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10:51

Длительный тест Hyundai Tucson: меняем турбомотор на дизель

Пересаживаемся на дизельный вариант кроссовера, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги

© Кирилл Калапов
Ефим Репин
После Hyundai Tucson с турбированным мотором и роботизированной коробкой передач вариант кроссовера с дизелем и новым восьмиступенчатым «автоматом» — просто песня. Если с первым всегда что-то напрягало (то подергивания в вялотекущей пробке, то слишком пережатая для городского автомобиля подвеска), то со вторым ты просто живешь.

Длительный тест Hyundai Tucson: часть первая

В салоне тихо, сиденья комфортные, светодиодные фары светят неожиданно круто и ярко, 185-сильный дизель «тянет», а новый автомат, пришедший на смену шестиступенчатой трансмиссии, выполняет свою работу безупречно — ему даже не нужен спортивный режим, настолько всё происходит адекватно. Автомобиль легко ускоряется, достаточно шустро реагирует на нажатие педали газа и не так сильно трясется на неровностях, как его турбированный собрат.

«Тушкан» хорош на прямой и не болтается в колеях, но рулю хочется добавить побольше «чувствительности» и обратной связи — хотя даже это не портит впечатление от него, как комфортного, сбалансированного и в целом очень приятного кроссовера.

Столько проехал дизельный Hyundai Tucson за месяц теста

Серьезных недостатков тут найти не получится. Конечно, хочется, чтобы дизель тарахтел потише, чтобы пороги от грязи были прикрыты дверьми, чтобы в багажнике было побольше крючочков и всяких отделений для мелочей, музыка звучала «побогаче», а на приборной панели при заканчивающейся жидкости стеклоомывателя индикатор горел постоянно. Скажете мелочь, но мне, как максимально забывчивому человеку, это важно. Сообщение о заканчивающейся омывайке появляется лишь один раз при запуске мотора и потом пропадает, а на приборке не остается ни одной сигнальной лампы, оповещающей об этом.

Теперь давайте сравним Hyundai Tucson с конкурентами на российском рынке. На нашем тесте побывало два варианта модели — со 177-сильным бензиновым турбомотором и 185-сильным дизелем. Оба автомобиля в топовых комплектациях (с панорамными стеклянными крышами, вентиляцией передних кресел, камерой заднего вида и другими электронными плюшками), которые стоят 2 199 000 и 2 269 000 рублей соответственно.

Турбовая машина в версии попроще (но тоже весьма хорошо оснащенной) оценивается в 2 024 000 рублей, а дизельная предлагается в четырех модификациях, самая доступная из которых стоит 1 889 000 рублей. Кроссовер с агрегатом на «тяжелом топливе» в той же средней комплектации Dynamic обойдется на 70 тысяч рублей дороже турбированной машины с «роботом».

Конкуренты Hyundai Tucson

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Volkswagen Tiguan

Один из самых продаваемых кроссоверов этого класса в России — Tiguan — предлагается с очень широкой линейкой версий и моторов. Самый доступный вседорожник с передним приводом, 125-сильным мотором и «механикой» обойдется в 1 499 000 рублей. Полноприводная машина, которая комплектуется 150-сильным бензиновым агрегатом, стоит уже от 1,76 миллиона рублей. Tiguan с двигателем мощностью 180 сил оценивается в 2 159 000 рублей, а 220-сильный — в 2 459 000 рублей. Дизель — 150-сильный 2.0 — стоит от 2 099 000 рублей. Топовый вариант модели — это почти 2,6 миллиона рублей.

Таким образом, если рассматривать дизельный «Тушкан», то такой автомобиль будет самым доступным из конкурентов — разница в пользу «корейца» составляет около 100 с небольшим тысяч рублей как минимум. Разница турбового автомобиля в сравнении со схожими по мощности вседорожниками других марок уже не так велика и как правило не доходит и до 80 тысяч.

Теперь пришло время подсчитать стоимость владения Hyundai Tucson. Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Hyundai Tucson Diesel в первый год эксплуатации

ОСАГО6 852 р.
Каско73 500 р.
Транспортный налог9 250 р.
ТО21 800 р.
Топливо69 600 р.
Итого181 002 р.
Километр пробега (только топливо)3,48 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)9 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)5,37 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега.

