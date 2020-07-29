За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?

А если вышеприведённые аргументы не показались убедительными, то вы хотя бы сэкономите время, прочитав сразу о двух новинках за один раз. Итак, самый дешёвый маленький BMW против самого дорогого маленького Kia. Необходимая оговорка: на фото предмаксимальный, а не топовый XCeed за 1,93 миллиона, но речь ведём именно о таком. BMW стоит 2 090 000 рублей.

Смотрите между строк

Оба автомобиля своим обликом что-то подразумевают, но прямо не говорят — нужно домысливать, каким каждый предстанет в ваших глазах. Баварское седанокупе компактно лишь габаритами, а в деталях — гигантизм неприкрытый. Огромные ноздри решётки, высоченный капот, взрослые 17-дюймовые колёса (ширина шин — 225 миллиметров) и безразмерные задние фонари, занимающие две трети кормы по ширине. Gran Coupe не пытается казаться ни скромным, ни утончённым, поэтому может запросто покоробить чьё-то чувство прекрасного. Но по прошествии нескольких дней с автомобилем к его облику привыкаешь.