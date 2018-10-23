В отличие от суперкара Mercedes-AMG GT, который делит с «заряженным» GLC один двигатель, кроссовер — автомобиль практичный. Но если с дорожным просветом у «заряженного» варианта ожидаемо не очень (158 миллиметров — на 23 миллиметра меньше, чем у обычной «гражданской» машины), то с багажным отделением как раз все хорошо. Объем отсека составляет 550 литров, что всего на 18 литров меньше, чем, например, у лифтбека Skoda Octavia, известного своим просторным салоном.
При этом багажник обычного Mercedes-AMG GLC удобнее, чем у купе. Проем шире, порог находится ниже, а между ним и самим отсеком нет неудобной ступеньки, которая совсем не делает совместную жизнь с купе проще и приятнее. В багажнике есть 12-вольтовая розетка, крючки и кнопки на стенках, с помощью которых можно сложить спинки заднего дивана и опустить заднюю часть автомобиля (спасибо пневматической подвеске), чтобы упростить погрузку-выгрузку тяжелых вещей.
Под полом может быть органайзер, а дверь багажника можно открыть, не прикасаясь к ней, просто проведя ногой под бампером. Почему может быть? Потому, что их можно получить только в качестве опций, которые стоят 16,5 и 93,1 тысячи рублей соответственно.
Не такая уж большая доплата, учитывая базовую стоимость наших тестовых кроссоверов — 7 680 000 и 7 830 000 рублей за обычный Mercedes-AMG GLC 63 S и версию Coupe. С опциями стоимость автомобилей увеличивается до 8 974 313 и 9 110 301 рублей соответственно. На обоих кроссоверах были установлены карбон-керамические тормоза за 394,8 тысячи рублей, сиденья с вентиляцией за 101 тысячу рублей, автопарковщик с системой кругового видеообзора за 98,6 тысячи, проекционный дисплей, активный круиз-контроль и спортивный выпуск (каждая из опций стоит почти по 100 тысяч), а также еще примерно миллион позиций, которые занимают четыре листа А4.
В общем, получается не маленький такой прайс для относительно небольшого городского кроссовера, даже по меркам «заряженных» автомобилей с шильдиком AMG. Однако у «шестьдесят третьего», как выяснилось, почти нет конкурентов в сегменте: большинство машин других марок во-первых, нельзя купить с восьмицилиндровыми моторами (ведь для кого-то это может сыграть решающую роль), во-вторых, их мощность будет далека от отметки 500 лошадиных сил, а в-третьих, динамика этих автомобилей даже не приблизится к мега-GLC. Но давайте детальнее посмотрим, кто сможет составить конкуренцию кроссоверу от AMG.
Конкуренты Mercedes-AMG GLC 63 S
Получается, что среди «заряженных» кроссоверов в этом классе Mercedes-AMG GLC 63 S самый дорогой. Даже почти на миллион рублей (а на эти деньги можно накупить приличное число опционального оборудования) дороже своего единственного конкурента с «восьмеркой». Кроме того, за девять-десять миллионов рублей, которые просят за хорошо упакованный «Мерс», можно взять 575-сильный BMW X5 M! Именно столько стоил автомобиль, которому мы недавно устроили очную ставку с Porsche Cayenne Turbo.
И вот здесь уже начинаешь серьезно сомневаться в своем выборе. Ведь в случае с X5 M мы получим более крупный и просторный автомобиль, с более интересным салоном и мультимедийкой (надо признать, у GLC на фоне современных моделей Mercedes-Benz с электронными приборками и прочими красивостями интерьер кажется простоватым и морально устаревшим), который всего на четыре десятых секунды медленнее AMG. Но при этом М-вседорожник вряд ли заставит пожалеть о таких мелочах что в городе, что на треке.
Динамики как GLC AMG, так и всех остальных «заряженных» автомобилей этого класса хватит за глаза. По размерам салона они тоже будут все плюс-минус одинаковы, а сравнивать расход топлива супербыстрых кроссоверов не очень весело. Потому что дорого. У нас за время теста лучшим результатом обычного AMG GLC стало 17,9 литра на «сотню», а на купе удалось добиться показателя в 14,9 литра. Правда, поездки были преимущественно по трассе. Хотя и это выливалось в приличные суммы, оставленные в кассах АЗС.
Ну, а раз уж мы заговорили про траты, настала пора подсчитать, в какую сумму обойдется владение одним из самых быстрых кроссоверов в мире. Как обычно, мы считаем расходы для москвича в возрасте старше 22 лет и со стажем вождения больше трех лет, который в среднем проезжает за год 20 000 километров. Цены на каско берем средние по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Расходы владельца Mercedes-AMG GLC 63 S в первый год эксплуатации
|расходы
|ОСАГО
|13 177 р.
|Каско
|266 035 р.
|Транспортный налог
|153 000 р.
|ТО
|~27 100 р.
|Топливо
|187 735 р.
|Итого
|647 047 р.
|Километр пробега (только топливо)
|9,38 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|32,3 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|19 р.
Техобслуживание на Mercedes-AMG GLC 63 S нужно проходить каждые 15 000 километров. Гарантия на автомобиль — два года без ограничения пробега.
Почти 650 тысяч рублей! Круче был только 550-сильный Range Rover Sport SVR, который за год избавит вас от 900 тысяч рублей!. Бронзовая награда за самую дорогую стоимость владения среди наших лонг-тестов достается еще одному «Рейнджу» — Velar. Он потребует 623 тысячи рублей.
Как обычно бывает с автомобилями подобного рода, большая часть всех расходов — это каско, без которого парковать такую машину где бы то ни было страшновато. Далее придется оставить за год на заправках почти 200 тысяч рублей (и это при относительно спокойном передвижении по городу и выездом за его черту пару раз в неделю), а также заплатить 150 тысяч транспортного налога, рассчитанного с учетом налога на роскошь.
Mercedes-AMG GLC 63 S — самый быстрый и дорогой кроссовер в своем классе, а также всего одна из двух машин на рынке, которая комплектуется мотором V8. Мне нравится, как он рулится, едет и звучит. Как по щелчку пальцев эта стальная туша, поигрывая хвостом, превращается из вполне себе обычного кроссовера в злобного монстра. Нравится, что на этой машине, несмотря на все ее заморочки, хочется ездить. Этот автомобиль дарит эмоции даже когда просто стоит на месте, побулькивая «восьмеркой». Чертовски обалденные эмоции. И это главное его качество.
Mercedes-AMG GLC 63 S
Технические характеристики Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+
|Бензин 4.0
|Тип двигателя
|Бензиновый битурбо V8
|Рабочий объем
|3982 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|510/5500-6250
|Макс. момент, Нм/об/мин
|700/1750-4500
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|9АКП
|Передняя подвеска
|Независимая многорычажная, пневматическая
|Задняя подвеска
|Независимая многорычажная, пневматическая
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4656х1890х1639
|Колесная база, мм
|2873
|Масса, кг.
|2010
|Макс. скорость, км/ч
|250
|Разгон 0-100 км/ч, с
|3,8
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|10,7
|Емкость топливного бака, л.
|66
|Дорожный просвет, мм.
|158
|Объем багажного отделения, л.
|550/1600
|Цена, рублей
|от 7 830 000