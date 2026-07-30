В основе Tatra 815 лежит фирменная хребтовая рама-труба, внутри которой проходят карданные валы к среднему и заднему мостам. Такая схема защищает трансмиссию на бездорожье и позволяет монтировать надстройку на мощном каркасе.

Главная особенность ходовой части — независимая подвеска всех колес (спереди - торсионы, сзади - рессоры), которая и даёт тот самый характерный развал колёс.