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10:05

Новая надежда

У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение

© Алексей Сулима
Андрей Моторов
Если вы не можете определиться между суперкаром и купе класса гран-туризмо, для вас есть Lexus LC 500. Готовьте восемь миллионов.

Некоторые вещи легко объяснить на Мерседесах. Предположим, вам очень понравилось бы видеть себя в суперкаре Mercedes-AMG GT, но для езды каждый день куда лучше подходит S-Class Coupe. А если учесть, что ценовой диапазон этих прекрасных машин пересекается, выбор становится не просто трудным — жестоким. В огромной бреши между этими совершенно непохожими друг на друга купе недавно поселился Lexus LC 500.

Это кинозвезда среди больших купе, хотя и середнячок среди спорткаров. Его фотографируют подростки — последний раз, когда мы замечали такой интерес школьников к автомобилю, в телефонах еще не было камер. А вы когда-нибудь видели, чтобы автомобилю большой палец показывал байкер? Я видел четыре раза. Все — за рулем LC 500. Комплименты машине я получал от заправщиков, мойщиков, инспекторов ДПС, маршаллов автодрома Moscow Raceway, соседей по офисной парковке и незнакомых людей в инстаграме.

Браво дизайнерам и тем, кто ставил им задачу. Глядя на грузные и изломанные силуэты кроссоверов Lexus, невольно думаешь, что у проектировщиков м-м-м… что-то не получилось. Впрочем, мы уже выяснили, что дело в особенностях компоновки, а не в ошибках дизайнеров. Отдельная сложность — адаптировать к каждой модели эту огромную решетку в форме песочных часов. Однако если заставлять дизайнеров рисовать её восемь лет подряд, то однажды у них начнет получаться.

И в случае с LC 500 получилось, как никогда! Он словно работа над ошибками после вымученного RC и кричаще эпатажного RC F. Даже на фоне породистых европейских гран-туризмо LC великлолепен. Бедра двухдверки так широки, что 21-дюймовые колеса утопают в задних арках, но остальное — просто космос. Каждый элемент — маленькое произведение искусства.

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Проблема LC 500 в том, что он Lexus. Казалось бы, как рождение под престижной японской маркой можно считать неудачей? Все дело в том, что это за марка. Даже у Nissan GT-R нет таких «когнитивных» сложностей, как у LC 500. У типичного покупателя Lexus найдется скелет в шкафу в виде Тойоты Camry в прошлом. Или четок на зеркале, кассеты Ивана Кучина, трехметрового забора на даче, корочки помощника депутата... Клиент Lexus всей душой стремится к LX 570, когда-то что-то слышал про седан LS (но это неточно) и просто не готов к такой машине, как LC 500. С другой стороны, у тех, кто выбирает спорткар, взгляд, словно стрелка компаса, намагничен в сторону немцев и итальянцев.

Право на самоопределение

Зато на стороне LC 500 играет эффект новизны, «вау-фактор». И дизайнеры сделали всё, чтобы впечатления от интерьера не уступали внешности. И за что, спрашивается, отругать салон LC, если в нем — вот сюрприз! — нет даже этих дурацких дверных ручек с поворотными замками с непременной красной отметиной положения «закрыто»? Их заменили на красивые металлические лепестки. Сама дверь отделана кожей и алькантарой.

Все кнопки аккуратные, усилие на каждой ручке богатое, премиальное. И вроде бы посыл ясен: это не спорткар, а роскошное купе. Ведь здесь совсем не экономили массу: об этом говорят роскошные материалы отделки, электропривод рулевой колонки, аудиофильский звук Mark Levinson, подсветка кнопок памяти сидений, «взрослая» шумоизоляция... Ах да, и 1935 килограммов в паспорте. Получается, для LC 500 важнее быть роскошным гран-туризмо, чем спорткаром?

Допустим. Но если это гран-туризмо, то где камеры кругового обзора, доводчики дверей и электропривод крышки багажника? Что здесь делают муляжи задних кресел (признать их настоящими мы не готовы) и почему пневмоподвеска не предлагается даже за доплату?

Ладно, отсутствие доводчиков можно объяснить: двери LC 500 легко закрываются с первого раза, хотя для конструкций со стеклом без рамки это большая редкость. А остальное? Перебирая эти мысли, жму на кнопку запуска двигателя. И тут меняется всё.

Мотор сердито прочищает горло, недовольно спрашивая, кто посмел его разбудить. Восемь цилиндров громко стряхивают с себя сон и начинают утробно бурчать, на всякий случай подогревая свое раздражение. Будто ждут повода или команды кого-то съесть. Примерно так здороваются «восьмерки» Ягуара F-type R или Mercedes-AMG GT S. В этом звуке нет ни малейшей деликатности дорогих люксовых купе. Так значит всё-таки…

Громогласная подсказка двигателя помогает собрать мозаику воедино. Маленькие задние сиденья здесь потому, что огромная колесная база (2,87 метра) пытается вместить не двух лишних седоков, а двигатель. Он действительно сдвинут максимально назад относительно передней оси — на нее приходятся 52% массы. Задние стекла не опускаются, внешние ручки прячутся в плоскость дверей. Панель крыши сделана из углеволокна — такие решения не применяются для антуража. Пол багажника композитный, двери алюминиевые, а в их проемах блестит «карбоновое» плетение. На щиток приборов можно вывести акселерометр.

