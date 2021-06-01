Турбо, DSG, многорычажка: ездим на полноприводном чешском кроссовере по плохим дорогам

Со времени нашего первого знакомства Skoda Karoq чуточку поменялся. Внешность осталась прежней, но вот внутри стало побогаче. У кроссовера появился оригинальный двухспицевый руль с красивыми барабанчиками-крутилками, как у новой Октавии и Рапида.

Для модели теперь можно заказать электронную приборную панель (от 22,2 до 47 тысяч рублей в зависимости от варианта оснащения) и приличный мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном и возможностью подключить Apple CarPlay «по воздуху», в обход все еще непривычного USB-С.