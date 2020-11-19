Как превратить самый роскошный седан в новый мировой эталон

С момента превращения Maybach в суббренд Mercedes-Benz прошло пять лет. За это время по всему миру было продано около 60 000 экземпляров Mercedes-Maybach S-Class, а 2019 год и вовсе стал рекордным — 12 000 седанов! По уже сложившейся традиции ключевым рынком для самых дорогих Мерседесов является Китай, которому на пятки наступают Южная Корея, США, Германия и Россия. К слову, за первые десять месяцев 2020 года у нас продали 300 машин — хотя о популярности больше говорят не сухие цифры, а количество Майбахов в спальных районах столицы.