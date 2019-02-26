Эмоции взяли верх

Познакомившись с купе Continental GT, Александр Евштокин объявил его лучшим гран-туризмо на сегодняшний день, а уж он знает толк в люксовых автомобилях. Теперь на старт выходит открытая версия, и планка перед ней высока, как никогда.

Удобно было бы спрятаться за обтекаемыми формулировками типичного глянцевого журнала и назвать новый Continental GT Convertible одним из лучших люксовых кабриолетов в мире. Но ничего не выйдет: моделей в этой нише не хватит и на пальцы одной руки, и никаких других кроме лучших, в ней в принципе нет.