Длительный тест Hyundai Tucson: меняем турбомотор на дизель

В салоне тихо, сиденья комфортные, светодиодные фары светят неожиданно круто и ярко, 185-сильный дизель «тянет», а новый автомат, пришедший на смену шестиступенчатой трансмиссии, выполняет свою работу безупречно — ему даже не нужен спортивный режим, настолько всё происходит адекватно. Автомобиль легко ускоряется, достаточно шустро реагирует на нажатие педали газа и не так сильно трясется на неровностях, как его турбированный собрат.
«Тушкан» хорош на прямой и не болтается в колеях, но рулю хочется добавить побольше «чувствительности» и обратной связи — хотя даже это не портит впечатление от него, как комфортного, сбалансированного и в целом очень приятного кроссовера.
Серьезных недостатков тут найти не получится. Конечно, хочется, чтобы дизель тарахтел потише, чтобы пороги от грязи были прикрыты дверьми, чтобы в багажнике было побольше крючочков и всяких отделений для мелочей, музыка звучала «побогаче», а на приборной панели при заканчивающейся жидкости стеклоомывателя индикатор горел постоянно. Скажете мелочь, но мне, как максимально забывчивому человеку, это важно. Сообщение о заканчивающейся омывайке появляется лишь один раз при запуске мотора и потом пропадает, а на приборке не остается ни одной сигнальной лампы, оповещающей об этом.
Теперь давайте сравним Hyundai Tucson с конкурентами на российском рынке. На нашем тесте побывало два варианта модели — со 177-сильным бензиновым турбомотором и 185-сильным дизелем. Оба автомобиля в топовых комплектациях (с панорамными стеклянными крышами, вентиляцией передних кресел, камерой заднего вида и другими электронными плюшками), которые стоят 2 199 000 и 2 269 000 рублей соответственно.
Турбовая машина в версии попроще (но тоже весьма хорошо оснащенной) оценивается в 2 024 000 рублей, а дизельная предлагается в четырех модификациях, самая доступная из которых стоит 1 889 000 рублей. Кроссовер с агрегатом на «тяжелом топливе» в той же средней комплектации Dynamic обойдется на 70 тысяч рублей дороже турбированной машины с «роботом».
Конкуренты Hyundai Tucson
Таким образом, если рассматривать дизельный «Тушкан», то такой автомобиль будет самым доступным из конкурентов — разница в пользу «корейца» составляет около 100 с небольшим тысяч рублей как минимум. Разница турбового автомобиля в сравнении со схожими по мощности вседорожниками других марок уже не так велика и как правило не доходит и до 80 тысяч.
Теперь пришло время подсчитать стоимость владения Hyundai Tucson. Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Расходы владельца Hyundai Tucson Diesel в первый год эксплуатации
|—
|ОСАГО
|6 852 р.
|Каско
|73 500 р.
|Транспортный налог
|9 250 р.
|ТО
|21 800 р.
|Топливо
|69 600 р.
|Итого
|181 002 р.
|Километр пробега (только топливо)
|3,48 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|9 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|5,37 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега.
Для сравнения, за бензин турбового «Тушкана» придется выложить 85 500 рублей, а общая стоимость владения составит 191 502 рубля. Таким образом, километр пробега с учетом всех трат обойдется в 9,57 рубля, только бензин — 4,27 рубля, а все траты без учета Каско — 5,9 рубля.
Hyundai Tucson оказался одним из самых доступных в эксплуатации кроссоверов. По крайней мере, среди побывавших на нашем длительном тесте. Так, владение Mitsubishi Eclipse Cross стоит 201 110 рублей в год, а километр пробега японского кроссовера выльется на рубль дороже, чем у «корейца» — 10,05 рубля.
Содержание Peugeot 3008 стоит 225 424 рублей, а километр пробега — уже 11,2 рубля. Другие автомобили этого класса стоят не намного дешевле, а то и дороже. За Mazda CX-5 придется выложить минимум (224,3 тысячи) рублей в год, за MINI Cooper S Countryman — (244,2 тысячи), а за Honda CR-V — (271,9 тысячи рублей).
При этом «кореец» оказывается достаточно выгодной покупкой не только среди одноклассников, но и среди автомобилей поменьше. И даже не премиальных. Например, стильный Citroen C3 Aircross обойдется в 190,1 тысячи рублей в год, а километр пробега с учетом всех трат у него стоит 9,5 рубля.
Так что с этой точки зрения покупка и владение корейским вседорожником кажется весьма неплохой идеей. Особенно учитывая хорошие перспективы при его перепродаже.
Но покупка Hyundai Tucson — это именно рациональное решение. Увы, кроссовер не блещет необычным дизайном, как новый Citroen C5 Aircross, не похож на четырехколесный арт-объект, как Peugeot 3008 и не радует управляемостью и азартом на дороге, как Mazda CX-5.
Поэтому если хочется именно дизельный компактный кроссовер, то Tucson — по-прежнему самый верный выбор. И хотя наличие версии с турбомотором и «роботом» может быть хорошим имиджевым решением, на деле такая связка оказывается не самым приятным в ежедневном общении вариантом. Да и к тому же те, кто готов жить с таким сочетанием агрегатов, уже давно рассекают на «немцах».
Лично я всегда был против рационального подхода к выбору автомобиля. Поэтому Hyundai Tucson — не мое. Я предпочту доплатить, но взять что-то повеселее, что будет радовать глаз и дарить мало-мальский кайф от вождения. А «Тушканчик» — хорош, но слишком строг, и я ему желаю стать чуточку эмоциональнее, хотя бы к следующему поколению, и бороться за продажи наравне с «Тигуаном».
Hyundai Tucson
Технические характеристики Hyundai Tucson
|1.6 Turbo-GDI D-CVVT
|2.0 Diesel
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|Дизельный, R4
|Рабочий объем ДВС, см³
|1591
|1995
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|177/5500
|185/4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|265/1500–4500
|400/1750–2750
|Тип привода
|полный
|полный
|Коробка передач
|роботизированная 7-ступенчатая
|автоматическая 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4480х1850х1655–1660
|4480х1850х1655–1660
|Колесная база, мм
|2670
|2670
|Дорожный просвет, мм
|182
|182
|Снаряженная масса, кг
|1637–1803
|1693–1846
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,1
|9,5
|Макс. скорость, км/ч
|201
|201
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,5
|6,4
|Объем топливного бака, л
|62
|62
|Розничная цена, руб.
|от 2 024 000
|от 1 889 000