Для сравнения, за бензин турбового «Тушкана» придется выложить 85 500 рублей, а общая стоимость владения составит 191 502 рубля. Таким образом, километр пробега с учетом всех трат обойдется в 9,57 рубля, только бензин — 4,27 рубля, а все траты без учета Каско — 5,9 рубля.

Hyundai Tucson оказался одним из самых доступных в эксплуатации кроссоверов. По крайней мере, среди побывавших на нашем длительном тесте. Так, владение Mitsubishi Eclipse Cross стоит 201 110 рублей в год, а километр пробега японского кроссовера выльется на рубль дороже, чем у «корейца» — 10,05 рубля.

Содержание Peugeot 3008 стоит 225 424 рублей, а километр пробега — уже 11,2 рубля. Другие автомобили этого класса стоят не намного дешевле, а то и дороже. За Mazda CX-5 придется выложить минимум (224,3 тысячи) рублей в год, за MINI Cooper S Countryman — (244,2 тысячи), а за Honda CR-V — (271,9 тысячи рублей).

Такой расход показал дизельный Hyundai Tucson за месяц теста

При этом «кореец» оказывается достаточно выгодной покупкой не только среди одноклассников, но и среди автомобилей поменьше. И даже не премиальных. Например, стильный Citroen C3 Aircross обойдется в 190,1 тысячи рублей в год, а километр пробега с учетом всех трат у него стоит 9,5 рубля.

Так что с этой точки зрения покупка и владение корейским вседорожником кажется весьма неплохой идеей. Особенно учитывая хорошие перспективы при его перепродаже.

Но покупка Hyundai Tucson — это именно рациональное решение. Увы, кроссовер не блещет необычным дизайном, как новый Citroen C5 Aircross, не похож на четырехколесный арт-объект, как Peugeot 3008 и не радует управляемостью и азартом на дороге, как Mazda CX-5.

Поэтому если хочется именно дизельный компактный кроссовер, то Tucson — по-прежнему самый верный выбор. И хотя наличие версии с турбомотором и «роботом» может быть хорошим имиджевым решением, на деле такая связка оказывается не самым приятным в ежедневном общении вариантом. Да и к тому же те, кто готов жить с таким сочетанием агрегатов, уже давно рассекают на «немцах».

Лично я всегда был против рационального подхода к выбору автомобиля. Поэтому Hyundai Tucson — не мое. Я предпочту доплатить, но взять что-то повеселее, что будет радовать глаз и дарить мало-мальский кайф от вождения. А «Тушканчик» — хорош, но слишком строг, и я ему желаю стать чуточку эмоциональнее, хотя бы к следующему поколению, и бороться за продажи наравне с «Тигуаном».

Hyundai Tucson

Нравится
Дизельный вариант с автоматом
Не нравится
Тряская подвеска и, увы, «робот» в паре турбомотором
Вердикт
Хороший вариант кроссовера для города, без каких-либо серьезных провалов
icon engine
1995 см³, L4, 185 л.с., 400 Нм
icon transmission
АКП-8
icon speed
0-100 км/ч — 9,5, 201 км/ч
icon weightkg
1693 кг

Технические характеристики Hyundai Tucson

1.6 Turbo-GDI D-CVVT2.0 Diesel
Тип двигателяБензиновый, R4Дизельный, R4
Рабочий объем ДВС, см³15911995
Макс. мощность, л.с./об/мин177/5500185/4000
Макс. момент, Нм/об/мин265/1500–4500400/1750–2750
Тип приводаполныйполный
Коробка передачроботизированная 7-ступенчатаяавтоматическая 8-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4480х1850х1655–16604480х1850х1655–1660
Колесная база, мм26702670
Дорожный просвет, мм182182
Снаряженная масса, кг1637–18031693–1846
Разгон 0–100 км/ч, с9,19,5
Макс. скорость, км/ч201201
Расход топлива (комб.), л/100 км7,56,4
Объем топливного бака, л6262
Розничная цена, руб.от 2 024 000от 1 889 000