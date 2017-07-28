Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения

Воровать — так миллионДлительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Автомобиль — настолько же повседневная штука в моей жизни, как посещение «кабинета мудрости» или, скажем, чистые носки. И пока руки-ноги-голова на месте, а за пользование общественным транспортом не увеличивают зарплату, будьте уверены: я в руле. Поэтому за месяц теста я ни дня не оставлял «Кугу» без дела, несмотря на ее нездоровый расход топлива и мою устойчивую нелюбовь к небольшим кроссоверам. И это дало интересный результат: к концу нашего знакомства я поймал себя на мысли, что хочу большего.
Турбированная «полторашка» под капотом «Куги», сжигающая по несколько тысяч рублей в неделю, все-таки заставила меня пойти на уступки и сбавить драйверский пыл. Резкие ускорения в городском потоке? Ничего я от этого не выиграю. Мощные старты со светофоров? Ну вот еще, ребячество какое. Движение по трассе со скоростью выше ста с копейками километров в час? Боже упаси… И хотел бы я сказать, что мы с «Экобустом» нашли компромисс. Только вот даже в моем самом овощном стиле движения расход топлива остается близок к тринадцати литрам. Вот же зараза!
Вы скажете: «Хорош ныть». А я скажу, что категорически не могу уложить это в голове — ради чего я вливаю в бак компактного кроссовера деньги, которых хватило бы на ежедневный литр хорошего «крафта»? Видите ли, мы не ждем и не получаем подобных проблем от маленьких хэтчбеков. Так ведь просто не бывает, чтобы условная Fiesta (если она не ST) палила топлива столько же, сколько сжигает какой-нибудь Mondeo с 200-сильным двигателем. С другой стороны, мы не удивляемся нескромному аппетиту машин вроде Explorer — уже по-настоящему здоровенных тачек с действительно большими моторами.
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А что же Kuga и собратья по цеху компактных кроссоверов? Судя по статистике продаж, я сейчас обращу на себя гнев примерно половины человечества, но… Слушайте, ну почему вы так любите этих недомерков? Неужели так страшны заснеженные дворы и настолько необходимо место над головой, что все готовы круглый год возить лишние железки, мириться с аэродинамикой холодильника (пусть и небольшого) и кормить их по-прежнему легковушные моторы, которые отчаянно пытаются со всем этим справиться? Нет, серьезно — все мы знаем, где кончаются офф-роуд способности мелких кроссов и что такое их вместительность на фоне мелких же универсалов.
В общем, компактные кроссоверы — ну вот совсем не мое. Поэтому после месяца с «Кугой» лично для себя я решил, что если и пересаживаться на кроссовер, то рехнуться надо по-крупному. Например, разорившись на покупку того же «Эксплорера».
Моя логика подбора автомобиля, как и отношение к городским кроссоверам, тоже наверняка будет воспринята в штыки, но... Вот такая вот Kuga при полном фарше стоит 2 059 000 рублей. Это комплектация Titanium Plus плюс доплата за цвет Magnetic металлик и набор электронных помогалок водителю (40 тысяч рублей — за автоматическую тормозилку, систему мониторинга слепых зон, ассистент движения по полосе, автоматическое переключение дальнего света и датчики давления в шинах).
У такой машины будут 18-дюймовые диски, недурственный адаптивный биксенон и неплохая музыка Sony, а также панорамная крыша, электропривод водительского кресла и фоновая подсветка салона с несколькими цветами на выбор. Будет также подогрев руля вкупе с адовой (в хорошем смысле) прожаркой передних сидений. И все это, разумеется, почти необходимо современному автомобилю для повседневной городской жизни.
Но знаете, у какой модели Ford по умолчанию будет примерно то же самое, и даже больше? Именно! Оснащение базового «Эксплорера» очень и очень небедное, притом вдобавок вы получите по-настоящему вместительный салон с семью сиденьями. И 3,5-литровый V6. Вы скажете: «Так он и стоит намного больше!». А я скажу, что… да, ощутимо больше — топовую «Кугу» и начальный Explorer разделяет почти 700 тысяч рублей. Однако если вы вдруг готовы настолько серьезно потратиться на компактный кросс (что, впрочем, в рамках сегодняшних цен не такое уж безумство), то рекомендую хорошенько задуматься: эти внушительные, хотя и не космические 700 тысяч, откроют перед вами мир полноценных, оправданно-прожорливых кроссоверов.
Расходы владельца Ford Kuga в первый год эксплуатации
|—
|ОСАГО
|13 178 р.
|Каско
|117 018 р.
|Транспортный налог
|9 100 р.
|ТО
|13 700 р.
|Топливо
|107 676,8 р. (при использовании 95-го бензина)
|Итого
|260 672,8 р.
|Километр пробега (только топливо)
|5,4 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|13,03 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|7,2 р.
Лично мне настолько понравилась собственная мысль, что захотелось взять на тест самый большой Ford в России и выяснить, насколько хорош такой здоровяк в повседневной жизни и не жалко ли будет разоряться на заправках. Но пока давайте разберемся, какое положение занимает Kuga в сегодняшних реалиях нашего рынка (спойлер: не самое плохое).
я выбрал вместо рекламы.
В заключении мне, право, нужно извиниться перед «Кугой». Прости, симпатяга, примерно то же самое я мог написать и про парочку других компактных и не в меру прожорливых кроссоверов. Ты просто попался под горячую руку адепта хэтчбеков, универсалов или всамделишно больших автомобилей. Поэтому твоим потенциальным покупателям я сообщу следующее: в Ford Kuga комфортно находиться и им довольно интересно управлять. Несмотря на ненормальный расход «Экобуста», в городе он делает этот кроссовер прытким, а внятная рулежка и плотная подвеска только усиливают желание давить на газ. Ну, и после обновления на «Кугу» действительно приятно смотреть. Но нам с тобой не по пути.
Ford Kuga
Подробные характеристики Ford Kuga
|—
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|Рабочий объем
|1498 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|182/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|240/1600-5000
|Тип привода
|полный
|Трансмиссия
|6АКП
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4531×1838×1694
|Колесная база, мм
|2690
|Масса, кг
|1686
|Разгон 0-100 км/ч, с.
|10,1
|Макс. скорость, км/ч
|200
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,5