Жесткий стиль

Вместо полного привода — дополнительные сантиметры клиренса. Специально для нас его увеличили с 16 до 18 см, так что Soul наконец-то может по праву называться кроссовером, хотя привычный форм-фактор высокого и компактного хэтчбека с короткими свесами и вертикальной пятой дверью сохранился. В габаритах машина подросла чисто символически, зато лицо теперь совсем другое, более агрессивное, и его «макияж» сильно зависит от комплектации.

Помимо 18-дюймовых колес, двухцветной окраски кузова, хромированных дверных ручек и черных глянцевых накладок на зеркалах, особенность дорогих Соулов — светодиодные фары, вписанные в узкую «монобровь». У всех остальных свет галогеновый и расположен в нижних секциях по бокам бампера, к тому же в начальных комплектациях оптика не «линзованная», а простая рефлекторная. Будьте готовы платить за красоту.