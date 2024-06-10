Как команда Мотора поднялась на подиум в звездно-народной гонке Картсим

Фиджитал-гонки — теперь для всех фанатов автоспортаКак команда Мотора поднялась на подиум в звездно-народной гонке Картсим
В прошлогоднем Картсиме залогом нашего успеха стали усердные тренировки на реальной и цифровой трассах, ровный состав и хороший внутрикомандный менеджмент. Но в этой гонке добавились несколько факторов непредсказуемости: например, в последний момент по инициативе менее организованных и мотивированных участников запретили радиосвязь — а значит везение будет превалировать над менеджерской подготовкой, позволяющей выбирать на пит-стопах лучшие карты. Во-вторых, пилотов теперь 5 человек, а не 4, поэтому строить тактику будет сложнее и интереснее.
Раньше достаточно было решить какая пара пилотов начинает параллельную реально-виртуальную гонку, а какая их сменяет. А теперь нужно ещё оптимально распорядиться «дополнительным» пятым пилотом. Это особенно сложно с учётом того, что финальный состав стал известен лишь за пару дней до соревнования, когда в предварительно собранные команды распределили прошедших отбор любителей картинга и симрейсинга. Основу коллектива Мотора в этот раз вместе со мной составили наш внештатный автор Михаил Конончук и Владимир Мельников из «Авторевю», которого могу назвать своим наставником во всяких окологоночных делах.
Ещё двое ребят достались «Мотору» из числа «любителей» волей генератора случайных чисел: это оказались быстрый картингист Никита Соловьёв и опытный симрейсер Глеб Тагиров. Мы просчитали, кто в чём и насколько силён и предварительно оценили баланс команды как хороший. Осталось только каждому воплотить в деле свои умения и не наделать ошибок в общей стратегии. Планирование того, кто из команды когда и на чём поедет — сродни партии в покер или «катке» в какую-нибудь «Доту» (тоже неплохой получился бы фиджитал из этих двух дисциплин): важно в нужный момент реализовать нужную комбинацию навыков тех или иных «персонажей».
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Очевидно, что на старт для создания задела нужно выставлять самых сильных и опытных в своих дисциплинах — а вот справедливо ли это на финише, где может случиться решающая борьба (а может и не случиться)? В какой момент выгоднее выпускать на свои короткие отрезки слабых пилотов, чтобы потери оказались минимальными? А каков запасной план на случай накладок с пит-стопами? Например, если в отсутствие радиосвязи соперники успеют увести из-под носа стоящий в питах быстрый автомобиль, предназначенный вашему супер-гонщику на долгий результативный «стинт»?
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А карты всегда будут отличаться — это аксиома «прокатных» гонок, и не только их. Даже в большом автоспорте, где команды сами себе готовят технику, ситуация схожая: нередко в рамках команды машина у одного пилота настроена лучше, чем у другого. В проводимых на высшем мировом уровне дубайских марафонах SWS карты Sodi тоже разнятся по скорости. Поэтому вместо ворчания в адрес механиков стоит поблагодарить их за ту огромную и незаметную для большинства работу, которая проводится с техникой в гонках и между ними.
Слаженность и чёткость действий персонала трассы поражает, стоит только задуматься, сколько быстрых и безошибочных действий должны совершать маршалы и механики. Установить довес (по регламенту каждый пилот должен быть не менее 85 кг), датчик, номер, заправить топливо, при необходимости убрать сломанный карт и его детали с трассы и привезти замену, проконтролировать работу светофоров на въезде и выезде, помочь с регулировкой сиденья, устранить неисправность — и всё это в бешеной кутерьме, где финиш первой шестёрки команд после 2,5 часов гонки укладывается в… 30 секунд.
Это значит, что на протяжении 282 кругов разрыв между первым и шестым местом увеличивался в среднем не более чем на одну секунду за каждые 5 минут! А второе, третье, четвёртое и пятое отставали и того меньше. Просто невероятная плотность, какая не всегда бывает на финише даже гонок топовой группы А во флагманском чемпионате MIKS. Это говорит о том, что при всей разношёрстности участников организаторам майского Картсима удалось подобрать очень сбалансированные составы и создать интригу, которая держалась со старта и до последних кругов.
Параллельно шла виртуальная часть соревнования с участием тех же пилотов, которые в определённый момент перепрыгивали из кресла карта в кокпит симулятора и наоборот. И здесь своя интрига. В среднем быстрые пилоты «везли» медленным около 4 секунд с круга против 1 секунды в картинге. Но и круг в симе в 4 раза длиннее, поэтому плотная борьба за верхние позиции также сохранялась всю гонку.
Интересно, что потеешь на симуляторе не меньше, чем в карте. Во-первых, из-за мощной обратной связи игрового руля. Но главным образом — из-за сверхвысокой концентрации и зашкаливающего адреналина. Цена ошибки — выезд за границы трассы, который беспристрастно карается алгоритмами игры Assetto Corsa Competizione — штрафы серьёзные. И когда пытаешься удержать добытую напарниками высокую позицию, ответственность колоссальная, ведь запороть гонку проще простого.
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Дополнительно давит тот фактор, что без значительного опыта в симуляторах сложно выбрать и удержать тот надёжный темп, который и сопернику не позволит подъехать, и помарок наделать не даст. Для этого нужно быть опытным кибергонщиком, проведшим перед монитором десятки, а скорее сотни часов. Вопреки расхожим представлениям, симулятор не воспроизводит поведение автомобиля со стопроцентной точностью — хотя бы потому, что виртуальному пилоту недоступна вестибулярная информация, которой руководствуется реальный гонщик.
