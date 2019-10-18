Обновленный Lexus RX

Рестайлинг 2001 года принес новые опции, среди которых ксеноновые фары и навигационная система с DVD, и, конечно, фирменные прозрачные фонари, ставшие визитной карточкой Лексуса. До сих пор этот RX и выглядит свежо, и едет так же, оставаясь абсолютно современным в ощущениях. Неудивительно, что с ценой от 31 тысячи долларов он имел оглушительный успех, моментально стал самым востребованным автомобилем марки Lexus и самым популярным премиальным кроссовером в США. Кстати, оба этих титула RX удерживает до сих пор, продаваясь в Штатах по сто с лишним тысяч машин в год!

Первый премиум-гибрид

Второй RX вышел на рынок в 2003 году, внешность растеряла часть былого очарования, зато интерьер стал богаче, и технологически это был шаг вперед. Прежний трехлитровый V6 заменили сначала на 3.3, потом на 3.5, мощность выросла до 270 сил, автомат был уже пятиступенчатым, полный привод остался постоянным, можно было заказать пневмоподвеску, адаптивный «круиз», адаптивные фары и еще кучу модных опций. А в 2004-м дебютировал первый в мире гибридный автомобиль премиум-класса, RX 400h. Именно он и достался мне в качестве следующего подопытного для наблюдения за эволюцией модели.