Репортаж
Опубликовано 10 июня 2024, 08:00
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Фиджитал-гонки — теперь для всех фанатов автоспорта

Как команда Мотора поднялась на подиум в звездно-народной гонке Картсим
Фиджитал — это стремительно приобретающий популярность гибридный формат, где реальный спорт дополняется его виртуальным аналогом в рамках одного соревнования. Фиджитал-турниры проводятся по футболу, баскетболу, автогонкам и многим другим дисциплинам. Самый крупный автоспортивный фиджитал-турнир называется Картсим — это параллельная гонка на картах и симуляторах в московском картинг-клубе MIKS. Команда Мотора второй раз подряд смогла занять место на подиуме заезда с участием звёзд российского автоспорта. Но на этот раз в «Гонку звёзд» организаторы пригасили не только чемпионов и журналистов, но и прошедших отбор обычных энтузиастов кибергонок и картинга.
Фиджитал-гонки — теперь для всех фанатов автоспорта
© MIKS Karting, Дмитрий Ласьков
Дмитрий Ласьков

В прошлогоднем Картсиме залогом нашего успеха стали усердные тренировки на реальной и цифровой трассах, ровный состав и хороший внутрикомандный менеджмент. Но в этой гонке добавились несколько факторов непредсказуемости: например, в последний момент по инициативе менее организованных и мотивированных участников запретили радиосвязь — а значит везение будет превалировать над менеджерской подготовкой, позволяющей выбирать на пит-стопах лучшие карты. Во-вторых, пилотов теперь 5 человек, а не 4, поэтому строить тактику будет сложнее и интереснее.

Ещё одно новшество: теперь квалификация в симрейсинге определяет и место на стартовой решётке в картинге. Получается ещё более тесное переплетение виртуальной дисциплины с реальной. Стартовый карт определяется по-прежнему жеребьёвкой

© MIKS Karting

Раньше достаточно было решить какая пара пилотов начинает параллельную реально-виртуальную гонку, а какая их сменяет. А теперь нужно ещё оптимально распорядиться «дополнительным» пятым пилотом. Это особенно сложно с учётом того, что финальный состав стал известен лишь за пару дней до соревнования, когда в предварительно собранные команды распределили прошедших отбор любителей картинга и симрейсинга. Основу коллектива Мотора в этот раз вместе со мной составили наш внештатный автор Михаил Конончук и Владимир Мельников из «Авторевю», которого могу назвать своим наставником во всяких окологоночных делах.

Довольная команда Motor.Ru на второй ступени подиума: в составе Дмитрий Ласьков, Михаил Конончук, Владимир Мельников, Глеб Тагиров и Никита Соловьёв

© MIKS Karting

Ещё двое ребят достались «Мотору» из числа «любителей» волей генератора случайных чисел: это оказались быстрый картингист Никита Соловьёв и опытный симрейсер Глеб Тагиров. Мы просчитали, кто в чём и насколько силён и предварительно оценили баланс команды как хороший. Осталось только каждому воплотить в деле свои умения и не наделать ошибок в общей стратегии. Планирование того, кто из команды когда и на чём поедет — сродни партии в покер или «катке» в какую-нибудь «Доту» (тоже неплохой получился бы фиджитал из этих двух дисциплин): важно в нужный момент реализовать нужную комбинацию навыков тех или иных «персонажей».

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Готовиться к картинговой части нам, как всегда, помогали тренеры МИКС Картинг Академии под руководством Сергея Балдина. Особенно эффективными занятия делает видеоразбор проездов каждого ученика — не ускориться, тренируясь по такой наглядной методике, просто невозможно

© Дмитрий Ласьков

Очевидно, что на старт для создания задела нужно выставлять самых сильных и опытных в своих дисциплинах — а вот справедливо ли это на финише, где может случиться решающая борьба (а может и не случиться)? В какой момент выгоднее выпускать на свои короткие отрезки слабых пилотов, чтобы потери оказались минимальными? А каков запасной план на случай накладок с пит-стопами? Например, если в отсутствие радиосвязи соперники успеют увести из-под носа стоящий в питах быстрый автомобиль, предназначенный вашему супер-гонщику на долгий результативный «стинт»?

