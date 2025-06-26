Какая техника окажется быстрее и увлекательнее?

Впервые я попробовал гоняться на электричестве лет десять назад на картодроме при Нюрбургринге. Тогда я уже не первый год участвовал в главном российском «прокатном» чемпионате MIKS, поэтому мог оценить новую для себя технику более-менее объективно. Запомнилось, как карт буквально выпрыгивает из-под тебя на выходе из поворотов — запас тяги такой, что во избежание разворота нажимать правую в пол можно только тогда, когда руль стоит в положении «прямо».

Но всё равно те заезды отложились в памяти скорее как весёлый аттракцион, нежели как новый полноценный гоночный опыт. Машины постоянно поскальзывались на выходах из крутых поворотов, а на прямиках ехали относительно медленно. Руль был тяжёлый, а процесс практически не вызывал эмоций на фоне ощущений от обычного картинга. Повторятся ли впечатления в этот раз?