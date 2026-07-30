Новости
Опубликовано 30 июля 2026, 11:40
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ФНС начала требовать подтверждение доходов у покупающих дорогие авто

У безработных покупателей дорогих авто начали проверять источники дохода. Московские налоговые органы начали проверку происхождения средств у трудоспособных граждан без официального дохода, приобретающих дорогостоящие автомобили, яхты и недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал No limits со ссылкой на текст уведомления одной из столичных инспекций ФНС.
Mercedes-Maybach GLS 680
Mercedes-Maybach GLS 680
© Mercedes-Benz
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Владельцев просят предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие легальность доходов, за счёт которых были совершены покупки.

В первую очередь внимание инспекторов привлекают случаи приобретения элитного имущества лицами, не имеющими задекларированных источников заработка.

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Источник:No limits
Автор:Алексей Кованов
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  3. ФНС начала требовать подтверждение доходов у покупающих дорогие авто