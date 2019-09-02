Дом, который построил Aston Martin

Представители интерьерного рынка уверены, что приход автопроизводителей в недвижимость неизбежен. При этом, конечно, речь идёт о самом высокобюджетном сегменте — элитных комплексах для одного процента сверхбогатых людей планеты. В названиях таких объектов всё чаще будут фигурировать марки, которые ассоциируются с роскошью и недоступным для большинства стилем жизни. Например, это может быть клубный дом Ferrari, бутик-отель с дизайном Bugatti или выставочное пространство, спроектированное в Centro Stile Lamborghini.
Концепция «жизни в полном стиле» удачно вписывается в сегмент люксовых автомобилей. Правда, из-за консерватизма, свойственного отрасли, ей уделяли либо совсем мало внимания, либо напрочь забывали о такой возможности привлечения новых клиентов и повышения лояльности старых. Раньше других психологию потребления раскусили фэшн-бренды — помимо основных линеек одежды и аксессуаров, они начали выпускать товары для дома, брендировать гостиничные комплексы и разрабатывать интерьерные решения. Играть на желаниях клиентов, стремящихся продемонстрировать свой статус и приверженность к определённому образу жизни, стало модным.
В 2013 году первые шаги в этом направлении сделала Bentley и совместно с фабрикой Club House Italia запустила линейку Home. Сейчас компания из Крю сотрудничает с Luxury Living Group и предлагает обширную коллекцию брендированной мебели. Гарнитуры изготавливают по тем же технологиям и из тех же материалов, что и салоны моделей Bentley: кожа, шпон, стекло, дуб и даже золото. Позднее, в 2016 году, партнером Luxury Living Group стала французская Bugatti.
Интерьерная линия Bugatti Home Collection разработана в сотрудничестве с архитектором Карло Коломбо и промышленным дизайнером Тоаном Нгуеном и вдохновлена «технологичной элегантностью» гиперкаров. Выбор материалов подчёркивает коллекционный статус мебели: изысканные виды кожи, минерал содалит, светло-серый мрамор Striato Olimpico с уникальным рисунком из параллельных прожилок и мягкие, но сверхпрочные технические ткани. Кроме того, Bugatti сотрудничает с девелоперской компанией DAMAC Properties из Дубая. Их совместный проект предусматривает разработку концепции виллы ETTORE 971, которая позиционируется как «архитектурный эквивалент фирменного языка дизайна Bugatti».
Отец Этторе Бугатти, Карло Бугатти, был известным итальянским декоратором, дизайнером и производителем мебели в стиле модерн. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже его работы получили серебряную медаль. Созданное через два года легендарное кресло «Кобра» переосмыслили уже в XXI веке и включили в коллекцию Bugatti Home. Сам Этторе тоже разрабатывал модернистские предметы интерьера, и один из них хранится в нью-йоркском музее Метрополитен.
Но дальше всех в вопросах интерьерного дизайна ушёл Aston Martin — британцев вообще можно смело считать пионерами в изучении новых сфер бизнеса и мира роскоши. За последние годы компания показала сразу несколько впечатляющих неавтомобильных проектов. В 2016-м на яхтенной выставке в Монако дебютировал построенный совместно с нидерландской верфью Quintessence Yachts катер Aston Martin AM37. Судно, оснащённое сдвижной палубой и платформой для плавания, способно развивать 50 узлов (93 километра в час). Через год Aston Martin показал глубоководный аппарат Project Neptune, а в 2018-м — замену роскошному автомобилю в виде концепта гибридного мультикоптера Volante Vision.
Одновременно с этим, осенью 2017 года, британский автопроизводитель заявил о приходе на рынок недвижимости. Что интересно, фактически венчурный проект в компании рассматривают как часть долгосрочной бизнес-стратегии, важной для «естественного развития бренда». Первым опытом марки в брендировании жилья станет 66-этажный небоскреб премиум-класса Aston Martin Residences, который застройщик G&G Business Developments, подрядчик Coastal Construction Group, архитектурные студии Revuelta Architecture и Bodas Mian Anger возводят в Майами. Главному креативному директору Aston Martin Мареку Рейхману и команде дизайнеров поручено придумать концепцию и стиль общественных пространств — от декора до предметов интерьера.
Эти пространства называются Sky Amenities. Согласно проектной документации они будут находиться на территории торгово-развлекательной зоны между 52 и 55 этажами. Туда войдут двухуровневый фитнес-центр с видом на океан и залив Бискейн, боксёрский зал, виртуальное поле для гольфа, художественная галерея, два кинотеатра, многопрофильный спа-центр, салон красоты и парикмахерская. Команда Рейхмана разработает для них дизайнерские элементы: например, фирменные дверные ручки и кожаные петли для газет. Кроме того, для двух лобби дизайнеры спроектируют уникальные столы из углеволокна.
Всего в Aston Martin Residences будет 391 кондоминиум с панорамным остеклением, включая семь обычных и один дуплекс-пентхаус, каждый — с собственным бассейном и прогулочной террасой. Площадь помещений варьируется от 65,03 до 1765 квадратных метров, а цена — от 600 тысяч до 50 миллионов долларов (от 40 миллионов до 3,4 миллиарда рублей). Ряд западных изданий писал, что покупателю самой дорогой резиденции в новом комплексе бесплатно достанется 831-сильный трековый Aston Martin Vulcan — всего таких автомобилей выпущено 24 экземпляра. Вероятно, это тот самый суперкар, что сейчас стоит в центре продаж, недавно открытом рядом со строительной площадкой
Не исключено, что владельцу «Вулкана» захочется хранить его новую игрушку не так, как все. И даже здесь «Астону» есть что предложить. В августе этого года на Неделе автомобилей в Монтерее британцы анонсировали запуск ещё одного интерьерного проекта, идея которого буквально витала в воздухе. Компания объединилась с ведущими архитекторами и предложила самым богатым клиентам услугу Aston Martin Automotive Galleries and Lairs — проектирование гаражей и уникальных выставочных площадок. Созданные пространства в «Астоне» описывают как «роскошные апартаменты, построенные вокруг автомобилей и призванные продемонстрировать красоту инженерного искусства». Варианты дизайна ограничены только фантазией заказчика, а для владельцев ретромоделей так и вовсе предлагается создать интерьер, соответствующий нужной исторической эпохе.
Aston Martin Automotive Galleries and Lairs войдёт в каталог услуг придворного ателье «индпошива» Q by Aston Martin. Архитекторов для воплощения задумки клиентов будут подбирать «в ручном режиме» отдельно для каждого проекта — во внимание примут местоположение, а также масштаб строительства. Команда дизайнеров — та же, что работает над небоскрёбом в Майами, внешностью первого глобального бренд-центра «Астона» в Токио и оформлением дилерских центров марки по всему миру. Цены пока не объявлены, но вряд ли гараж с дизайном Aston Martin будет доступен каждому: если у заказчика нашлось несколько миллионов фунтов стерлингов на «Валькирию», то за помещение для своего автомобиля он заплатит значительно больше.
Сотрудничество в сфере недвижимости выгодно и застройщикам, и самому автопроизводителю, и даже покупателям. Привлечение известной марки увеличивает стоимость жилья, повышается узнаваемость и усиливает идентификацию потребителя с брендом. Ценность объекта с годами растёт, так как предложение ограничено и изначально позиционируется как нечто уникальное. Что дальше? Точного ответа никто не даст. Возможно, успехи Aston Martin сподвигнут другие компании представить свои интерьерные проекты, и через несколько лет мы увидим частные резиденции и апартаменты с дизайном от известных люксовых или даже премиум-марок.