Единственный Mercedes-Benz S-Class, ради которого стоит уволить водителя

Бессрочный отпускЕдинственный Mercedes-Benz S-Class, ради которого стоит уволить водителя
Не понимаю людей, покупающих седан Mercedes-Benz S-Class для того, чтобы ездить за рулем. Выложить несколько миллионов за удовольствие выглядеть наемным водителем в глазах охранника на парковке и выслушивать с заднего сиденья восторженные вопли друзей, развалившихся на оттоманке и наслаждающихся массажем? Глупо! Тем более, что «Мерседес» давно научился упаковывать начинку «S-Класса» в эгоистичный двухдверный кузов.
А если дело было в названии, то и этот недостаток теперь устранен: самая роскошная двухдверка со звездой на капоте опять называется S-Class, но с приставкой Coupe.
Да, опять. В 22-летней истории больших купе Mercedes-Benz первые два поколения — семейства W126 и W140 — носили имя S-Class Coupe, и лишь в 2000 году двухдверки были выделены в отдельный CL-Класс. (Это спорный тезис: название S-Class Coupe нигде формально не встречалось, да и сам термин S-Class появился только в 1990-х, с поколением W140. При этом купе C126 имело индекс SEC, а C140 уже именовалось CL. Модель, появившаяся в 2000 году — C215 на платформе W220 — прим. ред.). Но история штука циклическая, и самое свежее купе, построенное на базе сверхуспешного седана W222, который сметают из автосалонов со скоростью пармезана после введения санкций, опять называется S-Class Coupe.
Логично, ведь новое купе, считай, тот же седан, но накрытый двухдверным кузовом и с увеличенным на пару миллионов рублей ценником.
Но есть и отличия. Например, технические: в основе купе лежит укороченная на 90 миллиметров платформа S-Класса. Несмотря на это, габаритная длина новинки все еще превышает пятиметровую отметку (5027 миллиметров) – по сравнению с предшественником новая двухдверка стала чуть короче, ниже и шире. Во-вторых, купе отличается от седана внешне: у него другое оформление передней части кузова с длинным капотом и поджарая корма в стиле суперкара SLS AMG. А еще – 47 кристаллов Swarovski в передних фарах, которые делают S-Class Coupe, пожалуй, самым гламурным автомобилем на планете.
А главное отличие двухдверки от седана в том, что этот автомобиль создан исключительно для водителя.
Здесь больше места за рулем: передние сиденья установлены ниже, чем в седане, и имеют больший запас продольных регулировок. Сами кресла другой формы, с более длинной подушкой. И руль новый — пухлый трехспицевый от AMG-моделей, а не шоферская баранка, как на четырехдверном S-Классе. Сместились акценты в отделке салона: в купе больше кожи и алюминия, а дерево используется лишь как декоративный элемент на передней панели и обшивках дверей.
Сиденья второго ряда выглядят не менее роскошно, чем в седане, но комфорта, сравнимого с креслами первого класса из «Эйрбасов» ближневосточных авиакомпаний, уже не подарят. Места для ног впритык (и это в пятиметровом автомобиле!), посадка низкая и чуть завалена назад, а крыша хоть и не давит на макушку, но свободного пространства между головой и потолком даже у невысоких пассажиров почти не остается.
Забираться назад — та еще забава. Электропривод сдвигает передние кресла с расторопностью задремавшего ленивца, а элегантно протиснуться в образовавшийся проем сумеет лишь пара циркачей-гимнастов. Пара — потому что для третьего пассажира места там нет.
Зато в остальном S-Class Coupe получился круче своего четырехдверного собрата. Концентрация электроники на кубический сантиметр объема кузова — запредельная. Есть система ночного видения и система предотвращения аварий, умнейший круиз-контроль, способный простоять пару часов в пробках и умеющий подруливать на многополосном шоссе, камеры кругового обзора и мультимедийная система с доступом в Интернет. Как и седан, купе избавилось от привычных стрелочных приборов — их заменила виртуальная приборка, нарисованная на 12-дюймовом ЖК-дисплее. Еще один точно такой же экран отвечает за развлечения, показ навигационных карт и работу с настройками автомобиля.