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И чем больше у человека опыт в реальных гонках, тем сложнее ему обходиться без этого привычного канала информации за рулём сима. Поэтому многие именитые чемпионы испытывали трудности перед монитором, уступая на виртуальной Moscow Raceway молодым «ноунеймам». А преуспевали те, кто умеет лучше всех адаптироваться к новому: будь то мгла круглосуточного эндуранса, внезапный дождь, смена «кузова» на формулу или реальности на киберпространство. За примером далеко ходить не надо: Владимир Мельников никогда не увлекался картингом, зато хорош в разных других дисциплинах: кольцо и ралли на всех типах привода.
Поэтому товарищу-журналисту не составило труда вкатиться в новую для себя технику и ехать в гонке с блестящим темпом и стабильностью. В симуляторе Мельников в очной борьбе опередил самого Сергея Сироткина, а затем на картах обогнал целого Александра Смоляра. Правда, к чести последнего, надо отметить: под пилотом «Лукойла» в РСКГ и участником программы SMP Racing была худшая из вообще всех машин в гонке — и всё равно Смоляр был на ней достаточно быстр, чтобы не пропускать всех подряд. Уровень!
Поэтому если тебя постоянно обгоняли на трассе, это ещё не значит, что надо больше тренироваться (хотя это всегда надо делать): стоит сравнить свой темп с тем, как ехали на этой же машине другие пилоты — может, это просто неудачный карт, а соперники были на нём ещё медленнее. В рамках анализа заездов можно вытащить из телеметрии много интересной и полезной информации: например, оценить стабильность темпа, которая важнее, чем пресловутый «бестлэп». Это дельта между временем лучшего круга и средним временем круга в сессии, посчитанная для одного и того же пилота.
По ней можно судить о способности гонщика держать темп — чем дельта меньше, тем лучше. Например, у топ-пилотов показатель стабильности равен 0,15 секунды, я же ехал ровно в 0,2 от лучшего. На очень быстром карте держать темп сложнее, и это демонстрируют заезды на одной и той же «ракете» заслуженного ветарана российского кольца Бориса Шульмейстера и молодого короля трассы MIKS Игоря Обросова: последний ехал со стабильностью 0,2 с против 0,4 у Бориса Борисовича.
Фестиваль «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ» проводится уже в четвертый раз, и количество и качество участников растет с каждым новым этапом. Фиджитал начинает становиться привычным и желанным форматом соревнований, потому что многие профессиональные пилоты готовятся к гонкам, сидя дома за рулём симулятора или даже участвуя в онлайн-чемпионатах. А картинг всегда был и остаётся основой гоночного мастерства. Хотя есть единичные примеры того, что в хорошего гонщика можно вырасти и без картинга. Но это, как минимум, увлекательно, в чём убедился тот же скептик Мельников.
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Вместе с тем, симрейсинг и картинг — это самые доступные виды гонок. Всё равно недешёвые, но гораздо более бюджетные, чем любые другие. Для симрейсинга «на минималках» достаточно руля за 30–40 тысяч рублей, а любительский картинг стоит немногим дороже многих хобби — от фигурного катания и езды верхом до бега и горных лыж. Выступление в таких массовых, но при этом вполне настоящих автогоночных соревнованиях может быть решающим толчком к развитию перспективных пилотов. А сейчас как раз лучшее время, чем когда-либо, чтобы исполнить мечту стать гонщиком, ведь российский автоспорт переживает беспрецедентный подъём.
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Чемпионат страны по спортивному картингу обновляет рекорды по числу участников. В прокатных картинговых гонках — масса форматов и соревнований, командных и личных, коротких и длинных, в «индоре» и под открытым небом. В классе «Шорткатов» кольцевой серии РСКГ на старт выходят по 25 машин, а за рулём «Легенд» и «Миджетов» — вчерашние юные картингисты. В топовой категории TCR сражается молодежь с международным опытом. Бизнес-драйверы в классе GT4 на равных борются с профи, а любители ретро строят всё больше машин для гонок исторической техники.
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Много участников, крутой техники и больших бюджетов также в дрэг-рейсинге, тайм-атаке, энруранс-гонках. Живы и активны любительские и полупрофессиональные серии вроде LTAC, TRC, NLS и Кубок Canyon. Есть серьёзные зимние чемпионаты по ралли-спринтам сразу в нескольких регионах. Оживает ледовый картинг — от уникального «проката» на ВДНХ до не менее экзотического «Ротакса» на подмосковных карьерах. Про сохраняющий бешеную медийность и популярность дрифт даже излишне упоминать. Продолжает расти популярность симрейсинга. Немного в тени только ралли.
В гонках появились компетентные и увлеченные управленцы, инициативы, бюджеты и спонсоры. Растут и множатся профессионалы всех типов — от механиков до комментаторов высокого класса. Конечно, денег, людей и порядка всегда не хватает, но сейчас вектор движения очень оптимистичный, и за этим неизбежно придёт рост популярности автоспорта среди зрителей и болельщиков. Поэтому мы в Моторе будем поддерживать гонки, которые искренне любим и благодаря которым в том числе способны подробнее и точнее оценивать для вас обычные дорожные автомобили.