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Традиционная площадка для проведения Фестиваля фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» — картинг-клуб MIKS, в котором установлена сим-зона SMP Racing. Организаторами выступают АНО «Центр развития картинга» и программа развития российского автоспорта SMP Racing, фестиваль проводится также при поддержке Департамента спорта города Москвы и генерального партнёра Росгосстрах Жизнь

© MIKS Karting

А карты всегда будут отличаться — это аксиома «прокатных» гонок, и не только их. Даже в большом автоспорте, где команды сами себе готовят технику, ситуация схожая: нередко в рамках команды машина у одного пилота настроена лучше, чем у другого. В проводимых на высшем мировом уровне дубайских марафонах SWS карты Sodi тоже разнятся по скорости. Поэтому вместо ворчания в адрес механиков стоит поблагодарить их за ту огромную и незаметную для большинства работу, которая проводится с техникой в гонках и между ними.

Жаловаться на разницу картов в гонках — всё равно что сетовать на погоду. Так было, есть и будет всегда, и с этим тоже нужно уметь работать, если хочешь побеждать в гонках на прокатной технике

Жаловаться на разницу картов в гонках — всё равно что сетовать на погоду. Так было, есть и будет всегда, и с этим тоже нужно уметь работать, если хочешь побеждать в гонках на прокатной технике

© MIKS Karting

Слаженность и чёткость действий персонала трассы поражает, стоит только задуматься, сколько быстрых и безошибочных действий должны совершать маршалы и механики. Установить довес (по регламенту каждый пилот должен быть не менее 85 кг), датчик, номер, заправить топливо, при необходимости убрать сломанный карт и его детали с трассы и привезти замену, проконтролировать работу светофоров на въезде и выезде, помочь с регулировкой сиденья, устранить неисправность — и всё это в бешеной кутерьме, где финиш первой шестёрки команд после 2,5 часов гонки укладывается в… 30 секунд.

Когда координатор нашей команды давал перед стартом наставления не забыть нажать кнопку при въезде в питы, я ответил ему, что с моей стороны таких проблем точно не будет, я же опытный. И угадайте, кто оказался единственным, не нажавшим у нас эту кнопку! Причём я действительно не забыл о кнопке, но перепутал с какой стороны на въезде она находится и просто не смог дотянуться. Штраф!

Когда координатор нашей команды давал перед стартом наставления не забыть нажать кнопку при въезде в питы, я ответил ему, что с моей стороны таких проблем точно не будет, я же опытный. И угадайте, кто оказался единственным, не нажавшим у нас эту кнопку! Причём я действительно не забыл о кнопке, но перепутал с какой стороны на въезде она находится и просто не смог дотянуться. Штраф!

© MIKS Karting

Это значит, что на протяжении 282 кругов разрыв между первым и шестым местом увеличивался в среднем не более чем на одну секунду за каждые 5 минут! А второе, третье, четвёртое и пятое отставали и того меньше. Просто невероятная плотность, какая не всегда бывает на финише даже гонок топовой группы А во флагманском чемпионате MIKS. Это говорит о том, что при всей разношёрстности участников организаторам майского Картсима удалось подобрать очень сбалансированные составы и создать интригу, которая держалась со старта и до последних кругов.

Параллельно шла виртуальная часть соревнования с участием тех же пилотов, которые в определённый момент перепрыгивали из кресла карта в кокпит симулятора и наоборот. И здесь своя интрига. В среднем быстрые пилоты «везли» медленным около 4 секунд с круга против 1 секунды в картинге. Но и круг в симе в 4 раза длиннее, поэтому плотная борьба за верхние позиции также сохранялась всю гонку.

Интересно, что потеешь на симуляторе не меньше, чем в карте. Во-первых, из-за мощной обратной связи игрового руля. Но главным образом — из-за сверхвысокой концентрации и зашкаливающего адреналина. Цена ошибки — выезд за границы трассы, который беспристрастно карается алгоритмами игры Assetto Corsa Competizione — штрафы серьёзные. И когда пытаешься удержать добытую напарниками высокую позицию, ответственность колоссальная, ведь запороть гонку проще простого.

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На командных тренировках по симрейсингу у меня долго не получалось собрать чистые быстрые круги, зато было полное внутреннее спокойствие. А вот в гонке со скоростью дело пошло на лад, но средний пульс во время заезда поднялся до 150 ударов в минуту — как во время пробежки в бодром темпе!

