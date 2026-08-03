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Опубликовано 03 августа 2026, 11:38
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190 млн рублей: россиянам предложили купить действительно редкий Rolls-Royce

В России на продажу выставили Rolls-Royce Cullinan за 190 млн рублей. В российском продаже возник Rolls-Royce Cullinan 2025 года выпуска стоимостью 190 млн рублей — это издание Fоrwаrd Еditiоn от ателье Mansory. Как отмечает продавец, на cегoдняшний день этот автомобиль является caмым дoрогим сeрийным пpoeктoм aтелье Mansory нa базe Rolls-Rоycе.
190 млн рублей: россиянам предложили купить действительно редкий Rolls-Royce
© объявление на классифайде
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Кузов щедро обвешан деталями из карбонового волокна: из кевлара выполнена капот, накладки порогов, массивные расширители колёсных арок и спойлер. Под самим капотом скрывается форсированный V12, чья отдача составляет 710 л.с.

В отделке салона применены сусальное золото и 24-каратное напыление. Сам интерьер — это комбинация высококачественной кожи, алькантары и карбона.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© объявление на классифайде

«Это не просто машина для миллионера с шофёром, это автомобиль для очень богатого человека, который хочет выделиться даже на фоне других обладателей „Роллс-Ройсов“», — считает продавец.

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Автор:Алексей Кованов
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