При этом багажник обычного Mercedes-AMG GLC удобнее, чем у купе. Проем шире, порог находится ниже, а между ним и самим отсеком нет неудобной ступеньки, которая совсем не делает совместную жизнь с купе проще и приятнее. В багажнике есть 12-вольтовая розетка, крючки и кнопки на стенках, с помощью которых можно сложить спинки заднего дивана и опустить заднюю часть автомобиля (спасибо пневматической подвеске), чтобы упростить погрузку-выгрузку тяжелых вещей.

Под полом может быть органайзер, а дверь багажника можно открыть, не прикасаясь к ней, просто проведя ногой под бампером. Почему может быть? Потому, что их можно получить только в качестве опций, которые стоят 16,5 и 93,1 тысячи рублей соответственно.