© Дмитрий Ласьков

Дополнительно давит тот фактор, что без значительного опыта в симуляторах сложно выбрать и удержать тот надёжный темп, который и сопернику не позволит подъехать, и помарок наделать не даст. Для этого нужно быть опытным кибергонщиком, проведшим перед монитором десятки, а скорее сотни часов. Вопреки расхожим представлениям, симулятор не воспроизводит поведение автомобиля со стопроцентной точностью — хотя бы потому, что виртуальному пилоту недоступна вестибулярная информация, которой руководствуется реальный гонщик.

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Как и за рулём новой для себя гоночной техники, на симе пилоту требуется быстро понять особенности поведения оказавшегося в его распоряжении снаряда. Научиться воспринимать доступный объём обратной связи и суметь эффективно играть по этим правилам

© MIKS Karting

И чем больше у человека опыт в реальных гонках, тем сложнее ему обходиться без этого привычного канала информации за рулём сима. Поэтому многие именитые чемпионы испытывали трудности перед монитором, уступая на виртуальной Moscow Raceway молодым «ноунеймам». А преуспевали те, кто умеет лучше всех адаптироваться к новому: будь то мгла круглосуточного эндуранса, внезапный дождь, смена «кузова» на формулу или реальности на киберпространство. За примером далеко ходить не надо: Владимир Мельников никогда не увлекался картингом, зато хорош в разных других дисциплинах: кольцо и ралли на всех типах привода.

Соведущий трансляции Картсима и бессменный комментатор серии РСКГ Антон Ширяев использует симулятор перед работой на этапах кольцевых гонок, чтобы освежить знание трассы и лучше понимать от первого лица то, что будет на ней происходить

© MIKS Karting

Поэтому товарищу-журналисту не составило труда вкатиться в новую для себя технику и ехать в гонке с блестящим темпом и стабильностью. В симуляторе Мельников в очной борьбе опередил самого Сергея Сироткина, а затем на картах обогнал целого Александра Смоляра. Правда, к чести последнего, надо отметить: под пилотом «Лукойла» в РСКГ и участником программы SMP Racing была худшая из вообще всех машин в гонке — и всё равно Смоляр был на ней достаточно быстр, чтобы не пропускать всех подряд. Уровень!

Карты — 9-сильные машины собственного российского производства MIKS, о котором мы скоро расскажем во всех подробностях в отдельном репортаже

Карты — 9-сильные машины собственного российского производства MIKS, о котором мы скоро расскажем во всех подробностях в отдельном репортаже

© MIKS Karting

Поэтому если тебя постоянно обгоняли на трассе, это ещё не значит, что надо больше тренироваться (хотя это всегда надо делать): стоит сравнить свой темп с тем, как ехали на этой же машине другие пилоты — может, это просто неудачный карт, а соперники были на нём ещё медленнее. В рамках анализа заездов можно вытащить из телеметрии много интересной и полезной информации: например, оценить стабильность темпа, которая важнее, чем пресловутый «бестлэп». Это дельта между временем лучшего круга и средним временем круга в сессии, посчитанная для одного и того же пилота.

Важно изучать после гонки статистику — именно она даёт реальное представление о чистой скорости. Потому что финальный результат в виде позиции — это также штрафы, пит-стопы, проведённые в борьбе круги, а также влияние фактора хорошей или плохой машины в той или иной сессии. Получить детальный хронометраж гонки можно в общедоступном онлайн-сервисе Racemann

© Дмитрий Ласьков

По ней можно судить о способности гонщика держать темп — чем дельта меньше, тем лучше. Например, у топ-пилотов показатель стабильности равен 0,15 секунды, я же ехал ровно в 0,2 от лучшего. На очень быстром карте держать темп сложнее, и это демонстрируют заезды на одной и той же «ракете» заслуженного ветарана российского кольца Бориса Шульмейстера и молодого короля трассы MIKS Игоря Обросова: последний ехал со стабильностью 0,2 с против 0,4 у Бориса Борисовича.

