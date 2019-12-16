Тест-драйв Changan CS35Plus

В лучшем случае, потенциальный покупатель вспомнить ладный компактный паркетник CS35 пятилетней давности. CS35Plus – это не рестайлинг и не иной кузов на старом шасси: это самостоятельная модель, которая заметно подросла в размерах — стала на 165 миллиметров длиннее и прибавила 4 сантиметра к колесной базе. И таким образом стала аккурат в один ряд с Renault Kaptur.

Сопоставимы и цены: базовый Changan CS35 Plus стоит 1 079 900 рублей (это если без скидок и прочих спецпредложений). При этом в комплектацию входят две подушки безопасности, ESP, датчики давления в шинах, кондиционер, датчик света, 16-дюймовые литые диски и медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма и дополнительной USB-зарядкой для задних пассажиров.