Длительный тест Hyundai Tucson: меняем турбомотор на дизель

Теперь давайте сравним Hyundai Tucson с конкурентами на российском рынке. На нашем тесте побывало два варианта модели — со 177-сильным бензиновым турбомотором и 185-сильным дизелем. Оба автомобиля в топовых комплектациях (с панорамными стеклянными крышами, вентиляцией передних кресел, камерой заднего вида и другими электронными плюшками), которые стоят 2 199 000 и 2 269 000 рублей соответственно.

Турбовая машина в версии попроще (но тоже весьма хорошо оснащенной) оценивается в 2 024 000 рублей, а дизельная предлагается в четырех модификациях, самая доступная из которых стоит 1 889 000 рублей. Кроссовер с агрегатом на «тяжелом топливе» в той же средней комплектации Dynamic обойдется на 70 тысяч рублей дороже турбированной машины с «роботом».