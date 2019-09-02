Дом, который построил Aston Martin

Концепция «жизни в полном стиле» удачно вписывается в сегмент люксовых автомобилей. Правда, из-за консерватизма, свойственного отрасли, ей уделяли либо совсем мало внимания, либо напрочь забывали о такой возможности привлечения новых клиентов и повышения лояльности старых. Раньше других психологию потребления раскусили фэшн-бренды — помимо основных линеек одежды и аксессуаров, они начали выпускать товары для дома, брендировать гостиничные комплексы и разрабатывать интерьерные решения. Играть на желаниях клиентов, стремящихся продемонстрировать свой статус и приверженность к определённому образу жизни, стало модным.

В 2013 году первые шаги в этом направлении сделала Bentley и совместно с фабрикой Club House Italia запустила линейку Home. Сейчас компания из Крю сотрудничает с Luxury Living Group и предлагает обширную коллекцию брендированной мебели. Гарнитуры изготавливают по тем же технологиям и из тех же материалов, что и салоны моделей Bentley: кожа, шпон, стекло, дуб и даже золото. Позднее, в 2016 году, партнером Luxury Living Group стала французская Bugatti.