Как превратить самый роскошный седан в новый мировой эталон

С момента превращения Maybach в суббренд Mercedes-Benz прошло пять лет. За это время по всему миру было продано около 60 000 экземпляров Mercedes-Maybach S-Class, а 2019 год и вовсе стал рекордным — 12 000 седанов! По уже сложившейся традиции ключевым рынком для самых дорогих Мерседесов является Китай, которому на пятки наступают Южная Корея, США, Германия и Россия. К слову, за первые десять месяцев 2020 года у нас продали 300 машин — хотя о популярности больше говорят не сухие цифры, а количество Майбахов в спальных районах столицы.
Новый Mercedes-Maybach S-Class (Z 223) призван закрепить и умножить успех. В отдельных странах продажи седанов начнутся до конца года, в Германии — весной 2021-го. Российские покупатели получат машины вместе с остальной Европой, ближе к лету. В гамме двигателей будут как обычные агрегаты, так и с 48-вольтовым стартер-генератором ISG второго поколения. Но всем без исключения Майбахам будет положен автомат 9G-Tronic, полноприводная трансмиссия 4Matic и пневмоподвеска Airmatic с электронноуправляемыми амортизаторами ADS+.
Предыдущий Mercedes-Maybach располагал битурбомотором V12 6.0 на 630 сил и 1000 Нм момента, 469-сильной «восьмёркой» или рядной «шестёркой» 3.0 (367 сил и 500 Нм). Какие моторы будут у седана нового поколения, пока неизвестно. Обычный S-Class имеет в своём арсенале бензиновую «шестёрку» 3.0 M256 (367/435 сил, 500/520 Нм) и дизель 2.9 OM656 (286/330 сил, 600/700 Нм).
Опциональными, как и на обычном S-Class, будут активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, управляющая каждым колесом по отдельности и приподнимающая кузов на восемь сантиметров при угрозе бокового удара. А также полноуправляемое шасси, в котором задние колёса поворачиваются на угол до 4,5 или 10 градусов, сокращая тем самым радиус поворота с 13,1 метра до 12,2 и 11,2 метра соответственно. Во второй половине 2021 года на всей линейке S-Class станет доступен автопилот Drive Pilot третьего уровня, но он будет работать только в плотном потоке на некоторых автомагистралях Германии.
Есть в перечне оборудования Mercedes-Maybach S-Class и фары Digital Light с 1,3 миллиона микрозеркал в каждом блоке и разрешением 2,6 миллиона пикселей. Они умеют не только менять форму и яркость светового пучка (точность улучшена в 100 раз!), а также учитывать наклон дороги, но и проецируют предупреждающие символы и подсвечивают пешеходов в тёмное время суток. Опциональная аудиосистема Burmester (часть интерьерного пакета High-End) работает в унисон с активной системой шумоподавления AFGK, разработанной при участии подразделение HALOsonic фирмы Harman.
В общем, теперь мы подошли к сути Mercedes-Maybach S-Class — главенству внутреннего убранства над внешним декором. Здесь должно быть комфортно в первую очередь пассажиру, поэтому колёсная база Майбаха на 18 сантиметров больше, чем у Long-версии обычной «эски». Кресла Executive (наклон спинки регулируется в диапазоне 19–43,5 градуса) с обивкой из дорого́й «наппы», подогреваемой подушкой на подголовнике и массажем икр — стандартное оснащение. Как и пакет Chauffeur, вместе с которым появляется возможность на 26 градусов наклонить сиденье переднего пассажира для лучшего обзора.
Те, кому и этого мало, за доплату можно получить пакет Seating Comfort с мультиконтурными креслами, несколькими программами массажа, подогревом шеи и плеч. При заказе опции First-Class Rear между задними креслами будет установлена сплошная консоль. В ней разместятся два подстаканника с регулировкой температуры, беспроводная зарядка, четыре USB-разъёма, держатель для фирменного планшета и два складных столика. Кроме того, там же будет отсек для ноутбука и документов.
Новшество для Mercedes-Maybach и всей линейки S-Class — адаптивное заднее освещение с возможностью настройки яркости, положения и размера светового пятна. Деревянные вставки на спинках передних кресел есть только у Майбаха. По желанию заказчика седан укомплектуют активной фоновой подсветкой с 253 светодиодами и двумя новыми цветовыми схемами («розовое золото» и «аметист»), автоматическими доводчиками дверей, холодильником (температура регулирует от +1 до +7 градусов Цельсия) и системой подачи ремня, как на купе и кабриолетах S-Class.
Не забыли и о безопасности. К известным подушкам для водителя и переднего пассажира, шторкам и подушкам в ремнях добавлены фронтальные для второго ряда. В списке электронных ассистентов — около 50 позиций! «В базе» есть даже экзотическая функция PRE-SAFE Impulse Side, которая создаёт виртуальную зону деформации при ударе сбоку — поднимает порог и направляет энергию в нижнюю часть машины, и система удержания в полосе, работающая на скоростях до 250 километров в час. А ещё Mercedes-Maybach S-Class оснащены автопарковщиком с четвёртым уровнем автономности.
За разговором о «фишках» Mercedes-Maybach S-Class мы совсем забыли о его внешности. Дистанцироваться от обычных «эсок» седану помогают… мельчайшие детали: «гребень» на капоте, решётка радиатора с вертикальными ламелями и вписанным в хромированную окантовку словом Maybach, колеса на 19 или 20 дюймов эксклюзивного дизайна, особой формы бамперы и логотипы-монограммы на задних стойках, которые в некоторых странах ещё и подсвечиваются. Палитра цветов безгранична. Есть «металлики», обычные краски, уникальные колеры из каталога designo и целых десять двухцветных вариантов.
Последний — самый дорогой и сложный процесс окраски. Двухцветные Майбахи сначала красят электростатическим методом (обеспечивает равномерное нанесение покрытия на деталь) в цвет нижней половины кузова. Затем наносят разделительную полосу шириной четыре миллиметра. После этого вручную окашивают верхнюю часть и покрывают весь кузов прозрачным лаком. Вся работа, включая обязательную сушку между каждым этапом, может занимать неделю. Но, очевидно, ожидание того стоит.
Помимо этой статьи вы можете посмотреть первый видеообзор нового Майбаха — он уже на сайте.