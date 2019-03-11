Ничем не примечательную 25-летнюю «Супру» продали за 11,5 миллиона рублей

В январе этого года первый экземпляр серийной Toyota GR Supra нового поколения (A90) продали на 48-м ежегодном аукционе Barrett-Jackson за 2,1 миллиона долларов — это в 42 раза больше ее базовой цены 49 990 долларов.

Новая «Супра» будет продаваться и в России. Квота составит всего 22 спорткара. Первые поставки клиентам запланированы на вторую половину этого года.