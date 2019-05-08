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12:29

Жесткий стиль

Тест Kia Soul нового поколения: яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской

© KIA
Александр Тычинин
Последнее время корейцы приучили нас не обращать внимания на плохие дороги. Rio, Cerato, Optima, Sportage, Sorento Prime и K900 — помимо марки Kia, все эти автомобили объединяет комфортная подвеска. Но, похоже, разрабатывая новый Soul, инженеры об этой славной традиции позабыли, хотя сама машина стала наряднее, современнее, богаче и безопаснее. Так стоит ли жертвовать плавностью хода?

Для автомобиля, застрявшего где-то между классическими хэтчбеками, компактвэнами и полноценными кроссоверами, Soul удивительно успешен. На основном рынке в США он продается по сто с лишним тысяч автомобилей в год и давно лидирует как в увядающем сегменте малолитражек, так и среди суперпопулярных мини-паркетников.

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Чтобы ваш Soul выглядел так же здорово, придется заплатить как минимум 1 359 900 руб. за комплектацию Prestige с мотором 1.6 MPI и «автоматом»

В первом случае позади скромные Ford Fiesta, Nissan Versa и Honda Fit, во втором — Jeep Renegade, близнецы Chevrolet Trax/Buick Encore, Honda HR-V и Toyota CH-R. Причем Soul, в отличие от многих кроссоверов-конкурентов, с самого начала был исключительно переднеприводным. И в новом поколении эту концепцию менять не стали.

У нас отношение к заветным символам «4WD» совсем другое, поэтому неформатный Soul продается хуже потенциально полноприводных Крет и Каптюров, но, даже несмотря на это, Россия — второй по значимости рынок для Соула. В прошлом году у нас купили 17 тысяч машин, и российская доля будет только расти, ведь в Европе Soul нового поколения остался лишь в виде электромобиля.

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Вместо полного привода — дополнительные сантиметры клиренса. Специально для нас его увеличили с 16 до 18 см, так что Soul наконец-то может по праву называться кроссовером, хотя привычный форм-фактор высокого и компактного хэтчбека с короткими свесами и вертикальной пятой дверью сохранился. В габаритах машина подросла чисто символически, зато лицо теперь совсем другое, более агрессивное, и его «макияж» сильно зависит от комплектации.

Помимо 18-дюймовых колес, двухцветной окраски кузова, хромированных дверных ручек и черных глянцевых накладок на зеркалах, особенность дорогих Соулов — светодиодные фары, вписанные в узкую «монобровь». У всех остальных свет галогеновый и расположен в нижних секциях по бокам бампера, к тому же в начальных комплектациях оптика не «линзованная», а простая рефлекторная. Будьте готовы платить за красоту.

Soul третьего поколения подрос в длину на 55 мм (теперь — 4 195 мм), причем колесная база увеличилась на 30 мм (2600), а передний свес — на 25

Как-то раз я написал, что Soul хочется вручить маме, и с новым поколением — все ровно то же самое. Комфортный вход/выход, высокая посадка с хорошо просматривающимся капотом, отличная обзорность, простор вокруг и, собственно, удобный интерьер, к которому моментально привыкаешь. Неудивительно, то значительная часть покупателей Соула — это женщины в возрасте от 45 до 55 лет.

Практичность вышла на новый уровень. Почти на всех версиях «климат» стал двухзонным, в средних комплектациях добавили полный обогрев лобового стекла и беспроводную зарядку для смартфона, а у самого богатого Соула есть даже вентиляция сидений и комплекс средств активной безопасности, среди которых адаптивный «круиз», система экстренного торможения, удержание в полосе, контроль усталости водителя и автоматическое включение дальнего света. Плюс немного подрос багажник. В общем, маме будет приятно. И нескучно!

Soul сохранил игривую форму воздуховодов и динамиков по углам передней панели и фирменную декоративную подсветку, мерцающую в такт музыке. А главное украшение интерьера — это топовая «мультимедийка» с сочно звучащей аудиосистемой Harman/Kardon (10 динамиков + сабвуфер) и роскошным 10-дюймовым тач-скрином. Возможности у этого комплекса вполне обычные, а покоряет он классной картинкой с разрешением 1920х720, шустрым откликом и гибким интерфейсом с виджетами. Кстати, совсем скоро такая же «голова» появится и на Стингере.

Объем багажника — 364 л (+10 л относительно прошлого поколения), причем пол теперь можно устанавливать в одном из двух положений. Правда, для этого пришлось избавиться от удобного ящика-органайзера. Проем пятой двери стал шире на 25 мм, под полом, как и раньше — «докатка»

Промежуточный «атмосферник» 1.6 GDI (132 л.с.) с непосредственным впрыском отправлен в отставку, поэтому комплектаций с младшим двигателем 1.6 MPI (123 л.с.) стало больше, а переход к 150-сильному двухлитровому мотору обойдется в 40 тысяч рублей, и экономить на нем не нужно. Силовые агрегаты не изменились, и даже старший Soul 2.0 MPI с шестиступенчатым «автоматом» по-прежнему не назвать обладателем яркой динамики. Коробка работает хорошо, разгоняться удобно, но нажимаешь газ в пол — и ничего особенного не происходит, тем более, что ревет мотор точно так же, как и раньше.

Новый Soul — дитя современной платформы K2, той самой, которая подарила нам модели Ceed и Cerato с приятным балансом управляемости и комфорта. На бумаге у Соула и правда все неплохо. Шасси перенастроено, рулевая рейка укорочена до двух с половиной оборотов от упора до упора, а кузов получил больше высокопрочных сталей и клеевых швов, благодаря чем жесткость на кручение выросла почти на 25%. Но на деле…

Soul просто поехал в поворотах чуть точнее, и не более того. В остальном — все как раньше: есть крены, есть обыкновенное усилие на руле, и нет никаких эмоций. Тогда почему, черт возьми, так жестко?! Даже на 17-дюймовых колесах Soul раздражает зудом на сиденье и грубо пинается на всех неровностях, которые можно встретить в городе. Я уже и не вспомню, когда в последний раз обычный гражданский автомобиль был настолько некомфортным…

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Снаружи Soul GT-Line отличается более агрессивным передним бампером с красной полоской, красными накладками на порогах, оригинальными 18-дюймовыми колесами...

Подогретый Soul GT-Line с бодрым 200-сильным турбомотором 1.6 и семиступенчатым «роботом» еще жестче, но это хотя бы оправданно задорной управляемостью. На таком Соуле хочется поворачивать! А из обычного хочется поскорее выйти. По крайней мере, на плохой дороге. Почему, к примеру, Toyota C-HR может совмещать комфорт с азартным шасси, а Soul даже в третьем поколении этому так и не научился?

Обидно, ведь во всем остальном из Соула получился современный, приятный и яркий автомобиль, в котором я вижу интересную альтернативу нескончаемым переднеприводным Кретам и Каптюрам. Но только, если перемещаться исключительно по идеальному асфальту. Потому что кроссовер для ежедневного использования должен следовать девизу «имидж — ничто, плавность хода — все».

Подробные технические характеристики Kia Soul

1.6 MPI2.0 MPI1.6 T-GDI
Тип двигателябензиновый, R4бензиновый, R4бензиновый, R4-турбо с непосредственным впрыском
Рабочий объем, см³159119991591
Макс. мощность, л.с./об/мин123/6300150/6200200/6000
Макс. момент, Нм/об/мин151/4850192/4000265/1500-4500
Тип приводапереднийпереднийпередний
Коробка передачмеханическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)автоматическая, шестиступенчатаяроботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, полузависимаяпружинная, полузависимаяпружинная, полузависимая
Габариты (ДхШхВ), мм4195х1800х16104195х1800х16104195х1800х1610
Колесная база, мм260026002600
Объем багажника, л364-1388364-1388364-1388
Дорожный просвет, мм180180170
Снаряженная масса, кг1300-1429 (1330-1459)1349-14781412-1519
Полная масса, кг1785 (1815)18301860
Разгон 0-100 км/ч, с11,2 (12,0)10,27,8
Макс. скорость, км/ч182 (180)186205
Расход топлива (комб.), л/100 км7,2 (7,4)8,06,9
Цена, руб.1 029 900 – 1 089 900 (1 089 900 – 1 359 900)1 259 900 – 1 649 9001 629 900

Kia Soul

Нравится
Броская внешность, удобный интерьер, современная мультимедийная система
Не нравится
Дубовая подвеска, шумные атмосферные моторы, высокая цена хороших комплектаций
Вердикт
Яркая, но очень жесткая альтернатива привычным кроссоверам
icon engine
1.6-2.0, 4 цилиндра, 123-200 л.с., 151-265 Нм
icon transmission
передний привод
icon speed
0-100 км/ч 12-7,8 с, 180-205 км/ч
icon weightkg
1300-1519 кг
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