Как команда Мотора поднялась на подиум в звездно-народной гонке Картсим

Параллельно шла виртуальная часть соревнования с участием тех же пилотов, которые в определённый момент перепрыгивали из кресла карта в кокпит симулятора и наоборот. И здесь своя интрига. В среднем быстрые пилоты «везли» медленным около 4 секунд с круга против 1 секунды в картинге. Но и круг в симе в 4 раза длиннее, поэтому плотная борьба за верхние позиции также сохранялась всю гонку.

Интересно, что потеешь на симуляторе не меньше, чем в карте. Во-первых, из-за мощной обратной связи игрового руля. Но главным образом — из-за сверхвысокой концентрации и зашкаливающего адреналина. Цена ошибки — выезд за границы трассы, который беспристрастно карается алгоритмами игры Assetto Corsa Competizione — штрафы серьёзные. И когда пытаешься удержать добытую напарниками высокую позицию, ответственность колоссальная, ведь запороть гонку проще простого.