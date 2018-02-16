Muscle SUV

Месяц в компании с Range Rover Sport SVR пролетел слишком стремительно. Я совсем не наслушался его грубого голоса, не насиделся в его дурацких с виду, но таких клевых «ковшах», не надышался и не накатался. Мой бюджет в конце месяца не досчитался приличной суммы, но пришла пора говорить британцу «пока» и подсчитывать, во сколько обойдется реальное владение этим сумасшедшим внедорожником.

Первую часть теста можно почитать тут

Несколько лет назад я отъездил месяц на Jeep Grand Cherokee с мотором 5.7 HEMI, и каждая поездка на этом автомобиле отзывалась болью в моем кошельке. Съездить в ближайшее Подмосковье к родственникам и обратно – минимум тысяча рублей. На работу – еще тысяча. Кажется, дешевле было бы ездить на такси, поэтому под конец теста я стал брать «Фиесту» у жены, чтобы сгонять в магазин за продуктами, а Jeep стоял на парковке. Проблема этого «Гранда» с большим V8 была в том, что он требовал слишком много, а взамен не давал ничего, кроме цифры «27» на экране бортового компьютера.

С RR Sport SVR все иначе. Да, с тех пор мне стали платить немного больше, но дело даже не в этом – на SVR хочется ездить. Даже если никуда не надо: я просто придумывал повод, хватал ключи и ехал. А вместо того, чтобы экономить время и деньги, я терпеливо переставлял детские кресла из семейной машины в «Рэйндж» и заправлял его из заначки, чтобы семейный бюджет не дал трещину. Почему? Да потому что он офигенный!

Никакой другой цвет так не идет RR Sport SVR, как этот насыщенный синий. Хотя в белом он, наверное, тоже будет ничего.

Правда сейчас я скажу вслух одну крамольную вещь: на самом деле, Jaguar и Land Rover делают (пока что) не самые лучшие автомобили в мире. Эти марки слишком много времени провели в руках «Форда» и BMW, когда до них никому не было дела, и теперь пытаются наверстать отставание гигантскими прыжками. И – что вполне логично – иногда оступаются.

Столько проехал RR Sport SVR за месяц нашего теста

У машин JLR есть и проблемы с электроникой, и с нестабильным качеством сборки, их мультимедийки не назовешь слишком современными (если не брать в расчет новый Velar и обновленные больший «Рэйнджи», которые до нас пока не доехали), а про их надежность ходит столько анекдотов, что можно выпустить целую книжку. Но их все равно покупают.

Как-то я познакомился с владельцем Range Rover, который приобрел машину из первых партий, ввезенных на территорию СНГ. За несколько лет его машина провела в сервисе столько времени, что он успел протестировать в качестве подменных автомобилей весь модельный ряд Jaguar Land Rover, но на вопрос, что же он возьмет взамен, этот человек ответил: «новый Рэйндж». Казалось бы, причем тут RR Sport SVR?

С выключеным зажиганием пневмоподвеска опускает кузов RR Sport SVR, превращаяя его почти в лоурайдер. Зато входить-выходить из машины так удобнее

Да при том, что SVR, при всей своей кажущейся эклектичности, влюбляет в себя до беспамятства. Мне не важно, из какого пластика у него сделаны кнопки (из нормального, кстати), насколько быстра его мультимедийка (не очень, но с переключением радиостанций и треков справляется) и что там у него иногда поскрипывает в багажнике на крупных кочках (шторку плохо закрепил, наверное). Я не хочу обсуждать его практичность SVR (багажник есть, сзади места достаточно – что еще надо?) или комфорт (жестче простого RR, но мягче некоторых немцев). Или заливать вам про то, что на нем можно забраться туда, откуда вас обоих потом придется эвакуировать вертолетом (хотя он может, со всеми этими пневмами–блокировками).

Куда важнее, что в мире, в котором все автомобили постепенно становятся одинаково хорошими, но безудшными, этот Muscle SUV умудряеся сохранять собственный характер и харизму. Харизму, которую из SVR можно черпать половником.

1/3 2/3 3/3 Милый элемент версии SVR. Задние фонари на дорестайлинговых машинах еще олдскульные, а на новых – которые вот-вот доберутся до салонов – будут уже светодиодные. Интерьер тоже изменится – обновленный RR Sport будет щеголять сенсорными панелями от RR Velar.

