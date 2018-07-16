Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер

Компания Aston Martin в сотрудничестве с Rolls-Royce, университетом Крэнфилда и фирмой Cranfield Aerospace Solutions разработала прототип автономного летательного аппарата с гибридной силовой установкой. По замыслу производителя, Volante Vision Concept должен стать заменой роскошному автомобилю.

«Поездка от дома до работы в среднем занимает час, — говорит глава марки Энди Палмер. — И максимальное расстояние, на котором мы живем от офиса, определяется доступностью того или иного вида транспорта. С Volante Vision Concept вы можете жить в пригороде и добираться до места работы за такое же время, преодолевая при этом большую дистанцию».

На данном этапе мультикоптер Volante Vision Concept — это дизайн-проект, демонстрирующий транспортное средство недалекого будущего, предназначенное для перемещений в черте крупного города. При разработке прототипа, в который может поместиться до трех взрослых пассажиров, использовались последние достижения авиационно-космической отрасли и современные технологии создания автономных систем управления.

За дизайн летательного аппарата, оснащенного функцией вертикального взлета и посадки, отвечал шеф-дизайн Aston Martin Марек Райхман. Он также работал над обликом DB11, нового Vantage, DBS Superleggera и гиперкара Valkyrie.

Для Aston Martin прототип Volante Vision Concept — это уже не первая попытка представить, каким будет персональный транспорт будущего и отойти от традиционных автомобилей. В сентябре прошлого года британский производитель и американская Triton Submarines представили совместный проект — концепт глубоководного аппарата Project Neptune.

Project Neptune

«Проект Нептун» оснащен аккумуляторной батареей емкостью 30 киловатт-часов. Он может погружаться на глубину до 500 метров и проводить под водой до 12 часов. Максимальная скорость субмарины — 6,5 километра в час.