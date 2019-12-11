Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe

Купеобразный вариант появился ровно через год после обычного GLE: на днях я впервые познакомился с ним в горах Тироля, а к первым покупателям он поступит не раньше июня следующего года. Тайминг идеальный — всё сделано почти синхронно с конкурентами из BMW, которые выводят на рынок новый BMW X6.

На первый взгляд, рецепт приготовления нового GLE Coupe заметно консервативнее, чем у «Икса». Ведь BMW получил оригинальный кузов, а купеобразный Mercedes внешне повторяет базовую модель. Но это лишь первое впечатление: в действительности общих деталей практически нет, не считая капота и передних крыльев. Передние стойки на GLE Coupe завалены сильнее, крыша ниже... Более того: отличается даже основание кузова, поскольку колесную базу сделали на 60 миллиметров короче!