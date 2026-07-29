Дом для дальнобойщика: в Россию пришёл капотный тягач Sagmoto Z3

Благодаря капотной архитектуре инженерам удалось создать полноценный «дом на колёсах». При этом модель построена на базе проверенных компонентов мировых производителей.

Так, двигатель — это рядная шестёрка Cummins M13E5 объёмом 12,5 л и мощностью 560 л.с. (2600 Н·м), а коробка передач — 12-ступенчатая роботизированная Eaton со встроенным гидравлическим ретардером.

Мосты выпущены именитой компанией Hande Axle: ведущие рассчитаны на 18 тонн, а передняя ось — на 7,3 тонны. Колесных формул заложено две: доступны варианты 4×2 и 6×4.

На российском рынке стоимость составляет около 15 млн рублей. Как сообщил журналу Motor один из продавцов, в России уже продано несколько экземпляров таких машин.

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