Новый Volkswagen. Седан. Да еще и Jetta — уже седьмое поколение модели, понятной как вторая половина после пятидесяти лет в браке. Журналистам про такое сложно писать — всё ясно наперед, а места для образных лирических отступлений минимум. А в этот раз ситуация еще сложнее: российские спецификации до сих пор не рассекречены, и полной технической информации о модели у нас пока нет!

Когда речь идет о новых Фольксвагенах, правильных, прогрессивных и предсказуемых, в статьях стало хорошим тоном жаловаться на скуку. Почему? Ведь даже самый дизайнерски «спрямленный», эталонный и не очень дорогой Volkswagen приятно водить. Отвечают так: слишком правильный, и от этого скучный.

Но вправе ли журналисты предъявлять претензии такого рода? Ведь автомобильный тест, написанный «правильно», обстоятельно и по всем канонам — тоже до смерти скучное чтиво. Сейчас я это докажу. Осторожно: ниже — пример того, как статьи писать нельзя. Но многие так делают! В общем, не будем откладывать и перейдем сразу к вредным советам.

1. Заголовок

Как удобно, что на «Моторе» не нужно придумывать журнальные заголовки! Материал про Volkswagen Jetta будет называться… Volkswagen Jetta. А вот над глянцевым заголовком можно полдня ломать голову и все равно выдать что-нибудь несъедобное вроде «Вопреки канонам», «Старое лишь имя» или «Она не поддается на провокации». Очень надеюсь, что таких заголовков в реальности нет и никто прямо сейчас не изготавливает мою куклу вуду из соломы и жевательных конфет. Но гуглить как-то боязно.