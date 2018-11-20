Действительно, даже длиннобазный Phantom, цена которого лишь начинается с отметки 44,5 млн рублей, по формальным признакам — автомобиль. Разве что цену его впору сравнивать с катерами, штучными хронографами и загородными особняками. И вот это уже требует объяснений. Для начала придется принять следующие тезисы:

Покупатель Rolls-Royce не нуждается в автомобиле. Автомобили у него уже есть.

Компания Rolls-Royce не заинтересована в том, чтобы производить существенно больше автомобилей.

В Rolls-Royce подразумевают, что их автомобиль может служить клиенту десятилетиями.

Инженеры Rolls-Royce могут использовать любые передовые технологии группы BMW – равно как и не использовать их.

Сколько на самом деле стоит Rolls-Royce, не знает никто – опубликованные цены даны нам лишь как ориентиры нижнего порога.

Rolls-Royce не имеет дела со спортом. Соревнование с кем-либо в чем-либо не совпадает с философией марки.

Rolls-Royce с пробегом – это прежде всего автомобиль в наличии.

Список этих тезисов, бросающих вызов самим принципам современного автомобильного рынка и маркетинга, можно было бы продолжить. Но Rolls-Royce не причисляет себя к автомобильному рынку. Да и в сегменте предметов роскоши они претендуют на особенное место. Особенное среди особенного, понимаете?