Значит все-таки спорткар? И снова мимо! До «сотни» LC 500 добирается за 4,7 секунды — в сегодняшних реалиях он такой же медленный, как фильм «Космическая одиссея 2001 года». Все спорткары, сопоставимые по цене, намного быстрее. Chevrolet Corvette Grand Sport стоит 7,5 млн рублей и выезжает из четырех секунд, Nissan GT-R стоит столько же и выезжает из трех. И ни один из них даже не думает окружать водителя цветной алькантарой и классными мультимедийными игрушками. И это еще не всё. Большинство люксовых купе тоже быстрее, чем LC 500, не говоря уже о более компактных и доступных спортивных двухдверках вроде Mercedes-AMG C 63 или Audi RS5.

Значит пора перестать пытаться поместить Lexus в среду и начать просто получать удовольствие. И вот с этим у LC 500 нет никаких проблем.

У вас характер

Даже если бы LC 500 флегматично катил, разглаживая асфальт, словно директорский седан ES, мы бы поняли. Но к своей невероятной внешности и классному интерьеру он дает щедрый бонус: драйв. 10-ступенчатый автомат смакует ровную тягу атмосферной «восьмерки», охотно перебирая передачи. Здесь нет задумчивости на низах — нажал и поехал. Однако и взрывной тяги турбомотора ждать не стоит. На пик крутящего момента двигатель выходит к пяти тысячам оборотов. То есть примерно через пару дней после того, как я лишусь прав за двукратное превышение скорости.

Для того чтобы крутить мотор, включать спортивные режимы необходимо. Это удобно — поворотная рукоятка всегда перед глазами, справа на козырьке приборов. На электронном приборном щитке всякий раз происходят красивые анимированные метаморфозы, и это завораживает. Коробка при необходимости умеет менять передачи на 200 миллисекунд , как хороший «преселектив». Звук двигателя потрясающий, и в салоне его ровно столько, чтобы наслаждаться часами, а не просить пощады через полдня. На низких, средних и высоких оборотах этот голос раскрывается по-разному и неизменно волнует, как партия рок-вокалиста первой величины.

А ведь можно и не крутить мотор. На LC 500 приятно катиться под уверенное «бу-бу-бу», зная, что запас тяги под правой педалью все же есть. Просто потому что это атмосферный V8. Впрочем, он не претендует на 100% твоего внимания в каждый момент времени и позволяет насладиться чем-то еще. В первую очередь, звуком 13 высококлассных динамиков. Новое поколение интерфейса Remote Touch — хорошая попытка. Это небольшой тачпад, который служит и кнопкой подтверждения. Он, конечно, лучше предыдущих версий, но далек от совершенства. Можно умереть от фрустрации раньше, чем сохранить радиостанцию в памяти, и тем самым оставить автомобиль без управления. Нет уж: езда отдельно, мультимедиа отдельно!

Ход LC 500 на московских улицах скорее комфортный, и это упругий, собранный комфорт толкового «драйверс-кара». Или, если у вас иная шкала, это благородная, не тряская жесткость. Хотелось бы только, чтобы LC не так алчно собирал всякую «мелочь» с наших неидеальных дорог. Возможно, этот постоянно потряхивающий фон даже в комфортном режиме работы адаптивных амортизаторов — привет от жестких покрышек run flat (запаска у LC 500 не предусмотрена).

Имиджмейкер

На долю LC 500 выпало кое-что поважнее, чем быть просто автомобилем. Его миссия — показывать другой Lexus, эмоциональный, волнующий, неидеальный — и тем прекрасный. Подростки не фотографируют Лексусы на телефоны. Вернее, не фотографировали. А теперь есть LC 500, значит, что-то меняется.

Выше я утверждал, что многое легко объяснить на Мерседесах. И они помогут мне снова! Помните неистовый карбоновый суперкар McLaren SLR? Его сменил наследник «Крыла чайки», великий SLS AMG, а потом знамя перешло к красавцу AMG GT. Так вот, SLS был вдвое дешевле, чем SLR, а AMG GT — еще вдвое дешевле.

Ничего не напоминает? Гражданский LC 500 несет в себе гены знаменитого суперкара LFA, а стоит примерно в четыре раза меньше. Купе не только позволяет иначе взглянуть на строгую до предсказуемости марку Lexus, но и дает надежду. Только представьте, что следующее купе RC будет красивым и смелым (и по-прежнему задеприводным), что драйверский IS не исчезнет вслед за GS, что Лексусы перестанут быть Тойотами с решеткой в виде песочных часов. И что про них начнут говорить что-то кроме «зато надежные».

Подробные технические характеристики

Lexus LC 500

Нравится
В меру спорта и комфорта, фантастический дизайн
Не нравится
все еще не знаем, по какой шкале его оценивать
Вердикт
Находка, клад и самородок. Если вы еще не примкнули к какой-нибудь другой автомобильной религии
icon engine
4969 см³, V8, 477 л.с., 540 Нм
icon transmission
10АКП
icon speed
0-100 км/ч — 4,7 с, 270 км/ч
icon weightkg
1935 кг
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