В городском потоке он смотрится как сельский громила, прогуливающийся по главной туристической улице мегаполиса в расстегнутой рубахе с медведем на поводке, но в его веселом и грубом нраве – самый сок. Этот парень откровенно заявляет всем вокруг – да, я такой. И вы либо принимаете меня, либо отправляйтесь к черту!

Или к конкурентам. И они у RR Sport SVR – серьезнее некуда.

Конкуренты Range Rover Sport SVR

1/3 2/3 3/3 BMW X5 M Баварский супер-SUV оснащается 4,4-литровым бутурбо-V8 мощностью 575 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом». Разгон 0-100 км/ч X5 M выполняет за 4,2 секунды, а стоит от 7,33 миллиона рублей. Он быстрее SVR и рулится интереснее, да и на треке на нем будет повеселее. Но кто вообще выезжает на таких машинах на трек? Кроме нас, конечно. Mercedes-AMG GLE 63 Самый близкий по духу к SVR «заряженный» внедорожник – громкий и грубый AMG GLE 63 с мотором 5.5 V8, который может быть мощностью 557 или 585 лошадиных сил. Первый едет до «сотни» за 4,3 секунды, второй – за 4,2. Цена – от 8,29 и 8,89 миллиона рублей соответственно. Porsche Cayenne Turbo Самый свежий автомобиль в классе – новый Cayenne Turbo – оснащен четырехлитровым V8 с двумя турбинами. Мощность – 550 лошадиных сил. Разгон 0-100 км/ч – всего 3,9 секунды (с опциональным пакетом Sport Chrono)! Пожалуй, это самый быстрый, самый продвинутый и технологически совершенный супер-внедорожник на рынке. Но и стоит он соответствующих денег – от 9,8 миллиона рублей!

Однако купить одну из этих машин – только полдела. Ее придется еще и содержать. Чтобы посчитать, в какую сумму обойдется владение RR Sport SVR в первый год после покупки, мы взяли страховые тарифы для водителя старше 25 лет и со стажем больше 5 лет. И вот что получилось.

Расходы владельца Range Rover Sport SVR в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 13 177,6 р. Каско 489 000 р. Транспортный налог 165 000 р. ТО 32 000 р. Топливо 166 600 р. Итого 865 177,6 р. Километр пробега (только топливо) 8,3 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 43,25 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 18,8 р.

До такой цифры упал средний расход на тестовом RR Sport SVR к концу месяца

Похоже, по расходам на содержание RR Sport SVR – наш новый рекордсмен: почти 900 тысяч рублей за первый год! Самая весомая часть трат, как и положено Range Rover, – это страховка Каско. Из предложений страховых компаний выбрали относительно вменяемую сумму 489 тысяч рублей, но некоторые страховщики предлагают пакеты услуг за миллион и дороже. И это без учета расходов на установку спутникового противоугонного комплекса, без которого британца, боюсь, вообще никто не застрахует. А это еще от 150 тысяч рублей и выше, которые придется выложить сразу после покупки.

Другая весомая статья расходов – транспортный налог в размере 165 тысяч рублей (с учетом налога на роскошь). Зато плановое обслуживание не слишком кусается – первое ТО, которое делают на пробеге 13 тысяч (или после года эксплуатации), обойдется всего в 32 тысячи рублей, что на фоне остальных затрат кажется сущими копейками. Второе – на несколько тысяч дороже.

Когда я заканчивал длинный тест Mercedes-Benz GLS, то сказал, что беззаветно влюбиться в Range Rover может только AcademeG. Что ж, беру свои слова обратно – RR Sport SVR стал одним из самых ярких впечатлений моей автомобильной жизни за последние 12 месяцев. Да, мне встречались машины быстрее, роскошнее и интереснее в управлении, но ни с одной из них я не провел целый месяц. А SVR как раз из тех автомобилей, которые обращают в свою веру не сразу, а медленно, но необратимо. И лучше не сопротивляться. \m

Ranger Rover Sport SVR Нравится Мотор и харизма масл-кара во внедорожном обличье He нравится Личное финансовое положение Вердикт Вы его либо полюбите, либо нет 4999 см³, V8, 550 л.с., 680 Нм 8-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч — 4,7 сек., 250 км/ч 2335 кг

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