ФНС начала требовать подтверждение доходов у покупающих дорогие авто

У безработных покупателей дорогих авто начали проверять источники дохода. Московские налоговые органы начали проверку происхождения средств у трудоспособных граждан без официального дохода, приобретающих дорогостоящие автомобили, яхты и недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал No limits со ссылкой на текст уведомления одной из столичных инспекций ФНС.