Тест-драйв
Опубликовано 28 июля 2017, 09:34
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Воровать — так миллион

Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Автомобиль — настолько же повседневная штука в моей жизни, как посещение «кабинета мудрости» или, скажем, чистые носки. И пока руки-ноги-голова на месте, а за пользование общественным транспортом не увеличивают зарплату, будьте уверены: я в руле. Поэтому за месяц теста я ни дня не оставлял «Кугу» без дела, несмотря на ее нездоровый расход топлива и мою устойчивую нелюбовь к небольшим кроссоверам. И это дало интересный результат: к концу нашего знакомства я поймал себя на мысли, что хочу большего.
Воровать — так миллион
© Вячеслав Крылов
Михаил Николаенко

Автомобиль — настолько же повседневная штука в моей жизни, как посещение «кабинета мудрости» или, скажем, чистые носки. И пока руки-ноги-голова на месте, а за пользование общественным транспортом не увеличивают зарплату, будьте уверены: я в руле. Поэтому за месяц теста я ни дня не оставлял «Кугу» без дела, несмотря на ее нездоровый расход топлива и мою устойчивую нелюбовь к небольшим кроссоверам. И это дало интересный результат: к концу нашего знакомства я поймал себя на мысли, что хочу большего.

Турбированная «полторашка» под капотом «Куги», сжигающая по несколько тысяч рублей в неделю, все-таки заставила меня пойти на уступки и сбавить драйверский пыл. Резкие ускорения в городском потоке? Ничего я от этого не выиграю. Мощные старты со светофоров? Ну вот еще, ребячество какое. Движение по трассе со скоростью выше ста с копейками километров в час? Боже упаси… И хотел бы я сказать, что мы с «Экобустом» нашли компромисс. Только вот даже в моем самом овощном стиле движения расход топлива остается близок к тринадцати литрам. Вот же зараза!

Таким оказался средний расход топлива «Куги» за месяц теста. Автомобиль заправлялся только 95-м бензином, хотя Ford допускает использование 92-го

Таким оказался средний расход топлива «Куги» за месяц теста. Автомобиль заправлялся только 95-м бензином, хотя Ford допускает использование 92-го

Вы скажете: «Хорош ныть». А я скажу, что категорически не могу уложить это в голове — ради чего я вливаю в бак компактного кроссовера деньги, которых хватило бы на ежедневный литр хорошего «крафта»? Видите ли, мы не ждем и не получаем подобных проблем от маленьких хэтчбеков. Так ведь просто не бывает, чтобы условная Fiesta (если она не ST) палила топлива столько же, сколько сжигает какой-нибудь Mondeo с 200-сильным двигателем. С другой стороны, мы не удивляемся нескромному аппетиту машин вроде Explorer — уже по-настоящему здоровенных тачек с действительно большими моторами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Столько проехала Kuga по городу и трассе за месяц длительного теста

Столько проехала Kuga по городу и трассе за месяц длительного теста

А что же Kuga и собратья по цеху компактных кроссоверов? Судя по статистике продаж, я сейчас обращу на себя гнев примерно половины человечества, но… Слушайте, ну почему вы так любите этих недомерков? Неужели так страшны заснеженные дворы и настолько необходимо место над головой, что все готовы круглый год возить лишние железки, мириться с аэродинамикой холодильника (пусть и небольшого) и кормить их по-прежнему легковушные моторы, которые отчаянно пытаются со всем этим справиться? Нет, серьезно — все мы знаем, где кончаются офф-роуд способности мелких кроссов и что такое их вместительность на фоне мелких же универсалов.

В общем, компактные кроссоверы — ну вот совсем не мое. Поэтому после месяца с «Кугой» лично для себя я решил, что если и пересаживаться на кроссовер, то рехнуться надо по-крупному. Например, разорившись на покупку того же «Эксплорера».

Бесплатно «Кугу» красят только в ярко-красный цвет. За любой из шести альтернативных попросят доплатить 20 тысяч рублей

Бесплатно «Кугу» красят только в ярко-красный цвет. За любой из шести альтернативных попросят доплатить 20 тысяч рублей

[Первая часть длительного теста Ford Kuga](https://motor.ru/testdrives/fordkugap1.htm)

Первая часть длительного теста Ford Kuga

Моя логика подбора автомобиля, как и отношение к городским кроссоверам, тоже наверняка будет воспринята в штыки, но... Вот такая вот Kuga при полном фарше стоит 2 059 000 рублей. Это комплектация Titanium Plus плюс доплата за цвет Magnetic металлик и набор электронных помогалок водителю (40 тысяч рублей — за автоматическую тормозилку, систему мониторинга слепых зон, ассистент движения по полосе, автоматическое переключение дальнего света и датчики давления в шинах).

