Единственный Mercedes-Benz S-Class, ради которого стоит уволить водителя

А если дело было в названии, то и этот недостаток теперь устранен: самая роскошная двухдверка со звездой на капоте опять называется S-Class, но с приставкой Coupe.

Да, опять. В 22-летней истории больших купе Mercedes-Benz первые два поколения — семейства W126 и W140 — носили имя S-Class Coupe, и лишь в 2000 году двухдверки были выделены в отдельный CL-Класс. (Это спорный тезис: название S-Class Coupe нигде формально не встречалось, да и сам термин S-Class появился только в 1990-х, с поколением W140. При этом купе C126 имело индекс SEC, а C140 уже именовалось CL. Модель, появившаяся в 2000 году — C215 на платформе W220 — прим. ред.). Но история штука циклическая, и самое свежее купе, построенное на базе сверхуспешного седана W222, который сметают из автосалонов со скоростью пармезана после введения санкций, опять называется S-Class Coupe.

Логично, ведь новое купе, считай, тот же седан, но накрытый двухдверным кузовом и с увеличенным на пару миллионов рублей ценником.