Турбо, DSG, многорычажка: ездим на полноприводном чешском кроссовере по плохим дорогам

В общем, смотрели мы на это тогда немного скептически. И вот пока мы все сидели по домам, у Skoda Karoq появился 1,6-литровый двигатель с механикой, расширился список оснащения, гамма пополнилась полноприводной модификацией, а сам кроссовер вошел в Топ-25 самых продаваемых автомобилей России, пусть и занимает место во второй его половине.
Столько было упущено за время бушующего коронавируса! Но зато теперь мы наконец-то можем познакомиться с полноприводным Кароком — именно на такой кроссовер сейчас приходится почти половина продаж модели. Но, конечно, никакой заграницы: на тест мы приехали в Хакасию, где поездим по не самым ровным дорогам.
Со времени нашего первого знакомства Skoda Karoq чуточку поменялся. Внешность осталась прежней, но вот внутри стало побогаче. У кроссовера появился оригинальный двухспицевый руль с красивыми барабанчиками-крутилками, как у новой Октавии и Рапида.
Для модели теперь можно заказать электронную приборную панель (от 22,2 до 47 тысяч рублей в зависимости от варианта оснащения) и приличный мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном и возможностью подключить Apple CarPlay «по воздуху», в обход все еще непривычного USB-С.
Ну и, конечно, оснащение автомобиля можно «довернуть» самым «взрослым» оборудованием: адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами с автоматическим переключением ближнего света на дальний, автопарковщиком, бесключевым доступом, камерой заднего вида с омывателем и даже розеткой на 230 вольт.
Что касается технической начинки, то полноприводный кроссовер предлагается только с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатым «роботом» DSG с двумя мокрыми сцеплениями. Главное отличие модификации в том, что переднеприводная машина оснащается этим же двигателем, но традиционным восьмиступенчатым автоматом Aisin, а сзади у нее — балка.
В модификации с шильдиком 4х4 будет установлена многорычажная подвеска, а набор электронных ассистентов дополнится внедорожным режимом с системой помощи при спуске со склона.
На пересеченной местности полноприводная трансмиссия и имитация блокировки дифференциалов отрабатывают отлично, но ждать чего-то выдающегося от автомобиля не стоит. В первую очередь из-за скромного легкового дорожного просвета — всего 164 миллиметра (на четыре миллиметра больше, чем у переднеприводного Karoq) — и скромного хода колес. Так что зацепить что-нибудь днищем или порогами даже на казалось бы самом скромном бездорожье — запросто.
Но гораздо важнее, что Skoda Karoq 4x4 не растерял главного (все-таки это городской кроссовер) — комфортной упругой подвески. Она с легкостью отрабатывает все неровности хакасских дорог, автомобиль поразительно устойчив на скоростных прямых, даже когда под колесами ямы, заплатки и поперечные волны рандомно чередуются друг с другом со сверхзвуковой скоростью, а по гравийке можно ехать очень бодро и даже в относительном комфорте. Энергоемкости подвеске не хватает лишь на очень крупных выбоинах.
К усилию на руле и обратной связи не придраться, а связка двигателя и «робота» работает очень слаженно (правда, в пробках коробка иногда все же «подтупливает»). Согласно официальным характеристикам, «сотню» полноприводный Karoq набирает ровно за девять секунд. В реальной жизни же динамики достаточно и в городе, и на трассе — по-гроссмейстерски заранее просчитывать даже затяжные обгоны нет необходимости.
За полный привод (а значит и возможность проще выбираться зимой из нечищенных дворов) придется доплатить 100 тысяч рублей. Если цены на моноприводный 150-сильный автомобиль начинаются от 1 657 000 рублей, то кроссовер с приводом на все колеса обойдется уже в 1 757 000 рублей. Топовая версия Skoda Karoq 4х4 стоит уже 2 043 000 рублей, плюс для каждой из комплектаций есть еще куча опций, занимающих пару листов А4.
В общем и целом, Karoq — очень приятный кроссовер, который, скорее всего, надолго закрепится в списке самых продаваемых автомобилей России. Правда, уже в июне у него появится конкурент — Volkswagen Taos, производство которого наладили в Нижнем Новгороде. Эта модель является братом-близнецом Карока: техника вся та же самая, включая унифицированную гамму силовых установок.
Правда, цены на «Фолькс» пока не объявлены. Но ждать осталось недолго. Если, конечно, в очередной раз весь мир неожиданно не превратится в тыкву.
Skoda Karoq 4x4
Подробные технические характеристики
|1.4 TSI 4x4
|Тип двигателя
|бензиновый, I4
|Рабочий объем, см³
|1395
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|250/1500–3500
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|роботизированная, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4382х1841х1603
|Колесная база, мм
|2638
|Дорожный просвет, мм
|164
|Снаряженная масса, кг
|1529
|Объем багажника, л
|500
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,0
|Макс. скорость, км/ч
|192
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,5
|Объем топливного бака, л
|55
|Цена, руб.
|от 1 757 000