Мерседесовской "магии" в купе тоже больше — помимо "подвески с глазами" и хитрых стеклоочистителей с форсунками на щетках, у двухдверного S-Class есть волшебная панорамная крыша Magic Sky Control, прозрачность которой можно регулировать с помощью кнопок.
И никаких бюджетных силовых установок – малолитражных "шестерок", дизелей или гибридов. Самый скромный вариант – это 4,7-литровая битурбированная "восьмерка", развивающая 455 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и ускоряющая двухтонную машину до "сотни" за суперкаровские 4,6 секунды. Дальше идут только "заряженные" версии S 63 AMG (5,5-литровый наддувный V8, 585 л.с. и 900 Нм) и недавно представленный S 65 AMG с шестилитровым турбированным V12 мощностью 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
Ну что, у кого-то еще остались вопросы, какой S-Class круче?
Едет S 500 с кузовом «купе» по-мерседесовски основательно. Изолированность водителя и пассажиров от окружающего мира — почти абсолютная. Водитель может припарковаться посреди бразильского карнавала и спокойно продолжить общаться с попутчиками. Шепотом.
Плохих дорог во вселенной владельца S-Class Coupe не существует. Пневмоподвеска, которой уже «в базе» оснащаются все полноприводные двухдверки, растворяет в своих недрах любые неровности меньше ГОСТа. А если на пути повстречается более крупная кочка, то адаптивное шасси за доли секунды напряжет пневмобаллоны и встретит препятствие с лицом Стивена Сигала, сообщив пассажирам об этом недоразумении лишь легким покачиванием кузова.
И вот что удивительно: несмотря на обволакивающий комфорт, новое купе безумно приятно водить.
Да, в отношениях между водителем и автомобилем здесь сохраняется некоторая дистанция, а рулевое управление кажется слегка отстраненным — словно инженеры Mercedes-Benz заранее отмерили количество информации о состоянии дороги и зацепе покрышек, которое должен получать водитель. Но даже несмотря на это, поездка на самом большом купе «Мерседеса» больше не напоминает морскую прогулку верхом на ките.
Налитый внятным усилием руль очень точен — протиснуть широкое (2,1 метра с зеркалами) купе в щель между встречным грузовиком и припаркованной на обочине машиной можно без предварительных тренировок и седых волос. Привод акселератора, кажется, управляет тягой мотора напрямую, без электронных шлюзов — настолько линейно и мощно ускоряется S-Class Coupe в ответ даже на легкое нажатие на педаль газа. А благодаря полноприводной трансмиссии с выраженным заднеприводным распределением тяги (в России будут продаваться только полноприводные купе), ускоряться на выходе можно достаточно агрессивно и очень рано, причем без опаски закончить маневр в ближайшей роще.
Крены едва заметны, но все же есть. Кажется, их оставили лишь для того, чтобы владелец и его пассажиры понимали, насколько быстро способен ехать этот большой автомобиль. А совсем "плоско" ведут себя автомобили с гидропружинной подвеской Active Body Control, которая идет в паре с системой распознавания качества дорожного полотна Magic Body Control — той самой, что сканирует рельеф с помощью стереокамер и готовит подвеску к встрече с неровностями. Такая же штука есть на седане, но для купе ее дополнили новой функцией — обратным наклоном кузова в поворотах.
Принцип здесь точно такой же, как на велосипедах или мотоциклах: в начале маневра на скоростной дуге кузов наклоняется внутрь поворота на угол до 2,5 градуса. Ощущения странные: вроде поворачиваешь и невольно ждешь, когда туловище начнет под действием центробежной силы сползать в угол кресла, но ничего такого не происходит. Кажется, в салон нового купе можно забраться с полным ведром молока и не расплескать его даже если за рулем будет сидеть Кен Блок.
