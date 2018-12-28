Новая надежда

Допустим. Но если это гран-туризмо, то где камеры кругового обзора, доводчики дверей и электропривод крышки багажника? Что здесь делают муляжи задних кресел (признать их настоящими мы не готовы) и почему пневмоподвеска не предлагается даже за доплату?

Ладно, отсутствие доводчиков можно объяснить: двери LC 500 легко закрываются с первого раза, хотя для конструкций со стеклом без рамки это большая редкость. А остальное? Перебирая эти мысли, жму на кнопку запуска двигателя. И тут меняется всё.