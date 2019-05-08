Жесткий стиль

Для автомобиля, застрявшего где-то между классическими хэтчбеками, компактвэнами и полноценными кроссоверами, Soul удивительно успешен. На основном рынке в США он продается по сто с лишним тысяч автомобилей в год и давно лидирует как в увядающем сегменте малолитражек, так и среди суперпопулярных мини-паркетников.
В первом случае позади скромные Ford Fiesta, Nissan Versa и Honda Fit, во втором — Jeep Renegade, близнецы Chevrolet Trax/Buick Encore, Honda HR-V и Toyota CH-R. Причем Soul, в отличие от многих кроссоверов-конкурентов, с самого начала был исключительно переднеприводным. И в новом поколении эту концепцию менять не стали.
У нас отношение к заветным символам «4WD» совсем другое, поэтому неформатный Soul продается хуже потенциально полноприводных Крет и Каптюров, но, даже несмотря на это, Россия — второй по значимости рынок для Соула. В прошлом году у нас купили 17 тысяч машин, и российская доля будет только расти, ведь в Европе Soul нового поколения остался лишь в виде электромобиля.
Вместо полного привода — дополнительные сантиметры клиренса. Специально для нас его увеличили с 16 до 18 см, так что Soul наконец-то может по праву называться кроссовером, хотя привычный форм-фактор высокого и компактного хэтчбека с короткими свесами и вертикальной пятой дверью сохранился. В габаритах машина подросла чисто символически, зато лицо теперь совсем другое, более агрессивное, и его «макияж» сильно зависит от комплектации.
Помимо 18-дюймовых колес, двухцветной окраски кузова, хромированных дверных ручек и черных глянцевых накладок на зеркалах, особенность дорогих Соулов — светодиодные фары, вписанные в узкую «монобровь». У всех остальных свет галогеновый и расположен в нижних секциях по бокам бампера, к тому же в начальных комплектациях оптика не «линзованная», а простая рефлекторная. Будьте готовы платить за красоту.
Как-то раз я написал, что Soul хочется вручить маме, и с новым поколением — все ровно то же самое. Комфортный вход/выход, высокая посадка с хорошо просматривающимся капотом, отличная обзорность, простор вокруг и, собственно, удобный интерьер, к которому моментально привыкаешь. Неудивительно, то значительная часть покупателей Соула — это женщины в возрасте от 45 до 55 лет.
Практичность вышла на новый уровень. Почти на всех версиях «климат» стал двухзонным, в средних комплектациях добавили полный обогрев лобового стекла и беспроводную зарядку для смартфона, а у самого богатого Соула есть даже вентиляция сидений и комплекс средств активной безопасности, среди которых адаптивный «круиз», система экстренного торможения, удержание в полосе, контроль усталости водителя и автоматическое включение дальнего света. Плюс немного подрос багажник. В общем, маме будет приятно. И нескучно!
Soul сохранил игривую форму воздуховодов и динамиков по углам передней панели и фирменную декоративную подсветку, мерцающую в такт музыке. А главное украшение интерьера — это топовая «мультимедийка» с сочно звучащей аудиосистемой Harman/Kardon (10 динамиков + сабвуфер) и роскошным 10-дюймовым тач-скрином. Возможности у этого комплекса вполне обычные, а покоряет он классной картинкой с разрешением 1920х720, шустрым откликом и гибким интерфейсом с виджетами. Кстати, совсем скоро такая же «голова» появится и на Стингере.
Промежуточный «атмосферник» 1.6 GDI (132 л.с.) с непосредственным впрыском отправлен в отставку, поэтому комплектаций с младшим двигателем 1.6 MPI (123 л.с.) стало больше, а переход к 150-сильному двухлитровому мотору обойдется в 40 тысяч рублей, и экономить на нем не нужно. Силовые агрегаты не изменились, и даже старший Soul 2.0 MPI с шестиступенчатым «автоматом» по-прежнему не назвать обладателем яркой динамики. Коробка работает хорошо, разгоняться удобно, но нажимаешь газ в пол — и ничего особенного не происходит, тем более, что ревет мотор точно так же, как и раньше.
Новый Soul — дитя современной платформы K2, той самой, которая подарила нам модели Ceed и Cerato с приятным балансом управляемости и комфорта. На бумаге у Соула и правда все неплохо. Шасси перенастроено, рулевая рейка укорочена до двух с половиной оборотов от упора до упора, а кузов получил больше высокопрочных сталей и клеевых швов, благодаря чем жесткость на кручение выросла почти на 25%. Но на деле…
Soul просто поехал в поворотах чуть точнее, и не более того. В остальном — все как раньше: есть крены, есть обыкновенное усилие на руле, и нет никаких эмоций. Тогда почему, черт возьми, так жестко?! Даже на 17-дюймовых колесах Soul раздражает зудом на сиденье и грубо пинается на всех неровностях, которые можно встретить в городе. Я уже и не вспомню, когда в последний раз обычный гражданский автомобиль был настолько некомфортным…
Подогретый Soul GT-Line с бодрым 200-сильным турбомотором 1.6 и семиступенчатым «роботом» еще жестче, но это хотя бы оправданно задорной управляемостью. На таком Соуле хочется поворачивать! А из обычного хочется поскорее выйти. По крайней мере, на плохой дороге. Почему, к примеру, Toyota C-HR может совмещать комфорт с азартным шасси, а Soul даже в третьем поколении этому так и не научился?
Обидно, ведь во всем остальном из Соула получился современный, приятный и яркий автомобиль, в котором я вижу интересную альтернативу нескончаемым переднеприводным Кретам и Каптюрам. Но только, если перемещаться исключительно по идеальному асфальту. Потому что кроссовер для ежедневного использования должен следовать девизу «имидж — ничто, плавность хода — все».
Подробные технические характеристики Kia Soul
|1.6 MPI
|2.0 MPI
|1.6 T-GDI
|Тип двигателя
|бензиновый, R4
|бензиновый, R4
|бензиновый, R4-турбо с непосредственным впрыском
|Рабочий объем, см³
|1591
|1999
|1591
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|123/6300
|150/6200
|200/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|151/4850
|192/4000
|265/1500-4500
|Тип привода
|передний
|передний
|передний
|Коробка передач
|механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)
|автоматическая, шестиступенчатая
|роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, полузависимая
|пружинная, полузависимая
|пружинная, полузависимая
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4195х1800х1610
|4195х1800х1610
|4195х1800х1610
|Колесная база, мм
|2600
|2600
|2600
|Объем багажника, л
|364-1388
|364-1388
|364-1388
|Дорожный просвет, мм
|180
|180
|170
|Снаряженная масса, кг
|1300-1429 (1330-1459)
|1349-1478
|1412-1519
|Полная масса, кг
|1785 (1815)
|1830
|1860
|Разгон 0-100 км/ч, с
|11,2 (12,0)
|10,2
|7,8
|Макс. скорость, км/ч
|182 (180)
|186
|205
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,2 (7,4)
|8,0
|6,9
|Цена, руб.
|1 029 900 – 1 089 900 (1 089 900 – 1 359 900)
|1 259 900 – 1 649 900
|1 629 900