Правда, как говорят инженеры, эта штука нужна не для увеличения абсолютной скорости прохождения поворотов, а для повышения уровня комфорта. В общем, идеальный вариант для страдающих болезнью движения.
Вот только той шелковистости хода, которую дарят купе с пневмоподвеской, гидропружинные Мерседесы лишены. Дорожную рябь такое шасси фильтрует хуже, а толчки от неровностей посерьезнее передаются на пухлые кресла с размахом. Так что сожалеть о том, что в России S-Class Coupe с "магической" подвеской не продаются, мы не будем. А тем, кто готов пожертвовать толикой комфорта в обмен на более азартную езду, советуем присмотреться к S 63 Coupe — 585-сильному монстру, чьи 900 Нм крутящего момента способны утащить на сцепке маленький железнодорожный состав.
Версия от AMG круче во всем: она меньше весит, собраннее едет, а ее динамике разгона позавидуют иные суперкары: 3,9 секунды с нуля до сотни.
У S 63Coupe своя, перенастроенная подвеска — у нее другие характеристики упругих элементов на сжатие и отбой и переработана вся эластокинематика, а также установлены более выносливые тормоза с огромными тормозными дисками. Мало того, за цену неплохо оснащенного Kia Rio можно заказать и неубиваемые карбон-керамические диски, которые способны невозмутимо поглотить тепловую энергию маленького термоядерного взрыва, а затем нарезать пару кругов по Нюрбургрингу.
я выбрал вместо рекламы.
Хотя поездки по треку — достаточно странное занятие даже для S-Класса Coupe в версии AMG. Эта двухдверка способна потрепать нервы хот-хэтчам на серпантине, а ее водитель получит свою порцию удовольствия от точных реакций, выносливых тормозов и, возможно, даже убавит громкость выдающейся аудиосистемы Burmеster (той, что стоит как новенький Duster), чтобы послушать раскатистый голос наддувной битурбо-восьмерки. Но на гоночной трассе роскошное купе будет беспомощно скрипеть покрышками, пытаясь угнаться за французской малолитражкой со студентом за рулем, которая обошлась ему в восемь раз дешевле.
S-Class Coupe — это самый дорогой, но отнюдь не самый спортивный Mercedes наших дней.
Этот автомобиль — идеальный аксессуар для демонстрации статуса своего владельца, который еще и отлично едет (особенно если помнить о его массе и габаритах), роскошно выглядит и дарит пассажирам уровень комфорта, недостижимый для большинства конкурентов. Наконец, это единственный S-Class, на котором не стыдно ездить за рулем самому.
Mercedes S-Class Coupe
Технические характеристики Mercedes-Benz S-Class Coupe
|S 500 4Matic
|S 63 AMG 4Matic
|Тип двигателя
|Бензиновый с турбонаддувом, V8
|Бензиновый с турбонаддувом, V8
|Рабочий объем
|4663 см³
|5461 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|455 / 5250-5500
|585 / 5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|700 / 1800-3500
|900 / 2250-3750
|Тип привода
|полный
|полный
|Трансмиссия
|автоматическая, семиступенчатая
|автоматическая, семиступенчатая
|Передняя подвеска
|четырехрычажная
|четырехрычажная
|Задняя подвеска
|многорычажная
|многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|5027 x 1899 x 1411
|5044 x 1913 x 1422
|Колесная база, мм
|2945
|2945
|Снаряженная масса, кг
|2090
|2070
|Разгон 0-100 км/ч, с
|4,6
|3,9
|Максимальная скорость, км/ч
|250
|250
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|9,9-9,4
|10,3
|Размер шин (база)
|245/50 R18
|255/45 R19 спереди и 285/40 R19 сзади
|Объем топливного бака, л
|80
|80
|Цена, рублей
|6 250 000
|8 500 000