Кажется, я бы «заехал» в своей сессии в заветные 0,2 с от «беста», если бы не появившиеся на середине заезда волдыри на руках. Сколько лет катаюсь — а только сейчас по подсказке товарища по команде понял, что это проблема не малоцепких, а слабо вентилируемых перчаток — всё дело в потении ладоней

© MIKS Karting

Фестиваль «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ» проводится уже в четвертый раз, и количество и качество участников растет с каждым новым этапом. Фиджитал начинает становиться привычным и желанным форматом соревнований, потому что многие профессиональные пилоты готовятся к гонкам, сидя дома за рулём симулятора или даже участвуя в онлайн-чемпионатах. А картинг всегда был и остаётся основой гоночного мастерства. Хотя есть единичные примеры того, что в хорошего гонщика можно вырасти и без картинга. Но это, как минимум, увлекательно, в чём убедился тот же скептик Мельников.

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Зёздный «лайнап» внушает: Сергей Сироткин, Виталий Петров, Ирина Сидоркова, Алексей Васильев, Борис Шульмейстер, Александр Смоляр. Более погруженные в автоспорт болельщики впечатлятся именами Александра Дударева, Кирилла Киракозова, Антона Небылицкого, Михаила Лободы. Помимо титулованных спортсменов, команды гонки звёзд укомплектовали собой также и быстрые любители, симрейсеры-стримеры, автожурналисты, блогеры и тренеры картодрома MIKS. Пожелание к организаторам на будущее — звать больше новых участников из числа действующих российских гонщиков в разных классах и сериях

© MIKS Karting

Вместе с тем, симрейсинг и картинг — это самые доступные виды гонок. Всё равно недешёвые, но гораздо более бюджетные, чем любые другие. Для симрейсинга «на минималках» достаточно руля за 30–40 тысяч рублей, а любительский картинг стоит немногим дороже многих хобби — от фигурного катания и езды верхом до бега и горных лыж. Выступление в таких массовых, но при этом вполне настоящих автогоночных соревнованиях может быть решающим толчком к развитию перспективных пилотов. А сейчас как раз лучшее время, чем когда-либо, чтобы исполнить мечту стать гонщиком, ведь российский автоспорт переживает беспрецедентный подъём.

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Размах четвёртого «Картсима» сделал его настоящим автоспортивным фестивалем: с полноценной трансляцией, множеством заездов в основном формате (дети, звёзды, абсолют), автограф-сессией, активностями для зрителей, включая квизы и соревнования на симуляторе с призами, а также экспозицией техники и чилл-зоной

© MIKS Karting

Чемпионат страны по спортивному картингу обновляет рекорды по числу участников. В прокатных картинговых гонках — масса форматов и соревнований, командных и личных, коротких и длинных, в «индоре» и под открытым небом. В классе «Шорткатов» кольцевой серии РСКГ на старт выходят по 25 машин, а за рулём «Легенд» и «Миджетов» — вчерашние юные картингисты. В топовой категории TCR сражается молодежь с международным опытом. Бизнес-драйверы в классе GT4 на равных борются с профи, а любители ретро строят всё больше машин для гонок исторической техники.

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Осмелюсь дать прогноз, что российском автоспорте подрастает поколение, которое ярко проявит себя в гонках на самом высоком уровне

© MIKS Karting

Много участников, крутой техники и больших бюджетов также в дрэг-рейсинге, тайм-атаке, энруранс-гонках. Живы и активны любительские и полупрофессиональные серии вроде LTAC, TRC, NLS и Кубок Canyon. Есть серьёзные зимние чемпионаты по ралли-спринтам сразу в нескольких регионах. Оживает ледовый картинг — от уникального «проката» на ВДНХ до не менее экзотического «Ротакса» на подмосковных карьерах. Про сохраняющий бешеную медийность и популярность дрифт даже излишне упоминать. Продолжает расти популярность симрейсинга. Немного в тени только ралли.

В гонках появились компетентные и увлеченные управленцы, инициативы, бюджеты и спонсоры. Растут и множатся профессионалы всех типов — от механиков до комментаторов высокого класса. Конечно, денег, людей и порядка всегда не хватает, но сейчас вектор движения очень оптимистичный, и за этим неизбежно придёт рост популярности автоспорта среди зрителей и болельщиков. Поэтому мы в Моторе будем поддерживать гонки, которые искренне любим и благодаря которым в том числе способны подробнее и точнее оценивать для вас обычные дорожные автомобили.

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