У такой машины будут 18-дюймовые диски, недурственный адаптивный биксенон и неплохая музыка Sony, а также панорамная крыша, электропривод водительского кресла и фоновая подсветка салона с несколькими цветами на выбор. Будет также подогрев руля вкупе с адовой (в хорошем смысле) прожаркой передних сидений. И все это, разумеется, почти необходимо современному автомобилю для повседневной городской жизни.

Воровать — так миллион
[Битва обновленной «Куги» с новым VW Tiguan](https://motor.ru/testdrives/kugavstiguan.htm)

Битва обновленной «Куги» с новым VW Tiguan

Но знаете, у какой модели Ford по умолчанию будет примерно то же самое, и даже больше? Именно! Оснащение базового «Эксплорера» очень и очень небедное, притом вдобавок вы получите по-настоящему вместительный салон с семью сиденьями. И 3,5-литровый V6. Вы скажете: «Так он и стоит намного больше!». А я скажу, что… да, ощутимо больше — топовую «Кугу» и начальный Explorer разделяет почти 700 тысяч рублей. Однако если вы вдруг готовы настолько серьезно потратиться на компактный кросс (что, впрочем, в рамках сегодняшних цен не такое уж безумство), то рекомендую хорошенько задуматься: эти внушительные, хотя и не космические 700 тысяч, откроют перед вами мир полноценных, оправданно-прожорливых кроссоверов.

Воровать — так миллион
Межсервисный интервал Ford Kuga составляет 15 тысяч километров или год эксплуатации. Стоимость ТО-1 равна 13 700 рублей

Межсервисный интервал Ford Kuga составляет 15 тысяч километров или год эксплуатации. Стоимость ТО-1 равна 13 700 рублей

Расходы владельца Ford Kuga в первый год эксплуатации

ОСАГО13 178 р.
Каско117 018 р.
Транспортный налог9 100 р.
ТО13 700 р.
Топливо107 676,8 р. (при использовании 95-го бензина)
Итого260 672,8 р.
Километр пробега (только топливо)5,4 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)13,03 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)7,2 р.

Лично мне настолько понравилась собственная мысль, что захотелось взять на тест самый большой Ford в России и выяснить, насколько хорош такой здоровяк в повседневной жизни и не жалко ли будет разоряться на заправках. Но пока давайте разберемся, какое положение занимает Kuga в сегодняшних реалиях нашего рынка (спойлер: не самое плохое).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Volkswagen Tiguan

Новый Tiguan доступен в России аж с пятью силовыми установками на выбор, среди которых есть и дизель (2,0 литра, 150 сил). Цены на него начинаются с 1 459 000 рублей, тогда как топовый вариант стоит от 2 069 000 рублей. При этом есть соблазн потратить еще несколько сотен тысяч на опции.

В заключении мне, право, нужно извиниться перед «Кугой». Прости, симпатяга, примерно то же самое я мог написать и про парочку других компактных и не в меру прожорливых кроссоверов. Ты просто попался под горячую руку адепта хэтчбеков, универсалов или всамделишно больших автомобилей. Поэтому твоим потенциальным покупателям я сообщу следующее: в Ford Kuga комфортно находиться и им довольно интересно управлять. Несмотря на ненормальный расход «Экобуста», в городе он делает этот кроссовер прытким, а внятная рулежка и плотная подвеска только усиливают желание давить на газ. Ну, и после обновления на «Кугу» действительно приятно смотреть. Но нам с тобой не по пути.

Ford Kuga

Нравится
Внешность и динамика в городе
Не нравится
Обычные проблемы компактных кроссоверов. И необычно высокие траты на топливо
Вердикт
У «Куги» есть заслуженное место в сегменте. А значит, есть и свой покупатель
1498 см3, R4, 182 л.с., 240 Нм
6АКП
0-100 км/ч – 10,1 сек., 200 км/ч
kg
1686 кг

Подробные характеристики Ford Kuga

Тип двигателяБензиновый, R4
Рабочий объем1498 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин182/6000
Макс. момент, Нм/об/мин240/1600-5000
Тип приводаполный
Трансмиссия6АКП
Передняя подвескаПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые, вентилируемые
Габариты (ДхШхВ), мм4531×1838×1694
Колесная база, мм2690
Масса, кг1686
Разгон 0-100 км/ч, с.10,1
Макс. скорость, км/ч200
Расход топлива (комб.), л/100 км7,5
Автор:Михаил Николаенко
Теги:
#Ford
#Kuga