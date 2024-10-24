Типично китайский кроссовер против почти что немецкого

«Мегастар» и светящийся дротик

Неужели шустрый Coolray перестанет быть королём суеты на дорогах? Тем более, что кроссоверы GAC GS3 уже стали мелькать в парках каршеринга. Jetta VS5, в свою очередь, в них обосновалась давно, несмотря на более высокую цену — от 2,75 миллиона рублей против 2,3 за базовый GAC. Но в топ-версиях ценовой разрыв уменьшается: например, машины в этом сравнительном тесте стоят 2 908 000 и 2 749 000 рублей за VS5 и GS3 соответственно.

И заочно GAC выглядит более интересной покупкой: будучи дешевле, он при этом мощнее, круче выглядит и оснащён лучше. Например, в комплектации GS3 есть такие недоступные Джетте позиции, как премиальные шины Michelin Pilot Sport 4 (125 тысяч за комплект на свободном рынке) на ажурных 19-дюймовых дисках, беспроводная зарядка, панорамная крыша или электропривод багажника.