб. от 1 710 000

Иллюстрации: Вячеслав Крылов