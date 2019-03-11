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17:46

Ничем не примечательную 25-летнюю «Супру» продали за 11,5 миллиона рублей

Пробег спорткара составляет менее 18 тысяч километров

На торгах в рамках конкурса элегантности Amelia Island Concours d’Elegance аукционный дом Sotheby’s сумел продать Toyota Supra 1994 года за 173 600 долларов (11,5 миллиона рублей). Пробег спорткупе составляет менее 18 тысяч километров.
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Проданный экземпляр — это версия Twin Turbo в кузове тарга, которая считается одним из самых желанных вариантов культовой модели. Судя по документам, «Супра» была продана новой дилером Toyota в Иллинойсе в 1994 году и лишь год назад второй владелец зарегистрировал ее в Швейцарии. Автомобиль находится в прекрасном состоянии, в том числе техническом.

Toyota Supra Twin Turbo оснащалась рядной трехлитровой «шестеркой» с двумя турбонагнетателями. Двигатель спорткара для рынков США и Канады выдавал 325 сил и 417 Нм момента, Европы — 330 сил и 441 Нм момента. Ему в пару полагалась шестиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат». С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) такая Supra разгонялась за 5,6 секунды.

В январе этого года первый экземпляр серийной Toyota GR Supra нового поколения (A90) продали на 48-м ежегодном аукционе Barrett-Jackson за 2,1 миллиона долларов — это в 42 раза больше ее базовой цены 49 990 долларов.

Новая «Супра» будет продаваться и в России. Квота составит всего 22 спорткара. Первые поставки клиентам запланированы на вторую половину этого года.

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