Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения

Автомобиль — настолько же повседневная штука в моей жизни, как посещение «кабинета мудрости» или, скажем, чистые носки. И пока руки-ноги-голова на месте, а за пользование общественным транспортом не увеличивают зарплату, будьте уверены: я в руле. Поэтому за месяц теста я ни дня не оставлял «Кугу» без дела, несмотря на ее нездоровый расход топлива и мою устойчивую нелюбовь к небольшим кроссоверам. И это дало интересный результат: к концу нашего знакомства я поймал себя на мысли, что хочу большего.

Турбированная «полторашка» под капотом «Куги», сжигающая по несколько тысяч рублей в неделю, все-таки заставила меня пойти на уступки и сбавить драйверский пыл. Резкие ускорения в городском потоке? Ничего я от этого не выиграю. Мощные старты со светофоров? Ну вот еще, ребячество какое. Движение по трассе со скоростью выше ста с копейками километров в час? Боже упаси… И хотел бы я сказать, что мы с «Экобустом» нашли компромисс. Только вот даже в моем самом овощном стиле движения расход топлива остается близок к тринадцати литрам. Вот же зараза!