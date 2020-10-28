Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих

Но катить кроссовер по городу без дыма и шума — не единственное, для чего нужен 136-сильный электромотор, зажатый между бензиновым двигателем и 8-ступенчатым автоматом. При активной езде он выполняет функцию антилага в гоночной технике: то есть своей моментальной реакцией почти до нуля сокращает мгновения, пока система битурбонаддува «прокачается» воздухом. Поэтому для Turbo S просто не существует неудобного момента для ускорения — рывок всегда такой мощный, что увлекаемый немедленной тягой кроссовер задирает нос как гоночный глиссер!

Но при этом эмоции от зверского разгона достаются водителю в каком-то фильтрованном виде. Будто это происходит не с вами и не по-настоящему, а в очках виртуальной реальности. Слишком быстро замелькали деревья, немного потяжелела голова. Напоминающий о музыке Rammstein голос выхлопа — где-то под толстым днищем, а асфальт далеко внизу. В этой отстранённости надо винить (или наоборот — благодарить?) бронебойную подвеску и мощнейшую «шумку».