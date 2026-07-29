Опубликовано 29 июля 2026, 20:051 мин.
Дом для дальнобойщика: в Россию пришёл капотный тягач Sagmoto Z3
Российским перевозчикам предложили капотные тягачи Sagmoto Z3 из КНР. В России появились седельные тягачи Sagmoto Z3 — это премиальный китайский магистральный грузовик капотной компоновки от компании Shaanxi (суббренд Shacman). Как выяснил журнал Motor, главная особенность модели заключается в огромной кабине с большим спальным отсеком.
© Sagmoto
Благодаря капотной архитектуре инженерам удалось создать полноценный «дом на колёсах». При этом модель построена на базе проверенных компонентов мировых производителей.
Так, двигатель — это рядная шестёрка Cummins M13E5 объёмом 12,5 л и мощностью 560 л.с. (2600 Н·м), а коробка передач — 12-ступенчатая роботизированная Eaton со встроенным гидравлическим ретардером.
Мосты выпущены именитой компанией Hande Axle: ведущие рассчитаны на 18 тонн, а передняя ось — на 7,3 тонны. Колесных формул заложено две: доступны варианты 4×2 и 6×4.
На российском рынке стоимость составляет около 15 млн рублей. Как сообщил журналу Motor один из продавцов, в России уже продано несколько экземпляров таких машин.
Читайте также: